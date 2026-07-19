Malaysia siết nhập khẩu xe điện giá rẻ từ Trung Quốc

Malaysia sẽ áp dụng các tiêu chuẩn khắt khe hơn đối với xe điện nhập khẩu và lắp ráp trong nước nhằm hạn chế các sản phẩm đến từ Trung Quốc.

Malaysia đang tăng cường các biện pháp bảo vệ ngành công nghiệp ôtô trong nước bằng việc áp dụng những quy định nghiêm ngặt hơn đối với xe điện nhập khẩu và xe điện lắp ráp nội địa. Các tiêu chí mới được đánh giá sẽ tác động mạnh đến các thương hiệu xe điện Trung Quốc vốn đang chiếm ưu thế tại thị trường này.

Malaysia siết điều kiện nhập khẩu, nhắm trực tiếp tới Trung Quốc

Theo quy định do Bộ Đầu tư, Thương mại và Công nghiệp Malaysia (MITI) ban hành, từ ngày 1/7/2026, tất cả xe điện nhập khẩu vào nước này, bất kể xuất xứ từ quốc gia nào, sẽ phải đáp ứng đồng thời 2 điều kiện gồm giá trị xe theo điều kiện CIF (bao gồm giá xe, bảo hiểm và cước vận chuyển) không dưới 200.000 ringgit (hơn 48.800 USD ) và động cơ điện có công suất tối đa ít nhất 244 mã lực.

Kể từ tháng 7/2026, tất cả xe điện nhập khẩu vào Malaysia phải có giá không dưới 200.000 ringgit (hơn 48.800 USD ) và và động cơ điện có công suất tối đa ít nhất 244 mã lực.

Giới quan sát cho rằng các hãng xe Trung Quốc sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất. Dữ liệu của Cục Giao thông Vận tải Malaysia cho thấy khoảng 60% số xe năng lượng mới đăng ký trong năm 2025 là xe mang thương hiệu Trung Quốc, chưa tính Proton - hãng xe Malaysia hiện do Geely nắm quyền kiểm soát.

Trong số các thương hiệu bị tác động mạnh nhất có BYD. Hãng này đang phân phối 7 mẫu xe năng lượng mới tại Malaysia và tất cả đều có giá khởi điểm dưới ngưỡng 200.000 ringgit.

Mặc dù được áp dụng cho tất cả thương hiệu, nhiều chuyên gia các hãng xe Trung Quốc sẽ là nhóm chịu ảnh hưởng lớn nhất, bao gồm những mẫu xe bán chạy như BYD Dolphin, BYD Atto 3, Zeekr 7X hay Chery Omoda E5...

BYD Dolphin và Atto 3 còn không đáp ứng yêu cầu về công suất tối thiểu 244 mã lực, đồng nghĩa không vượt qua cả 2 tiêu chí mới. Ngoài BYD, một số mẫu xe điện Trung Quốc khác đang được thị trường Malaysia đón nhận như Zeekr 7X và Chery Omoda E5 cũng không đáp ứng các quy định mới.

Malaysia siết điều kiện mở nhà máy để bảo vệ thương hiệu nội địa

Không chỉ siết nhập khẩu, Malaysia còn nâng cao yêu cầu đối với các doanh nghiệp muốn đầu tư sản xuất xe điện trong nước. Từ ngày 1/9/2025, các dự án lắp ráp xe điện tại Malaysia chỉ được chấp thuận nếu xe có giá bán tối thiểu 100.000 ringgit (khoảng 24.300 USD ).

Từ tháng 9/2026, các dự án lắp ráp xe điện tại Malaysia chỉ được chấp thuận nếu xe có giá bán tối thiểu 100.000 ringgit (hơn 24.400 USD ), đồng thời phải xuất khẩu ít nhất 80% sản lượng.

Đồng thời, 80% sản lượng phải được xuất khẩu và chỉ 20% được phép tiêu thụ trong nước. Quá trình sản xuất phải thực hiện các công đoạn chính tại Malaysia, bao gồm hàn thân xe, sơn và lắp ráp hoàn thiện.

Những quy định này khiến việc xây dựng nhà máy riêng tại Malaysia trở nên khó khăn hơn đối với các hãng xe nước ngoài. Trong bối cảnh đó, giải pháp khả thi nhất là hợp tác với các doanh nghiệp địa phương đã sở hữu nhà máy, bởi mô hình này không bị áp dụng yêu cầu phải xuất khẩu 80% sản lượng.

Việc liên tiếp siết chặt các điều kiện đối với xe điện nhập khẩu và sản xuất trong nước được xem là nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế làn sóng xe điện giá rẻ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô nội địa.

Một số hãng xe Trung Quốc đã lựa chọn hướng đi này. Xpeng hợp tác với EPMB để sản xuất mẫu G6, trong khi Leapmotor C10 được lắp ráp tại nhà máy hiện có của Stellantis tại Malaysia.

Malaysia vốn là quê hương của 2 thương hiệu ôtô quốc gia Proton và Perodua. Việc liên tiếp siết chặt các điều kiện đối với xe điện nhập khẩu và sản xuất trong nước được xem là nỗ lực của chính phủ nhằm hạn chế làn sóng xe điện giá rẻ, đồng thời thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp ôtô nội địa trong bối cảnh các thương hiệu Trung Quốc ngày càng mở rộng hiện diện tại Đông Nam Á.