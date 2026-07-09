Defender OCTA 2027 gây thất vọng khi bị 'cắt' công suất gần 100 mã lực

Ra mắt vào tháng 7/2024, Defender OCTA là biến thể hiệu năng cao của mẫu SUV địa hình Anh Quốc , vốn được định vị cạnh tranh sòng phẳng với Mercedes-AMG G 63.

Đi kèm là bộ mâm Style 7026 kích thước 22 inch với 2 tùy chọn bề mặt hoàn thiện, bên cạnh thiết kế mâm 20 inch Style 1086 và lốp xe đa địa hình chuyên dụng với gai lớn.

Phiên bản Defender OCTA 2027 được nâng cấp có tiếng pô trầm ấm và đặc trưng hơn, mang đến âm thanh V8 chân thực hơn nhờ những thay đổi ở ống xả.

Defender OCTA vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.4L, tuy nhiên công suất giảm còn 540 mã lực và mô-men xoắn cực đại 750 Nm. Do đó, thông số này thấp hơn phiên bản hiện tại đến 95 mã lực.

Xe vẫn được trang bị nhiều tính năng độc quyền khác như hệ thống treo 6D Dynamics, tính năng OCTA Mode... Mẫu SUV này có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 4,4 giây và tốc độ tối đa được giới hạn ở mức 250 km/h.

Defender OCTA và OCTA Black đều có cánh gió đuôi màu đen bóng, trong khi gói ngoại thất sợi carbon "Chopped Carbon Fibre" là tùy chọn lần đầu tiên dành cho OCTA Black.

Hệ thống treo đặc biệt giúp mẫu xe này có khoảng sáng gầm tiêu chuẩn 250 mm, và có thể lên đến 323 mm với tính năng off-road. Xe có khả năng lội nước tối đa 1.000 mm.

Tại Mỹ , Defender OCTA đời 2027 có mức giá khởi điểm từ 158.800 USD . Trong khi đó, phiên bản tại thị trường Việt Nam thuộc đời 2026 có giá từ 18,289 tỷ đồng cho bản tiêu chuẩn, và 19,379 tỷ đồng cho bản OCTA Black.

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