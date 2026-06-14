Novelis đã khôi phục sản xuất tại nhà máy nhôm ở New York, giúp giảm áp lực nguồn cung cho Ford F-150 sau nhiều tháng gián đoạn vì hỏa hoạn.

Nhà cung cấp nhôm Novelis cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy Oswego, bang New York (Mỹ), cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vật liệu cho dòng xe bán tải Ford F-150, sau nhiều tháng gián đoạn do 2 vụ hỏa hoạn.

Nhà cung cấp nhôm Novelis cho biết đã khởi động lại hoạt động sản xuất tại nhà máy Oswego, bang New York (Mỹ), cơ sở đóng vai trò quan trọng trong việc cung ứng vật liệu cho dòng xe bán tải Ford F-150.

Novelis cho biết nhà máy Oswego đã bắt đầu trở lại hoạt động và công ty đang phối hợp chặt chẽ với các khách hàng để từng bước tăng sản lượng cung ứng. Việc khôi phục dây chuyền được xem là một bước quan trọng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhôm trong ngành công nghiệp ôtô.

Novelis là một trong những nhà cung cấp nhôm lớn cho ngành công nghiệp ôtô, phục vụ nhiều tập đoàn như Stellantis và General Motors. Tuy nhiên, Ford là một trong những khách hàng lớn nhất của công ty do dòng bán tải F-series, đặc biệt là F-150, sử dụng rộng rãi thân xe bằng nhôm nhằm giảm trọng lượng và cải thiện hiệu quả vận hành.

Hai vụ cháy xảy ra tại cơ sở Oswego của Novelis đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, khiến nguồn cung nhôm bị thắt chặt. Điều này cũng ảnh hưởng nặng nề đến lợi nhuận của các hãng xe đối tác, bao gồm Ford.

Hai vụ cháy xảy ra tại cơ sở Oswego đã gây ra gián đoạn nghiêm trọng trong chuỗi cung ứng, khiến nguồn cung nhôm bị thắt chặt. Những ảnh hưởng này buộc Ford phải điều chỉnh giảm dự báo lợi nhuận năm 2025 và cảnh báo khoản chi phí tác động có thể lên tới 2 tỷ USD .

Trong thời gian nhà máy tại New York ngừng hoạt động, Novelis đã phải dựa vào các cơ sở sản xuất tại Hàn Quốc và châu Âu để bù đắp sản lượng thiếu hụt, đồng thời duy trì nguồn cung nhôm cho khách hàng.

Các gián đoạn liên quan đến nhà máy của Novelis đã khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 437 triệu USD trong quý IV tài chính. Việc khôi phục dây chuyền được xem là một bước quan trọng nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn cung nhôm.

Vào tháng 5/2026, tập đoàn Hindalco Industries của Ấn Độ, công ty sở hữu Novelis, cho biết các gián đoạn liên quan đến nhà máy Oswego đã khiến doanh nghiệp thiệt hại khoảng 437 triệu USD trong quý IV tài chính. Việc tái khởi động sản xuất được kỳ vọng sẽ giúp Novelis ổn định hoạt động và giảm áp lực lên chuỗi cung ứng nhôm toàn cầu.