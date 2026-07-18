Giá nguyên liệu tăng khiến các hãng xe Trung Quốc lao đao

Cuộc chiến giảm giá kéo dài cùng chi phí nguyên liệu leo thang đang bào mòn lợi nhuận của nhiều hãng xe Trung Quốc.

Các hãng xe Trung Quốc đang chịu áp lực lớn khi chi phí nguyên liệu tăng cao trong lúc cuộc chiến giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ dù doanh số tăng. Ngược lại, các nhà cung cấp vật liệu pin và kim loại lại ghi nhận lợi nhuận tăng mạnh.

Lợi nhuận các hãng xe Trung Quốc lao dốc

BAIC BluePark New Energy Technology dự kiến lỗ 261- 291 triệu USD trong 6 tháng đầu năm, chỉ cải thiện nhẹ so với khoản lỗ khoảng 321 triệu USD cùng kỳ năm ngoái, dù sản lượng tăng gần 38% và doanh số tăng 7,3%. Hãng cho biết nguyên nhân là giá nguyên liệu đầu vào biến động và áp lực chi phí toàn ngành.

Các hãng xe Trung Quốc đang chịu áp lực lớn khi chi phí nguyên liệu tăng cao trong lúc cuộc chiến giảm giá vẫn chưa hạ nhiệt, khiến nhiều doanh nghiệp tiếp tục thua lỗ dù doanh số tăng.

Seres Group, đối tác sản xuất xe điện của Huawei, cũng dự kiến lỗ 207- 248 triệu USD , đảo chiều từ mức lãi khoảng 406 triệu USD một năm trước. Doanh nghiệp cho biết giá chip nhớ, kim loại công nghiệp và lithium carbonate tăng mạnh đã làm chi phí sản xuất leo thang. Công ty con AITO Auto cũng dự kiến chuyển từ lãi sang lỗ trong quý II/2026 với mức lỗ 262- 297 triệu USD .

Khó khăn cũng lan sang các hãng lớn. BYD ghi nhận doanh số 6 tháng đầu năm giảm 16% xuống 1,8 triệu xe, lần đầu tiên giảm trong giai đoạn này sau 6 năm, trong khi lợi nhuận quý I lao dốc 55%. GAC dự kiến lỗ tới khoảng 630 triệu USD , tăng mạnh so với mức lỗ khoảng 349 triệu USD cùng kỳ năm ngoái do chi phí bán hàng và nguyên liệu tăng. Để bù đắp, hãng đẩy mạnh xuất khẩu với 121.500 xe, tăng 132%.

Các công ty cung ứng vật liệu "ăn nên làm ra"

Trái ngược với các hãng xe, doanh nghiệp cung ứng vật liệu hưởng lợi rõ rệt. CNGR Advanced Material dự kiến lợi nhuận đạt 172- 186 triệu USD , tăng 71-84%. Jiangsu Lopal Tech Group dự kiến lãi 51- 62 triệu USD , phục hồi từ khoản lỗ khoảng 12 triệu USD cùng kỳ năm trước. Trong khi đó, Chalco ước lợi nhuận nửa đầu năm đạt 1,54- 1,68 tỷ USD , tăng 58-73% so với cùng kỳ.

Trong khi các thương hiệu xe gặp khó, hàng loạt doanh nghiệp cung ứng nguyên vật liệu tại Trung Quốc ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng. Để đối đầu thách thức, nhiều hãng đã bắt đầu đẩy mạnh việc xuất khẩu xe sang các thị trường quốc tế.

Theo Hiệp hội Các nhà sản xuất Ôtô Trung Quốc (CAAM), sản lượng và doanh số xe điện hóa (BEV và PHEV) vẫn tăng lần lượt 6,7% và 7,3% trong nửa đầu năm, đạt khoảng 7,4 triệu xe. Trong khi đó, toàn thị trường ôtô giảm khoảng 4%. Xuất khẩu tiếp tục là điểm sáng khi vượt 5 triệu xe, tăng 65,3%, riêng tháng 6 lần đầu vượt mốc 1 triệu chiếc.

Bức tranh này cho thấy lợi nhuận trong chuỗi giá trị xe điện Trung Quốc đang dịch chuyển lên các doanh nghiệp thượng nguồn, trong khi các nhà sản xuất ôtô phải tiếp tục hy sinh biên lợi nhuận để cạnh tranh trên thị trường.