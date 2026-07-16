Mercedes-AMG CLA 45 quay trở lại với cấu hình thuần điện 680 mã lực

Con số này nhanh hơn nhiều so với CLA 45 động cơ xăng, vốn đạt 4,1 giây. Tốc độ tối đa của mẫu EV này giới hạn ở 250 km/h, và có thể tăng lên 270 km/h khi trang bị gói AMG DYNAMIC PLUS.