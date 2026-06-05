Sôi động như thị trường xe Việt mùa hè - gần 10 xe mới sắp ra mắt

Giai đoạn tháng 6-7 tới đây có thể xem là thời điểm thị trường Việt sôi động nhất năm khi đón hàng loạt mẫu xe mới.

Giai đoạn giữa năm thường là lúc các hãng xe chọn ra mắt sản phẩm mới. Năm nay, số lượng xe chuẩn bị xuất hiện còn trở nên đông đúc hơn.

Lynk & Co 02, 03

Các đại lý Lynk & Co đã bắt đầu nhận cọc mẫu SUV mới mang mã số 02 từ cuối quý I, sẵn sàng cho đợt ra mắt gần nhất.

Lynk & Co 02 được định vị trong phân khúc SUV đô thị với dáng lai coupe thời trang. Đầu xe nổi bật với dải đèn định vị Dynamic Day Rays. Ở đuôi xe, dải đèn hậu được đặt cao, kết hợp với các đường cắt xẻ tạo cảm giác thể thao.

Hiện chưa rõ bản mở bán tại Việt Nam sẽ sở hữu cấu hình động cơ nào. Tại quê nhà, Lynk & Co 02 được trang bị một motor điện cho công suất 335 mã lực, mô men xoắn 373 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây. Bộ pin LFP dung lượng 62 kWh dưới sàn xe cho phạm vi hoạt động khoảng 530 km mỗi lần sạc.

Lynk & Co 02 sẽ sớm được ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Lynk & Co.

Giá bán chính thức của Lynk & Co 02 chưa được công bố. Theo nguồn tin từ đại lý, giá của chiếc SUV nhiều khả năng dưới mốc một tỷ đồng.

Ngoài 02, Lynk & Co cũng dự kiến mang bản tiêu chuẩn của chiếc sedan hiệu suất cao 03+ đến Việt Nam.

So với bản hiệu suất cao, 03 có thiết kế trung tính hơn. Các chi tiết thể thao như khuếch tán gió, cánh gió cỡ lớn hay ống xả kép được lược bỏ, nhưng vẫn giữ lại các thiết kế đặc trưng ở khu vực đầu, đuôi xe.

Phiên bản sedan này được trang bị động cơ xăng 1.5L Turbo, đi cùng hệ dẫn động cầu trước cho công suất 178 mã lực, mô-men xoắn cực đại 290 Nm.

Nhân viên tư vấn tại đại lý dự đoán giá của Lynk & Co 03 có giá khoảng 800 triệu đồng. Trước đó, bản hiệu suất cao 03+ được bán với giá 1,899 tỷ đồng .

Zeekr 7X, 009

Theo ghi nhận từ Tri Thức - Znews, loạt xe Zeekr đã cập cảng Việt Nam, chuẩn bị cho ngày ra mắt sắp tới. Các thư mời dành cho khách hàng cũng đã được gửi đi, kèm với giá bán dự kiến và thời gian trưng bày xe. Trong số này, 2 chiếc 7X và 009 được tập trung giới thiệu trong đợt ra mắt đầu tiên.

Zeekr 7X được xem là sản phẩm chiến lược của thương hiệu nhằm thu hút nhóm khách hàng gia đình với kích thước và thiết kế trung tính. MPV 009 lại là sản phẩm làm hình ảnh, hướng đến nhóm khách hàng ngách tương tự cách GAC M8 Pro hay Denza D9 từng làm.

Zeekr 009 có giá dự kiến hơn 4 tỷ đồng . Ảnh: Phong Vân.

Zeekr 7X dự kiến được bán với 2 tùy chọn. Bản Single-motor được trang bị một motor điện 310 kW, dẫn động cầu sau. Phiên bản còn lại được trang bị motor 163 kW, dẫn động 4 bánh.

Xe được trang bị bộ pin 75 kWh do chính Zeekr sản xuất có khả năng sạc đầy từ 10 lên 80% pin trong 10,5 phút. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,8 giây với phạm vi hoạt động 605 km/lần sạc.

Một tùy chọn pin khác có dung lượng 100 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 780 km/lần sạc. Thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 5,7 giây. Xe dự kiến có giá khoảng 2 tỷ đồng tại Việt Nam.

Trong khi đó, Zeekr 009 được định vị ở nhóm MPV hạng sang cỡ hơn, sở hữu cấu hình động cơ cao nhất của hãng. Xe dự kiến được trang bị motor điện kép, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất 912 mã lực, mô men xoắn cực đại 913 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Giá bán dự kiến của Zeekr 009 khoảng 4,2 tỷ đồng .

Geely Okavango và Coolray 2026

Geely sẽ sớm mở bán Coolray 2026 và Okavango trong tháng 6. Trong đó chiếc SUV đô thị Coolray bản nâng cấp đang được nhiều người quan tâm với sự thay đổi rõ rệt về thiết kế.

Geely Coolray facelift sở hữu thiết kế có phần khác biệt bản hiện hành. Mặt ca lăng với lưới tản nhiệt họa tiết ngang, kích thước lớn hơn hẳn. Xe được trang bị giá nóc màu bạc, kẹp phanh màu đỏ thể thao và mâm hợp kim 18 inch phối 2 tông màu. Điểm nhấn nằm ở cánh gió thể thao cỡ lớn phía sau, kết hợp kẹp phanh màu đỏ.

Sức mạnh của mẫu SUV đến từ khối động cơ 1.5L i-GT tăng áp 4 xy lanh, cho công suất 181 mã lực và mô-men xoắn cực đại 290 Nm. Xe cho khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 7,6 giây, nhanh hơn 0,3 giây so với bản hiện hành tại Việt Nam.

Geely Việt Nam khẳng định sắp ra mắt mẫu SUV Okavango trong tháng 6. Ảnh: Espailat Motors.

Okavango sẽ là đại diện SUV 7 chỗ mới nhất được Geely giới thiệu. Đây là một mẫu xe gầm cao 7 chỗ, phù hợp cho gia đình đông người đô thị.

Geely Okavango được trang bị động cơ xăng 2.0L turbo, sản sinh 215 mã lực và mô-men xoắn cực đại 325 Nm. Khối động cơ này đi kèm hộp số ly hợp kép ướt 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước.

Kia Sportage 2026

Nhiều khả năng trong tháng này, Kia sẽ giới thiệu phiên bản thế hệ mới của Sportage tại Việt Nam. Theo hình ảnh được tiết lộ, có thể thấy đầu xe mới được thay đổi thiết kế cụm đèn chiếu sáng chính. Họa tiết đèn LED kiểu mới được thừa hưởng phong cách của các mẫu SUV điện cùng nhà tại thị trường phương Tây.

Về động cơ, mẫu Sportage mới tại Việt Nam nhiều khả năng được bổ sung phiên bản hybrid cắm sạc, bên cạnh tùy chọn mild-hybrid và máy xăng tương tự các thị trường quốc tế.

Kia Sportage mới có thể sở hữu thêm tùy chọn PHEV. Ảnh: Kia.

Sportage bản hybrid cắm sạc (PHEV) với động cơ tăng áp 1.6L GDI và động cơ điện 72 kW, cho ra công suất tối đa 268 mã lực, đi cùng hệ dẫn động 4 bánh AWD. Bản hybrid (HEV) kết hợp máy 1.6L turbo cùng motor điện 47,7 kW, cho tổng công suất 234 mã lực.

Hiện Kia chưa tiết lộ giá bán và số lượng phiên bản của mẫu SUV thế hệ mới.

GAC GS3

Theo nguồn tin quốc tế, WTC Automotif đã khẳng định đang lắp ráp mẫu GS3 Emzoom và chuẩn bị xuất khẩu đến Việt Nam. Cùng lúc đó, các đại lý của GAC cũng bắt đầu thông báo nhận cọc mẫu SUV cỡ B này.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng tăng áp cuộn kép, phun xăng trực tiếp GDI dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 270 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp.

GS3 Emzoom bắt đầu được nhận cọc tại đại lý GAC. Ảnh: Paultan.

Hiện chưa rõ giá bán của GAC GS3 Emzoom. Theo nhân viên tư vấn, mẫu xe dự kiến có giá khoảng 700 triệu đồng. Tại thị trường Malaysia, GS3 Emzoom được bán với giá dao động từ 116.800 RM cho phiên bản Exclusive đến 126.800 RM cho phiên bản cao cấp Premium R, tương đương khoảng 29.000- 31.500 USD .

Toyota Land Cruiser FJ

Land Cruiser FJ không phải một cái tên quá mới. Từ đầu năm, mẫu xe này đã được rò rỉ thông tin sắp đến thị trường Việt. Các đại lý Toyota cũng bắt đầu nhận cọc cho chiếc SUV phong cách off-road từ quý I. Giờ đây thông tin về thời gian ra mắt của FJ càng được khẳng định thông qua bài viết mới nhất của Toyota trên mạng xã hội.

Theo nguồn tin của Tri Thức - Znews, Toyota Land Cruiser FJ dự kiến ra mắt chính thức vào khoảng cuối tháng 7. Giá bán của xe đến lúc này vẫn là ẩn số. Tại đại lý, nhân viên bắt đầu nhận cọc và dự kiến giá khoảng 1,6- 1,8 tỷ đồng .

Toyota đã hé lộ thời gian ra mắt Land Cruiser FJ tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Toyota Land Cruiser FJ mở bán tại thị trường Việt có thể sử dụng chung cấu hình động cơ với bản đang bán ở Thái Lan. Xe sở hữu máy xăng dung tích 2.7L, sản sinh công suất cực đại 166 mã lực và mô-men xoắn cực đại 245 Nm. Sức mạnh truyền xuống các bánh xe thông qua hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, có khóa vi sai cầu sau.

Sự góp mặt của các thương hiệu mới như Zeekr, GAC hay các dải sản phẩm nâng cấp từ Geely, Kia, Toyota không chỉ mang đến những lựa chọn đa dạng cho người tiêu dùng đô thị, mà còn đẩy cuộc đua cạnh tranh về giá bán và công nghệ lên một nấc thang mới. Có thể thấy, nửa cuối năm 2026 hứa hẹn sẽ là giai đoạn bùng nổ khi cuộc đua doanh số giữa cựu binh và tân binh ngày càng trở nên cạnh tranh hơn.