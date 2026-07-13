Cận cảnh siêu xe Lamborghini Urus SE Performante vừa ra mắt

Siêu xe này có khả năng tăng tốc từ 0 lên 100 km/h chỉ trong 2,5 giây, trước khi đạt tốc độ tối đa hơn 350 km/h. Với cơ cấu hybrid, Revuelto được trang bị 13 chế độ lái khác nhau.