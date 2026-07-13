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Xe Ôtô

Cận cảnh siêu xe Lamborghini Urus SE Performante vừa ra mắt

  • Thứ hai, 13/7/2026 16:52 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Siêu xe Lamborghini Urus SE Performante đã được giới thiệu đến giới đam mê tốc độ tại sự kiện Goodwood Festival of Speed.

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Trong khu vực trưng bày VIP tại Goodwood Festival of Speed 2026, hãng siêu xe đến từ Italy đã giới thiệu mẫu SUV mới nhất - chiếc Lamborghini Urus SE Performante.
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Siêu xe này là sự thay thế cho chiếc Urus Performante, vốn đã được giới thiệu từ năm 2022. Tương tự mẫu xe tiền nhiệm, mẫu SUV này được nâng cấp nhiều chi tiết ngoại thất khí động học mới so với phiên bản tiêu chuẩn Urus SE.
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Tại sự kiện này, chiếc Lamborghini Urus SE Performante này mang cấu hình ra mắt với màu sơn ngoại thất Ad Personam vàng Giallo Crius và bộ mâm Aether kích thước 23 inch.
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Ngoại thất của siêu xe này được nhấn mạnh bằng loạt chi tiết sợi carbon lộ thiên. So với Urus SE, xe nhẹ hơn khoảng 32 kg, đạt tổng khối lượng ở mức 2.473 kg.
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Lamborghini Urus SE Performante vẫn sở hữu bảng taplo 12.3 inch và màn hình trung tâm mới 12.3 inch với giao diện Lamborghini Infotainment System (LIS) từ siêu xe Revuelto.
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Khách hàng có thể lựa chọn giữa ghế tiêu chuẩn Unicolor/Bicolor hoặc ghế đua Performante với chất liệu vi sợi Corsa Tex hoặc da thật cao cấp.
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Đặc biệt hơn, mẫu chiếc xe đều có thể được cá nhân hóa với nhiều lựa chọn phong phú thông qua chương trình Lamborghini Ad Personam.
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Lamborghini Urus SE Performante vẫn được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L và 1 động cơ điện, cho ra công suất tối đa 812 mã lực và mô-men xoắn cực đại 1.000 Nm.
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Kết hợp cùng hộp số 8 cấp tự động và hệ dẫn động 4WD, mẫu SUV hiệu năng cao này có khả năng tăng tốc từ 0 đến 100 km/h trong 3,3 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 312 km/h.
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Mức giá của siêu xe này vẫn chưa được công bố. Trước đó, Lamborghini Urus SE có giá khởi điểm từ 252.000 USD tại Mỹ, và lên đến 270.000 USD với Urus Performante.
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Trong khu vực trưng bày chương trình cá nhân hóa Ad Personam, Lamborghini cũng mang đến các siêu xe điện hóa khác là Revuelto và Temerario, với các tùy chọn độc đáo.
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Ra mắt vào tháng 3/2023, Lamborghini Revuelto là siêu xe thay thế cho Aventador. Xe vẫn được trang bị động cơ V12 hút khí tự nhiên dung tích 6.5L, tuy nhiên công suất lên đến 1.015 mã lực nhờ vào cơ cấu hybrid HPEV với 3 động cơ điện.
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Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Với cơ cấu hybrid, Revuelto được trang bị 13 chế độ lái khác nhau.
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Hoàn thành dải sản phẩm điện hóa của thương hiệu, siêu xe Lamborghini Temerario đã thay thế cho Huracan. Tuy nhiên, xe chỉ được trang bị động cơ V8 twin-turbo 4.0L, cho ra tổng công suất 920 mã lực nhờ việc bổ sung 3 động cơ điện.
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Nhờ vào đó, Temerario có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,7 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa 343 km/h. Chế độ thuần điện cho phép xe di chuyển tối đa 10 km.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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Việt Hà

Ảnh: Lamborghini

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