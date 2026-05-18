Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng năm 2026

Công ty Honda Việt Nam vinh dự nhận giải thưởng Rồng Vàng tại lễ vinh danh các doanh nghiệp Rồng Vàng năm thứ 25.

Rồng Vàng là giải thưởng thường niên do tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng từ năm 2001 nhằm vinh danh doanh nghiệp có thành tích ấn tượng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, cung ứng dịch vụ; áp dụng giải pháp, công nghệ bảo vệ môi trường; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế cũng như đảm bảo quyền lợi cho người lao động…

Honda ghi dấu ấn với Rồng Vàng cùng loạt giải thưởng

Tại lễ vinh danh, Honda Việt Nam nằm trong top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) phát triển bền vững tại Việt Nam giai đoạn 2025-2026 và đạt giải thưởng Rồng Vàng do ban biên tập và độc giả của tạp chí Kinh tế Việt Nam bình chọn.

Đại diện Honda Việt Nam nhận giải thưởng Rồng Vàng.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam cũng nhận danh hiệu "Top 15 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" từ kết quả khảo sát "100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam năm 2025" do Anphabe, đơn vị tiên phong về giải pháp thương hiệu nhà tuyển dụng và công ty nghiên cứu thị trường Intage Việt Nam, thực hiện.

Honda Việt Nam được vinh danh top 10 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài phát triển bền vững tại Việt Nam trong năm 2025-2026.

Đặt phát triển xanh làm trọng tâm

Hưởng ứng tích cực cùng Chính phủ hướng tới "Trung hòa carbon vào năm 2050", Honda Việt Nam đặt phát triển xanh làm trọng tâm từ hoạt động trực tiếp của doanh nghiệp cho đến sản phẩm.

Theo đó, Honda Việt Nam áp dụng 2 chiến lược chính trong hoạt động sản xuất tại nhà máy: Tăng cường biện pháp tiết kiệm năng lượng và phát triển nguồn năng lượng sạch; tích cực chia sẻ sáng kiến cắt giảm CO2 với hệ thống nhà cung cấp thông qua "Đại hội công ty xanh"; trồng gần 2.000 cây xanh đô thị tại tỉnh Phú Thọ, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Hệ thống năng lượng mặt trời tại nhà máy Honda Việt Nam (Ninh Bình).

Trong lĩnh vực phát triển sản phẩm, công ty chú trọng đầu tư công nghệ tiên tiến và triển khai dự án trọng điểm, mở đường cho kỷ nguyên di chuyển xanh, hiện đại và bền vững.

Cụ thể, với mảng xe máy, công ty triển khai chiến lược phát triển song song giữa cải tiến công nghệ động cơ đốt trong và đẩy mạnh điện hóa xe hai bánh. Honda Việt Nam đánh dấu bước tiến khi giới thiệu mẫu xe máy điện ICON e:, CUV e: và Honda UC3, cùng hệ thống trạm đổi và sạc pin. Trong đó, ICON e: là sản phẩm xe gắn máy điện đầu tiên được công ty sản xuất tại Việt Nam.

Bên cạnh đó, Honda Việt Nam còn triển khai mô hình bán hàng và dịch vụ đặc biệt thông qua hình thức cho thuê, thu mua lại và tân trang xe điện, thể hiện cách tiếp cận tiên phong hướng tới kinh tế tuần hoàn.

Honda Việt Nam giới thiệu mẫu xe CR-V e:HEV.

Với mảng ôtô, nắm bắt xu hướng thị trường đang chuyển dịch với nhu cầu gia tăng với sản phẩm hybrid, công ty mang đến lựa chọn ở phân khúc B gầm cao với mẫu xe HR-V e:HEV ra mắt vào tháng 4/2025. Đặc biệt, phiên bản nâng cấp của CR-V e:HEV trên thế hệ thứ 6 được giới thiệu vào tháng 2 là mẫu xe hybrid đầu tiên được lắp ráp tại nhà máy Phú Thọ.

Ưu tiên an toàn giao thông

Chung tay cùng Chính phủ hiện thực hóa "Không có tử vong do tai nạn giao thông đường bộ vào năm 2045", cũng như đồng hành cùng Honda toàn cầu hướng tới "Không có tử vong do va chạm giao thông liên quan đến xe máy và ôtô Honda vào năm 2050", Honda Việt Nam không ngừng tiên phong trong hoạt động về an toàn giao thông (ATGT).

Theo đó, Honda Việt Nam phối hợp với cơ quan chức năng và đối tác tổ chức đào tạo ATGT cho gần 28 triệu người. Từ năm 2018, công ty phối hợp với cơ quan chức năng triển khai chương trình trao tặng mũ bảo hiểm và đào tạo ATGT cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc. Hơn 12 triệu mũ bảo hiểm được trao tặng, góp phần nâng tỷ lệ đội mũ bảo hiểm của trẻ em từ 85% vào năm 2025 lên 89% vào năm 2026. Hiện nay, Honda Việt Nam đẩy mạnh hoạt động nâng cao nhận thức về đội mũ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi.

Honda Việt Nam trao tặng mũ bảo hiểm cho học sinh lớp 1 trên toàn quốc, kết hợp đào tạo ATGT cho phụ huynh.

Trước thực trạng học sinh điều khiển xe gắn máy tham gia giao thông gia tăng, Honda Việt Nam phối hợp Cục Cảnh sát Giao thông triển khai chương trình đào tạo lái xe gắn máy (moped) thí điểm cho hơn 8.700 học sinh THPT và gần 2.000 cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông nòng cốt, từ đó mở rộng chương trình đào tạo tới hơn 3,1 triệu học sinh THPT. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập, công ty đã trao tặng 408 xe máy điện Honda ICON e: cho các trường THPT nhằm hỗ trợ phương tiện đạt chuẩn, phục vụ công tác đào tạo lái xe gắn máy an toàn.