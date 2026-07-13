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Tại Goodwood Festival of Speed 2026, hãng xe Đan Mạch đã chính thức trình làng mẫu hypercar Zenvo Aurora Tur, vốn thay thế cho TS1 GT đã dừng sản xuất từ năm 2019.
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Tuy nhiên, phiên bản có mặt tại sự kiện này là nguyên bản để thử nghiệm VP5, vốn đã hoàn thành các chuẩn bị cuối cùng tại Præstø, Đan Mạch. Thay vì sử dụng động cơ V8 như với ST1 hay TS1 GT, siêu xe này đã được nâng cấp động cơ V12.
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Tên gọi của siêu xe Zenvo Aurora Tur lấy cảm hứng từ hiện tượng "aurora borealis" (Bắc cực quang). Toàn bộ phần thân vỏ được làm bằng chất liệu carbon composite bền và nhẹ.
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Xe có kích thước 4.819 x 2.024 x 1.187 mm, trục cơ sở 2.800 mm. Với khung gầm monocoque bằng carbon composite ZM1 nặng 120 kg, khối lượng của xe chỉ đạt 1.548 kg.
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Bộ mâm hợp kim nhôm kích thước 20 inch ở cầu trước và 21 inch ở cầu sau là trang bị tiêu chuẩn, kết hợp lốp Michelin Pilot Sport Cup 2 cùng đĩa phanh bằng carbon ceramic.
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Zenvo Aurora Tur sử dụng cấu hình 2 chỗ ngồi cùng động cơ đặt giữa. Siêu xe này được nâng cấp cơ cấu cửa cánh bướm, thay vì cửa truyền thống của ST1 hay TS1 GT.
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Bảng taplo, tapi cửa... được làm từ chất liệu sợi carbon. Đặc biệt hơn, siêu xe này sử dụng bảng đồng hồ analogue kết hợp màn hình kỹ thuật số và không có màn hình trung tâm.
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Bộ ghế đua bucket seat được làm từ sợi carbon với bề mặt da cao cấp có thể cá nhân hóa theo yêu cầu của khách hàng.
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Hợp tác cùng hãng sản xuất động cơ MAHLE, trái tim của Zenvo Aurora Tur là khối động cơ V12 dung tích 6.6L với 4 bộ tăng áp được lắp ráp thủ công mang tên Mjølner, công suất 1.267 mã lực với mô-men xoắn cực đại 1.200 Nm.
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Đi kèm là 3 động cơ điện đồng công suất 203 mã lực, với 2 motor ở cầu trước và 1 motor tại cầu sau. Cơ cấu hybrid này giúp cho siêu xe đến từ Đan Mạch đạt sức mạnh tối đa 1.876 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.700 Nm.
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Zenvo Aurora Tur có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,3 giây, 0-300 km/h trong 9 giây và 0-400 km/h trong 17 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 420 km/h.
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Kết hợp với cấu hình này là hộp số hybrid 8 cấp, hệ thống treo tay đòn kép với thanh đẩy ở cả cầu trước và cầu sau cùng cơ cấu khí động học chủ động được tích hợp dưới gầm.
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Mẫu hypercar Zenvo Aurora Tur sẽ được sản xuất với số lượng giới hạn 50 chiếc toàn cầu. Chiếc xe đầu tiên có thể được bàn giao vào nửa cuối năm 2027.
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Bên cạnh Aurora Tur, hãng xe Bắc Âu còn giới thiệu phiên bản đua Zenvo Aurora Agil, vốn sở hữu gói nâng cấp khí động học đặc biệt hơn cùng số lượng giới hạn 50 chiếc.
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