Giá từ 499 triệu đồng, Geely Coolray 2026 đã thay đổi thế nào?

Điểm thay đổi còn nằm ở giá bán. Geely Coolray tiền nhiệm khi mới ra mắt được niêm yết ở mốc 538-628 triệu đồng với 3 phiên bản. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe được bán từ 499-599 triệu đồng. Mức giá mới thể hiện nỗ lực của Tasco ở cuộc đua doanh số SUV năm nay. Và biết đâu với giá bán này, Coolray sẽ thật sự làm nên chuyện?