Ford sẽ ra mắt 7 mẫu xe mới tại thị trường châu Âu

Ford sẽ tung ra 7 mẫu xe mới tại châu Âu đến năm 2029 nhằm vực dậy doanh số xe du lịch, đối phó sự bành trướng của các thương hiệu Trung Quốc.

Ford vừa công bố kế hoạch ra mắt 7 mẫu xe mới tại thị trường châu Âu từ nay đến năm 2029 nhằm vực dậy doanh số đang sa sút, đồng thời đối phó với sự cạnh tranh ngày càng gay gắt từ các thương hiệu Trung Quốc và duy trì vị thế trong phân khúc xe thương mại.

Ford ra mắt 7 mẫu xe mới tại châu Âu

Ông Jim Baumbick, Chủ tịch Ford tại châu Âu, cho biết hãng đặt mục tiêu gia tăng thị phần trong một thị trường đang trở nên phân mảnh với số lượng đối thủ ngày càng nhiều. Ông nói: "Chúng tôi muốn tăng thị phần trong một thị trường đang gần như bị chia nhỏ bởi quá nhiều đối thủ cạnh tranh. Ford cần phải nổi bật giữa đám đông".

Ford Fiesta có thể quay trở lại thị trường châu Âu dưới cấu hình thuần điện. Mẫu xe này được cho là sẽ phát triển trên nền tảng Ampere đang được sử dụng cho Renault 5 E-Tech, sau khi Ford và Renault công bố thỏa thuận hợp tác chiến lược vào cuối năm 2025.

Theo kế hoạch, 5 trong số 7 mẫu xe mới sẽ thuộc phân khúc xe du lịch. Danh mục sản phẩm bao gồm một mẫu hatchback thuần điện cỡ nhỏ và một SUV thuần điện cỡ nhỏ được sản xuất tại nhà máy của Renault ở miền Bắc nước Pháp, vốn sử dụng nền tảng công nghệ của hãng xe này.

Ba mẫu xe còn lại sẽ là SUV được cung cấp cả phiên bản hybrid lẫn thuần điện, giúp Ford đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng trong bối cảnh quá trình chuyển đổi sang xe điện tại châu Âu diễn ra chậm hơn dự kiến.

Thách thức lớn của Ford tại châu Âu

Bên cạnh việc giới thiệu sản phẩm mới, Ford cũng lên tiếng chỉ trích chính sách thúc đẩy xe điện của châu Âu. Hãng cho rằng các mục tiêu cắt giảm khí thải CO₂ cần phản ánh đúng nhu cầu thực tế của người tiêu dùng thay vì chỉ tập trung vào xe thuần điện.

Kế hoạch sản phẩm mới được đưa ra trong bối cảnh Ford đang tiến hành tái cơ cấu hoạt động tại châu Âu. Hãng đã đóng cửa nhà máy Saarlouis (Đức) và cắt giảm nhân sự tại cơ sở Cologne.

Theo Ford, các nhà hoạch định chính sách nên hỗ trợ cả xe plug-in hybrid (PHEV) và xe điện mở rộng tầm hoạt động (EREV), thay vì chỉ ưu tiên xe thuần điện. Kế hoạch sản phẩm mới được đưa ra trong bối cảnh Ford đang tiến hành tái cơ cấu hoạt động tại châu Âu. Hãng đã đóng cửa nhà máy Saarlouis (Đức) và cắt giảm nhân sự tại cơ sở Cologne.

Cách đây khoảng một thập kỷ, Ford từng là nhà sản xuất ôtô lớn thứ 4 tại châu Âu với doanh số vượt 1 triệu xe mỗi năm, theo dữ liệu từ Hiệp hội Các nhà sản xuất ôtô châu Âu. Tuy nhiên vào năm ngoái, doanh số của hãng chỉ còn hơn 426.000 xe, khiến Ford tụt xuống vị trí thứ 8 trên thị trường, đứng sau Mercedes-Benz.

Trong năm 2025, các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hiện diện rất nhanh tại thị trường châu Âu khi doanh số BYD tăng gần 270%, trong khi Chery cũng đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường khu vực.

Trong khi Ford ghi nhận mức tăng trưởng doanh số 0,1% tại châu Âu trong năm 2025, các hãng xe Trung Quốc đang mở rộng hiện diện rất nhanh. Doanh số của BYD tại thị trường này tăng gần 270%, trong khi Chery cũng đang đẩy mạnh chiến lược thâm nhập thị trường khu vực.

Ford đẩy mạnh xe thương mại và hợp tác quốc phòng

Dù gặp khó khăn ở mảng xe du lịch, Ford vẫn duy trì vị thế là một trong những thương hiệu xe thương mại hàng đầu châu Âu, mặc dù tổng doanh số của tập đoàn Stellantis cao hơn nhờ sở hữu nhiều thương hiệu khác nhau.

Mẫu bán tải Ford Ranger Super Duty tại châu Âu sẽ được mở bán tại thị trường châu Âu, vốn được định hướng phục vụ các lực lượng cứu hộ, ngành lâm nghiệp, khai khoáng và quân đội.

Cùng với chiến lược sản phẩm mới, Ford cho biết sẽ ngay lập tức mở bán mẫu bán tải Ford Ranger Super Duty tại châu Âu. Mẫu xe này được định hướng phục vụ các lực lượng cứu hộ, ngành lâm nghiệp, khai khoáng và quân đội.

Đáng chú ý, trong bối cảnh nhiều hãng xe đang tìm kiếm cơ hội từ lĩnh vực quốc phòng đang tăng trưởng mạnh, Ford cho biết một số chính phủ tại châu Âu và Bắc Mỹ đã chủ động liên hệ với hãng để thảo luận về khả năng hợp tác.

Vào đầu năm nay, Ford đã ra mắt dòng xe van thuần điện Transist City và dự kiến sẽ tiếp tục ra mắt một mẫu xe van vận tải thuần điện mới được thiết kế dành riêng cho môi trường đô thị.

Ngoài ra, Ford cũng xác nhận sẽ tung ra thị trường vào cuối năm nay một mẫu xe van vận tải thuần điện mới được thiết kế dành riêng cho môi trường đô thị, tiếp tục mở rộng danh mục xe thương mại không phát thải của hãng.