Honda mang đến ưu đãi chương trình ‘Quà hè cực hời - lên đời xế chất’

Mong muốn đồng hành các bạn trẻ với trải nghiệm mới trong mùa hè này, Honda Việt Nam triển khai chương trình “Quà hè cực hời - lên đời xế chất” với nhiều ưu đãi hấp dẫn.

Chương trình hướng tới các bạn trẻ yêu thích trải nghiệm, đồng hành cùng những chuyến đi sau một năm học nhiều dấu ấn và sẵn sàng tận hưởng mùa hè theo cách riêng.

Cụ thể, trong thời gian 1/6-31/7, khi mua xe Honda Wave Alpha và Honda Vision tại các cửa hàng bán xe máy và dịch vụ do Honda ủy nhiệm (HEAD) và cửa hàng bán xe máy tổng hợp trên toàn quốc, khách hàng sẽ được nhận combo khuyến mại gồm phiếu mua sắm phụ kiện và ưu đãi trả góp lãi suất thấp từ 0,55%.

Cụ thể, khách hàng sẽ nhận phiếu mua sắm phụ kiện trị giá 500.000 đồng khi mua Wave Alpha và 1 triệu đồng khi mua Vision.

Song song, chương trình trả góp lãi suất thấp từ 0,55% vẫn được áp dụng cho nhiều mẫu xe máy khác đến hết ngày 31/7, bao gồm các mẫu xe: Wave RSX, Blade, Future, LEAD, Air Blade 160/125, Vario 160/125, SH 350/160/125, SH Mode, Winner R, ICON e:, CUV e: và Honda UC3. Chương trình được triển khai thông qua công ty tài chính, giúp tối ưu chi phí và mang đến giải pháp sở hữu xe dễ dàng, nhanh chóng hơn cho khách hàng.

Honda Việt Nam hy vọng chương trình khuyến mại sẽ mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm đầy hứng khởi, cơ hội sở hữu mẫu xe yêu thích.