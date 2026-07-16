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Xe Ôtô

Mercedes-AMG CLA 45 quay trở lại với cấu hình thuần điện 680 mã lực

  • Thứ năm, 16/7/2026 16:05 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Sau hơn 1 năm ra mắt, mẫu coupe cỡ nhỏ Mercedes-Benz CLA chính thức được bổ sung phiên bản hiệu năng cao CLA 45 4MATIC+.

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Hãng xe sang đến từ Đức chính thức ra mắt chiếc Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ thế hệ thứ ba. Thay vì khối động cơ 4 xy-lanh tăng áp 2.0L, phiên bản này được trang bị cấu hình thuần điện, vốn lần đầu tiên có mặt trên bản hiệu năng cao này.
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Mẫu coupe 4 cửa này được nâng cấp gói ngoại thất khí động học đặc trưng của AMG, mang đến hiệu năng khí động học tối ưu cùng chỉ số cản gió Cd chỉ 0,23.
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So với CLA tiêu chuẩn, phiên bản này chưa được trang bị gói trang trí lưới tản nhiệt phát sáng và đèn viền tại nắp capo. Tuy nhiên, khách hàng vẫn có thể bổ sung nếu muốn.
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Bộ mâm 19 inch là trang bị tiêu chuẩn, đi kèm với tùy chọn mâm 20 inch thể thao. Với gói AMG DYNAMIC PLUS, ngoại hình càng nổi bật nhờ cùm phanh đỏ hoặc đen.
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Xe có kích thước tổng thể 4.742 x 1.859 x 1.468 mm, trục cơ sở 2.790 mm. Các thông số này vượt trội hơn CLA 45 S 4MATIC+ trước đây, tuy nhiên lại nặng hơn phiên bản xe xăng đến 680 kg, đạt mức 2,280 kg.
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So với CLA thuần điện bản tiêu chuẩn, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ được thiết kế lại hoàn toàn phần đuôi xe, bao gồm khuếch tán gió và cánh gió khí động học chủ động, vốn là một trang bị độc đáo trong phân khúc này.
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Với các chế độ ECO, Comfort và Sport, cánh gió tự động kích hoạt khi xe đạt 145 km/h. Khi sử dụng chế độ AMGFORCE S+ và RACE, cánh gió được kích hoạt ngay lập tức nhằm tạo lực ép xuống mặt đường và tăng độ ổn định.
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Nội thất của Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ vẫn mang phong cách thể thao, kết hợp màn hình MBUX Superscreen gồm bảng đồng hồ taplo kỹ thuật số 10.25 inch và 2 màn hình chính và phụ đồng kích thước 14 inch.
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Hệ thống giải trí được nâng cấp phiên bản MBUX thế hệ thứ 4, vận hành trên hệ điều hành MB.OS, đồng thời tích hợp AI từ ChatGPT, Microsoft Bing và Google Gemini.
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Ghế thể thao AMG tiêu chuẩn ôm người, hỗ trợ thân tốt khi vào cua, bên cạnh tùy chọn ghế AMG Performance. Đặc biệt, hàng ghế trước được tích hợp mô phỏng cảm giác rung từ động cơ đốt trong, kết hợp với âm thanh và chuyển số giả lập.
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Chất liệu bọc ghế tiêu chuẩn ARTICO giả da phong cách Nappa kết hợp vi sợi MICROCUT. Vô lăng AMG Performance được bọc da Nappa kết hợp vi sợi MICROCUT.
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Hàng ghế sau được thiết kế theo cấu hình 2 chỗ ngồi, áp dụng cho cả bản Sedan và Shooting Brake nhằm nhấn mạnh tính thể thao của mẫu xe điện này.
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Dung tích khoang hành lý bên dưới nắp capo khoảng 101 L. Trong khi đó, khoang hành lý phía sau có dung tích 390 L.
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Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ được trang bị 3 động cơ điện từ thông hướng trục, 2 ở cầu trước và 1 ở cầu sau. Cấu hình này sản sinh công suất thường trực 612 mã lực.
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Khi kích hoạt chế độ RACE kết hợp tính năng Launch Control, xe đạt công suất tối đa 680 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.759 Nm, cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3 giây, hoặc trong 2,7 giây với phương pháp "1-foot rollout".
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Con số này nhanh hơn nhiều so với CLA 45 động cơ xăng, vốn đạt 4,1 giây. Tốc độ tối đa của mẫu EV này giới hạn ở 250 km/h, và có thể tăng lên 270 km/h khi trang bị gói AMG DYNAMIC PLUS.
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Dựa trên nền tảng 800 V, Mercedes-Benz đã trang bị bộ pin điện 94 kWh cho CLA 45, hỗ trợ khả năng sạc nhanh DC với công suất lên đến 330 kW với thời gian sạc từ 10% lên 80% chỉ khoảng 22 phút.
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Chỉ cần 10 phút sạc, người dùng có thể bổ sung khoảng 270 km. Quãng đường di chuyển tối đa cho một chu kỳ sạc hơn 670 km. Đi kèm là 7 chế độ vận hành AMG DYNAMIC SELECT gồm Comfort, Sport, AMGFORCE S+, RACE, Slippery, ECO và Individual
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Mức giá của Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ thế hệ mới chưa được tiết lộ. Trước đây, Mercedes-AMG CLA 45 4MATIC+ và CLA 45 S 4MATIC+ phiên bản động cơ đốt trong có giá từ 60.095 Euro và 65.688 Euro vào năm 2019.

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Thu Uyên

Ảnh: Mercedes-Benz

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