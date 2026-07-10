Geely Galaxy Cruiser 700 - 'Defender' đến từ Trung Quốc

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Dựa trên concept Geely Galaxy Cruiser, Geely đã chính thức ra mắt mẫu SUV được trang bị công nghệ PHEV Galaxy Cruiser 700. Không khó để nhận ra mẫu xe này được "lấy cảm hứng" từ biểu tượng off-road Land Rover Defender.
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Khác với mẫu SUV đến từ Anh Quốc, xe sử dụng thiết kế khung gầm rời. Tuy nhiên, thương hiệu đến từ Trung Quốc cũng "vay mượn" nhiều yếu tố quen thuộc của Defender như tay nắm cửa truyền thống, cụm đèn hậu 3 khoang, cửa hành lý mở ngang...
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Điểm khác biệt nhất của Geely Galaxy Cruiser 700 là thiết kế nội thất, khi mẫu SUV này sở hữu thiết kế hiện đại với màn hình trung tâm cảm ứng cỡ lớn, đi kèm nhiều phím cơ học.
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Khác với phong cách "bụi bặm" của Defender, Geely Galaxy Cruiser 700 được đầu tư với chất liệu da cao cấp cùng 2 màu tương phản. Chất liệu này cũng được sử dụng trên vô lăng, bảng taplo, tapi cửa, tựa tay trung tâm...
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Hàng ghế sau được thiết kế khá rộng rãi với 3 vị trí dành cho người lớn. Các thông số kích thước của mẫu SUV này vẫn chưa được tiết lộ, cũng như chưa rõ hãng xe này có bổ sung phiên bản 5+2 như các dòng Defender 110 hay không.
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Geely Galaxy Cruiser 700 được trang bị động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, kết hợp cùng 1 động cơ điện ở cầu trước và 2 động cơ điện tại cầu sau.
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Với nền tảng 900 V, mẫu SUV này cũng được bổ sung bộ pin điện Golden Short Blade dung lượng 70 kWh, hỗ trợ khả năng di chuyển thuần điện lên đến 350 km.
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Với cơ cấu PHEV, Geely Galaxy Cruiser 700 có tổng công suất 1.129 mã lực, hơn gấp đôi công suất của mẫu SUV hiệu năng cao Defender OCTA 2027, vốn chỉ đạt 540 mã lực.
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Ngoài ra, mẫu xe này cũng được trang bị nhiều công nghệ cao cấp như hệ thống cảm biến LiDAR, hệ thống dẫn động 4 bánh tích hợp AI, chức năng "bò ngang" (crab walking)...
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Thông tin chi tiết về hiệu năng vận hành và mức giá của Geely Galaxy Cruiser 700 sẽ được công bố sau. Ngoài Trung Quốc, mẫu xe này cũng sẽ được xuất khẩu đến nhiều thị trường quốc tế, với điểm đến đầu tiên là nước Anh.
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