Geely Galaxy Cruiser 700 - 'Defender' đến từ Trung Quốc

Hàng ghế sau được thiết kế khá rộng rãi với 3 vị trí dành cho người lớn. Các thông số kích thước của mẫu SUV này vẫn chưa được tiết lộ, cũng như chưa rõ hãng xe này có bổ sung phiên bản 5+2 như các dòng Defender 110 hay không.