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Xe Ôtô

Xe điện tại Đức dễ tiếp cận hơn dù giá bán trung bình vẫn tăng

  • Thứ hai, 20/7/2026 16:30 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Dù giá trung bình của xe điện tại Đức tăng lên, giá bán của các sản phẩm cùng phân khúc và cấu hình đã giảm khoảng 18% trong giai đoạn 2020-2025.

Mặc dù giá bán trung bình của xe điện tại Đức tăng đáng kể trong giai đoạn 2020-2025, các mẫu xe thuần điện có cùng phân khúc và thông số kỹ thuật lại trở nên rẻ hơn, cho thấy chi phí sản xuất giảm đã được các hãng xe sử dụng để nâng cấp sản phẩm thay vì cắt giảm giá bán.

Giá xe điện dễ tiếp cận hơn nhưng mức giá trung bình tăng mạnh

Theo dữ liệu từ Hội đồng Quốc tế về Giao thông Sạch (ICCT) và Viện Fraunhofer ISI, giá của các mẫu xe thuần điện (BEV) có các đặc tính tương đương đã giảm khoảng 18% sau khi điều chỉnh theo lạm phát trong giai đoạn 2020-2025. Trong khi đó, mức giá của các mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong (ICE) cùng đặc tính lại tăng khoảng 2%.

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Giá của các mẫu xe thuần điện (BEV) có các đặc tính tương đương đã giảm khoảng 18%. Tuy nhiên, giá bán trung vị danh nghĩa vẫn tăng mạnh tới 42%, lên khoảng 53.000 Euro vào năm 2025.

Tuy nhiên, giá bán trung vị danh nghĩa vẫn tăng mạnh tới 42%, lên khoảng 53.000 Euro vào năm 2025. Đối với xe động cơ đốt trong, mức tăng chỉ khoảng 15% trong cùng giai đoạn.

Sự khác biệt này phản ánh xu hướng các hãng xe tung ra nhiều sản phẩm cao cấp và đắt tiền hơn, khiến giá bán trung bình của toàn thị trường tăng lên, dù chi phí của từng mẫu xe cùng phân khúc đã giảm.

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Nghiên cứu cũng cho thấy số lượng EV bán tại Đức đã tăng hơn 4 lần, từ mức rất hạn chế vào năm 2020 lên 159 mẫu vào năm 2025. Trong khi đó, số lượng xe sử dụng động cơ đốt trong giảm còn 194 lựa chọn.

Nghiên cứu cũng cho thấy số lượng mẫu xe điện bán tại Đức đã tăng hơn 4 lần, từ mức rất hạn chế vào năm 2020 lên 159 mẫu vào năm 2025. Ngược lại, số lượng mẫu xe sử dụng động cơ đốt trong giảm xuống còn 194 mẫu, phản ánh quá trình chuyển dịch điện hóa mạnh mẽ của ngành công nghiệp ôtô.

Giá pin xe điện giảm giúp tối ưu chất lượng sản phẩm

Trong cùng thời gian, giá pin trên thị trường toàn cầu sau khi điều chỉnh theo lạm phát đã giảm khoảng 35% đến 37%. Tuy nhiên, mức giảm này chỉ có tác động hạn chế đến giá bán thực tế.

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Thay vì giảm giá trực tiếp nhờ chi phí pin thấp hơn, các thương hiệu đã nâng chất lượng của cơ cấu này, giúp tối ưu quãng đường di chuyển trong một lần sạc.

Thay vì chuyển toàn bộ khoản tiết kiệm từ chi phí pin sang giảm giá bán, các nhà sản xuất đã đầu tư vào việc nâng cấp chất lượng sản phẩm. Một minh chứng rõ ràng là phạm vi hoạt động trung bình của xe thuần điện đã tăng khoảng 33% so với năm 2020, mang lại khả năng vận hành tốt hơn cho người dùng.

Kết quả nghiên cứu cho thấy mặc dù người tiêu dùng vẫn chứng kiến giá xe điện trung bình ngày càng cao do xu hướng dịch chuyển sang các dòng xe lớn và cao cấp, chi phí sở hữu một mẫu EV có cấu hình tương đương thực tế đã giảm đáng kể trong 5 năm qua, nhờ những cải thiện về công nghệ và sự sụt giảm chi phí sản xuất pin.

Sách hay đọc trên xe

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Thu Uyên

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