Siêu xe mui trần McLaren 788HS Spider bản giới hạn 100 chiếc

Tương tự bản coupe, siêu xe mui trần này cũng được thực hiện bởi bộ phận cá nhân hóa McLaren Special Operations (MSO), giúp mỗi chiếc xe là một cấu hình độc nhất.

Hệ thống treo thủy lực Proactive Chassis Control III hạ thấp 5 mm so với 750S, đồng thời được tinh chỉnh lại để mang cảm giác lái chân thực và chính xác hơn.

Xe vẫn sử dụng khung gầm liền khối bằng sợi carbon Carbon Fibre Monocage II, tuy nhiên khối lượng khô của 788HS Spider lên đến 1.313 kg, nặng hơn 48 kg so với bản coupe.

Thông tin về cơ cấu mui gấp RHT của 788HS Spider chưa được tiết lộ. Với McLaren 750S Spider, hệ thống này có thể đóng/mở trong 11 giây với tốc độ xe tối đa 50 km/h.

Bộ ghế ngồi trên McLaren 788HS Spider được bổ sung họa tiết đục lỗ thửa riêng, cũng như có thể cá nhân hóa nhiều vị trí nội thất như màu sắc, đường chỉ may, dây an toàn...

Với hệ dẫn động cầu sau và hộp số 7 cấp SSG, siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h trong 2,8 giây và tốc độ tối đa 330 km/h. Thời gian mẫu xe mui trần này hoàn thành đường đua drag đạt 10,3 giây, chậm hơn 0,2 giây so với 788HS.

McLaren 788HS Spider đã được giới thiệu tại sự kiện Goodwood Festival of Speed 2026. Mức giá của 788HS và 788HS Spider lên đến 450.000 Bảng (hơn 603.000 USD ), gần gấp đôi so với mức giá 250.000 Bảng ( 335.000 USD ) của 750S.

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