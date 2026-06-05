Honda Việt Nam mở bán hai mẫu xe máy điện CUV e: và UC3

Honda Việt Nam mở bán xe máy điện Honda CUV e: từ 4/6 và Honda UC3 dự kiến từ tháng 7, đồng thời triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc pin tại các thành phố lớn.

Đây là bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển hệ sinh thái xe điện toàn diện của Honda Việt Nam, khẳng định cam kết trong việc đồng hành cùng mục tiêu chuyển đổi xanh và phát triển bền vững của Chính phủ Việt Nam.

Honda CUV e: đón đầu xu hướng tương lai

Honda CUV e: nổi bật với thiết kế tối giản, tinh tế cùng hai tùy chọn màu đen và trắng hiện đại. Xe được trang bị hệ thống đèn LED đặc trưng, dễ nhận diện. Thiết kế tổng thể được tối ưu để di chuyển đô thị với sàn để chân phẳng, mang lại tư thế ngồi thoải mái, dễ điều khiển và linh hoạt trong điều kiện giao thông đông đúc. Bên cạnh đó, xe máy điện Honda CUV e: tích hợp nhiều công nghệ nổi bật. Phải kể đến động cơ điện mạnh mẽ, sử dụng hai pin Honda Mobile Power Pack e: có thể tháo rời và dễ dàng hoán đổi. Phanh kết hợp CBS, 3 chế độ lái (tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi. Màn hình TFT 7 inch kết nối Honda RoadSync Duo, hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth. Xe có hệ thống Smart Key và hộc để đồ tiện dụng, tích hợp cổng sạc USB loại C.

Từ 4/6, xe máy điện Honda CUV e: (với 2 màu sắc) chính thức được mở bán tại 59 cửa hàng bán xe và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) kinh doanh xe điện (danh sách được cập nhật trên website) tại 3 thành phố lớn là Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng.

Mức giá bán lẻ đề xuất của Honda CUV e:.

Khách hàng có thể lựa chọn đăng ký gói dịch vụ với kỳ hạn thanh toán 1, 3 hoặc 6 tháng tùy nhu cầu. Toàn bộ quy trình thanh toán được thực hiện qua ứng dụng MyHonda+, giúp khách hàng thao tác nhanh chóng, tiện lợi, dễ dàng mọi lúc, mọi nơi với lịch sử giao dịch rõ ràng và thông báo chi tiết.

Phí dịch vụ dành cho 2 pin với khách hàng mua xe Honda CUV e: không kèm pin.

Honda UC3 - giải pháp di chuyển thông minh trong nhịp sống đô thị

Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp với thiết kế hiện đại, tối giản, nổi bật với đường cong mềm mại xuyên suốt thân xe. Phần đuôi xe thiết kế vòm cong đặc trưng và hệ thống đèn LED liền mạch theo phương ngang. Đồng thời, Honda UC3 còn được trang bị loạt công nghệ và tiện ích.

Honda UC3 là mẫu xe máy điện cao cấp với thiết kế hiện đại đi kèm loạt tiện ích.

Mô tơ điện của xe có công suất khoảng 6 kW, tốc độ tối đa 82 km/h, khả năng tăng tốc tương đương xe xăng 160 cc. Pin LFP đạt chuẩn chống nước IP67 và tiêu chuẩn an toàn UNR136, cho quãng đường di chuyển khoảng 120 km/lần sạc. Xe được trang bị phanh tái sinh, phanh kết hợp CBS, 3 chế độ lái (tiêu chuẩn, thể thao, tiết kiệm) và chế độ hỗ trợ lùi. Màn hình TFT 5 inch kết nối Honda RoadSync, hỗ trợ định vị và nghe gọi qua Bluetooth. Đặc biệt, xe còn có hệ thống Smart Key, hộc chứa đồ rộng 26 lít và cổng sạc USB loại C.

Ngoài ra, xe đạt chuẩn sạc quốc tế CHAdeMO dành cho xe hai bánh với bộ sạc 1.200 W đi kèm, sạc nhanh 0-100% trong khoảng 4 giờ và 20-80% trong khoảng 2 giờ.

Dự kiến từ tháng 7, xe máy điện Honda UC3 với 2 phiên bản và 3 màu sắc chính thức được mở bán thông qua 83 HEAD kinh doanh xe điện (danh sách được cập nhật trên website) tại 20 tỉnh thành phố.

Mức giá bán lẻ đề xuất Honda UC3.

Nhằm góp phần hiện thực hóa định hướng chuyển đổi xanh của Chính phủ Việt Nam, đồng thời hỗ trợ khách hàng có thêm cơ hội tiếp cận và sở hữu sản phẩm xe máy điện an toàn, chất lượng cao, dịch vụ tốt với mức giá hợp lý, HVN triển khai chương trình giá kích cầu với mức giá hấp dẫn.

Triển khai hệ thống trạm đổi pin và trạm sạc pin

Song song với việc ra mắt mẫu xe điện chất lượng cao, an toàn cùng dịch vụ tận tâm, HVN đẩy mạnh xây dựng hệ sinh thái xe điện thông qua nhiều giải pháp đồng bộ. Doanh nghiệp sẽ hợp tác đối tác bên ngoài và tăng cường phối hợp cơ quan, tổ chức liên quan, đồng thời nâng cao trải nghiệm và sự thuận tiện cho khách hàng.

Hệ thống trạm đổi pin (Honda e:Swap Battery Station) và trạm sạc pin (Honda Motor Charger Hub) ưu tiên triển khai tại HEAD kinh doanh xe điện tại Hà Nội, từng bước mở rộng sang thành phố khác, bao gồm TP. HCM.

Trạm đổi pin áp dụng cho xe máy điện Honda CUV e:, dành cho khách hàng mua xe Honda CUV e: và đăng ký gói dùng trạm đổi pin tại HEAD kinh doanh xe điện (danh sách cụ thể được cập nhật trên website). Sau khi giao kết hợp đồng gói dùng trạm đổi pin và thanh toán trên ứng dụng MyHonda+, khách hàng được cung cấp thẻ chip để sử dụng dịch vụ đổi pin. Chương trình bắt đầu từ 4/6 tại Hà Nội.

Hệ thống trạm đổi pin áp dụng cho xe máy điện Honda CUV e:.

Trạm sạc pin áp dụng cho xe máy điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai, tại HEAD kinh doanh xe điện (danh sách cụ thể được cập nhật trên website). Trạm sử dụng công nghệ tiêu chuẩn quốc tế CHAdeMO với công suất 1.200 W/đầu sạc. Theo đó, khách hàng đăng ký sử dụng và thanh toán qua ứng dụng MyHonda+. Phí sạc pin là 7.020 đồng/lần sạc (bao gồm thuế GTGT 8%). Thời gian vận hành bắt đầu từ tháng 7 (dự kiến) tại Hà Nội, TP.HCM và tỉnh thành khác.

Trạm sạc pin áp dụng cho xe máy điện Honda UC3 và các dòng xe tương lai.

Ngoài ra, người dùng có thể tìm kiếm thông tin trạm đổi pin và trạm sạc pin, thanh toán và quản lý dịch vụ trên ứng dụng MyHonda+. HVN cũng áp dụng chính sách cứu hộ khách hàng khi gặp vấn đề trong quá trình sử dụng dịch vụ đổi pin tại trạm đổi pin.

Nhằm mang đến cho khách hàng cơ hội trải nghiệm trực tiếp xe máy điện Honda, cũng như góp phần thúc đẩy xu hướng di chuyển xanh, bền vững tại Việt Nam, HVN triển khai chuỗi hoạt động nâng cao trải nghiệm khách hàng trong năm 2026 và đầu năm 2027 với 2 hoạt động chính.

Chuỗi sự kiện trưng bày và lái thử xe máy điện diễn ra từ tháng 6 tại các tỉnh, thành phố trên cả nước. Tại đây có khu trưng bày, lái thử và tìm hiểu thông tin về sản phẩm và công nghệ xe điện Honda; khu trưng bày và trải nghiệm trạm sạc pin và đổi pin Honda; hoạt động cộng đồng hướng tới bảo vệ môi trường và lan tỏa lối sống xanh.

Chương trình “Honda e:Hub - trải nghiệm 7 ngày miễn phí tại nhà với xe máy điện Honda” bắt đầu từ tháng 6 dành cho Honda CUV e: và từ tháng 7 dành cho Honda UC3, tại Hà Nội và TP.HCM. Các khách hàng được sử dụng xe máy điện Honda tại nhà miễn phí trong vòng 7 ngày cho nhu cầu di chuyển hàng ngày. Qua đó, đơn vị ghi lại hành trình trải nghiệm thực tế của khách hàng cùng xe máy điện Honda. Đồng thời, khách hàng có cơ hội tham gia các buổi giao lưu, kết nối và chia sẻ trải nghiệm với nhiều người dùng. Độc giả đăng ký tại đây.

Hướng đến mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050, HVN tiếp tục mở rộng danh mục xe điện song song đầu tư vào hạ tầng sạc và đổi pin, từng bước hoàn thiện hệ sinh thái di chuyển điện tại Việt Nam. Thông qua đó, HVN mong muốn lan tỏa “niềm vui tự do di chuyển” đến với mọi khách hàng, đồng thời góp phần thúc đẩy lối sống xanh và kiến tạo một tương lai bền vững cho xã hội.

Để biết thêm thông tin chi tiết về xe máy điện cũng như hệ thống trạm sạc pin và trạm đổi pin, độc giả truy cập website hoặc liên hệ HEAD kinh doanh xe điện gần nhất.