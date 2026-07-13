Tuy nhiên, phiên bản có mặt tại sự kiện này là nguyên bản để thử nghiệm VP5, vốn đã hoàn thành các chuẩn bị cuối cùng tại Præstø, Đan Mạch. Thay vì sử dụng động cơ V8 như với ST1 hay TS1 GT, siêu xe này đã được nâng cấp động cơ V12.