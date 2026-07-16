Taxi điện giúp Trung Quốc giảm tác động từ khủng hoảng nhiên liệu

Sự bùng nổ của taxi điện và dịch vụ gọi xe đang giúp Trung Quốc giảm đáng kể tác động từ biến động giá dầu, đồng thời đẩy nhanh quá trình giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch.

Sự phổ biến của taxi điện và dịch vụ gọi xe đang giúp Trung Quốc giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch, qua đó tạo ra "tấm đệm" trước những biến động của giá dầu từ căng thẳng tại Trung Đông.

Nhu cầu taxi điện tại Trung Quốc tăng mạnh

Theo dữ liệu của Trung Quốc, nhu cầu sử dụng taxi điện và dịch vụ gọi xe đã tăng mạnh trong những tháng gần đây. Riêng trong tháng 5, người dân thực hiện khoảng 3,05 tỷ chuyến đi, tăng 6% so với cùng giai đoạn tháng 3 đến tháng 5/2025, kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Trong tháng 5/2026, người dân thực hiện khoảng 3,05 tỷ chuyến đi, tăng 6% so với cùng giai đoạn tháng 3 đến tháng 5/2025, kể từ khi xung đột Trung Đông bùng phát vào cuối tháng 2/2026.

Một nghịch lý đang diễn ra trên thị trường vận tải Trung Quốc là giá cước taxi vẫn giảm dù giá xăng tăng. Các chuyên gia cho rằng nguyên nhân đến từ lượng lớn tài xế mới gia nhập thị trường trong bối cảnh kinh tế tăng trưởng chậm, cùng với chi phí vận hành thấp của EV, khiến mức giá dịch vụ bị kéo xuống và thu hút thêm nhiều hành khách muốn tiết kiệm chi phí đi lại.

Quá trình đẩy mạnh đội xe taxi điện đang góp phần làm giảm đáng kể nhu cầu tiêu thụ dầu. Theo Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc, khoảng một nửa trong tổng số 1,3 triệu taxi trên cả nước hiện là xe điện, trong khi tại nhiều thành phố lớn, tỷ lệ này gần như đạt 100%.

Nhu cầu sử dụng nhiên liệu hóa thạch tại Trung Quốc giảm

Nhờ quá trình chuyển đổi sang xe điện, lượng tiêu thụ nhiên liệu giao thông của Trung Quốc tiếp tục giảm. Trong tháng 5/2026, mức tiêu thụ xăng giảm 10% và dầu diesel giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù vận tải hàng hóa đường bộ vẫn tăng 2% và lưu lượng đi lại trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động lập kỷ lục mới.

Trong tháng 5/2026, mức tiêu thụ xăng giảm 10% và dầu diesel giảm 14% so với cùng kỳ năm trước, mặc dù vận tải hàng hóa đường bộ vẫn tăng 2% và lưu lượng đi lại trong kỳ nghỉ Quốc tế Lao động lập kỷ lục mới.

Sự linh hoạt này cũng góp phần lý giải vì sao Trung Quốc có thể cắt giảm mạnh nhập khẩu dầu mà không cần sử dụng nhiều đến kho dự trữ chiến lược. Trong tháng 6/2026, lượng dầu nhập khẩu của nước này giảm tới 41% so với cùng kỳ năm trước, qua đó giải phóng thêm nguồn cung cho thị trường toàn cầu trong bối cảnh chiến sự làm gián đoạn thương mại năng lượng và góp phần kiềm chế giá dầu.

Tuy nhiên, xu hướng này sẽ tiếp tục được kiểm chứng khi giá nhiên liệu tại Trung Quốc giảm trở lại mức trước xung đột. J.P. Morgan dự báo nhu cầu xăng của nước này vẫn sẽ giảm trong năm 2027 nhưng với tốc độ chậm hơn. Ngân hàng này ước tính nhu cầu xăng sẽ giảm khoảng 50.000 thùng/ngày trong năm 2027, thấp hơn mức giảm 150.000 thùng/ngày dự kiến trong năm nay.