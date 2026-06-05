Tata bắt tay Chery phát triển xe điện hạng sang Avinya

Tata Motors sẽ sử dụng nền tảng xe điện của Chery để phát triển dòng Avinya cao cấp, cho thấy ảnh hưởng của công nghệ Trung Quốc trong ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ.

Tata Motors sẽ sử dụng nền tảng xe điện Freelander do hãng xe Trung Quốc Chery phát triển để sản xuất các mẫu xe thuộc thương hiệu cao cấp Avinya tại thị trường Ấn Độ.

Tata Motors bắt tay Chery phát triển xe điện hạng sang Avinya

Động thái này đánh dấu bước chuyển hướng quan trọng của Tata sau khi kế hoạch phát triển Avinya dựa trên nền tảng EMA của Jaguar Land Rover (JLR) không thể triển khai như dự kiến.

Tata Avinya X là một mẫu concept SUV điện cao cấp dựa trên nền tảng EMA của Jaguar Land Rover. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn khi JLR quyết định hủy dự án sản xuất xe điện tại Ấn Độ vào năm ngoái.

Theo Reuters, mẫu Avinya đầu tiên sử dụng công nghệ của Chery dự kiến ra mắt vào năm 2027. Xe sẽ được vận chuyển từ Trung Quốc dưới dạng bộ linh kiện hoàn chỉnh để lắp ráp tại nhà máy mới của Tata ở bang Tamil Nadu, Ấn Độ.

Tata cũng đang thúc đẩy việc nội địa hóa linh kiện nhằm tăng tỷ lệ sản xuất trong nước. Mẫu xe điện thứ hai dự kiến được giới thiệu vào năm 2029, đồng thời hãng còn để ngỏ khả năng phát triển thêm 2 mẫu xe khác trên cùng nền tảng trong tương lai.

Lựa chọn mới cho mẫu xe điện đầu tiên của Avinya

Ban đầu, Tata dự định sử dụng nền tảng EMA của JLR cho dòng Avinya và đưa ra thị trường từ năm 2025. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị gián đoạn khi JLR quyết định hủy dự án sản xuất xe điện dựa trên EMA tại Ấn Độ vào năm ngoái. Điều đó buộc Tata phải tìm kiếm giải pháp thay thế nhằm tránh làm chậm chiến lược điện hóa trong phân khúc cao cấp.

Freelander 8 là mẫu SUV cỡ lớn trang bị đầy đủ các cấu hình BEV, PHEV và EREV, được sản xuất tại nhà máy Chery Jaguar Land Rover ở Trường Tô (Trung Quốc).

Các nguồn tin cho biết thỏa thuận với Chery giúp Tata rút ngắn đáng kể thời gian phát triển sản phẩm, đồng thời tiếp cận những công nghệ xe điện tiên tiến mà hãng sẽ phải mất nhiều năm và chi phí lớn nếu tự nghiên cứu. Tata cho biết Avinya đang được xây dựng như một thương hiệu EV cao cấp mang tầm toàn cầu và sự hợp tác với JLR cùng các đối tác của hãng sẽ đóng vai trò quan trọng trong quá trình này.

Chery khẳng định họ sẽ đóng vai trò nhà cung cấp cho Tata Motors Passenger Vehicles. Hãng cho biết thỏa thuận mới được xây dựng trên nền tảng mối quan hệ hợp tác thành công với JLR. Trước đó, JLR đã lựa chọn Chery để phát triển và sản xuất các mẫu xe điện và hybrid dưới thương hiệu Freelander, sử dụng kiến trúc do Chery phát triển và sản xuất tại Trung Quốc.

Ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ lệ thuộc vào công nghệ Trung Quốc?

Thỏa thuận giữa Tata và Chery cũng phản ánh xu hướng ngày càng rõ nét trong ngành công nghiệp ôtô Ấn Độ. Mặc dù các hãng xe Trung Quốc vẫn gặp nhiều rào cản khi muốn đầu tư trực tiếp vào thị trường này, công nghệ xe điện của Trung Quốc lại đang được các nhà sản xuất địa phương tích cực tìm kiếm thông qua các hợp đồng cấp phép và hợp tác kỹ thuật.

Dù các hãng xe Ấn Độ đã tăng mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trong những năm gần đây, họ vẫn khó theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ, chi phí sản xuất và quy mô phát triển của các thương hiệu Trung Quốc.

Kể từ năm 2020, chính phủ Ấn Độ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát chặt chẽ đối với các khoản đầu tư từ Trung Quốc, khiến các thương vụ liên doanh hoặc góp vốn quy mô lớn trong ngành công nghiệp ôtô gần như bị đóng băng. Trong bối cảnh đó, việc mua công nghệ hoặc sử dụng nền tảng sẵn có được xem là giải pháp thực tế để các hãng xe Ấn Độ duy trì sức cạnh tranh trong cuộc đua EV.

Xe điện hiện chiếm khoảng 14% tổng doanh số của Tata Motors và hãng đặt mục tiêu nâng tỷ lệ này lên hơn 30% vào năm 2030. Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu của Tata đang chịu sức ép ngày càng lớn từ các đối thủ như Mahindra & Mahindra hay JSW MG Motor. Đáng chú ý, JSW Motor của tỷ phú Sajjan Jindal cũng đang áp dụng mô hình hợp tác tương tự với Chery thông qua thỏa thuận cấp phép nền tảng xe điện.

Mẫu Avinya đầu tiên sử dụng công nghệ của Chery dự kiến ra mắt vào năm 2027. Xe sẽ được vận chuyển từ Trung Quốc dưới dạng bộ linh kiện hoàn chỉnh để lắp ráp tại nhà máy mới của Tata ở Ấn Độ.

Các chuyên gia nhận định dù các hãng xe Ấn Độ đã tăng mạnh đầu tư cho nghiên cứu và phát triển trong những năm gần đây, họ vẫn khó theo kịp tốc độ đổi mới công nghệ, chi phí sản xuất và quy mô phát triển của các doanh nghiệp Trung Quốc.

Chery, hiện là nhà xuất khẩu ôtô lớn nhất Trung Quốc, đang mở rộng nhanh chóng thông qua các mô hình hợp tác sản xuất với đối tác địa phương tại châu Âu, Đông Nam Á và Mỹ Latin, tương tự chiến lược mà Toyota hay Tesla từng áp dụng để mở rộng thị trường.