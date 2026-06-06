Giá từ 499 triệu đồng, Geely Coolray 2026 đã thay đổi thế nào?

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Geely vừa giới thiệu Coolray thế hệ mới tại Việt Nam. Nhìn vào 2 phiên bản cao nhất của Coolray ở cả mẫu xe thế hệ mới (màu đỏ) và xe đời cũ (màu trắng), có thể thấy Coolray thật sự được "lột xác". Kích thước mẫu xe không thay đổi, nhưng các chi tiết trang bị khiến số đo chiều dài và rộng có phần thay đổi nhẹ.
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Nhìn từ đầu xe có thể thấy Coolray mới đã trở nên hầm hố hơn hẳn. Mặt ca lăng với lưới tản nhiệt họa tiết ngang, gia tăng kích thước rõ rệt. So với bản tiền nhiệm, có thể thấy Coolray mới được bổ sung nhiều chi tiết kim loại hơn. Họa tiết đèn chiếu sáng chính được thay đổi, mảnh hơn và ôm sát vào viền nắp ca pô.
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Đuôi xe cũng có nhiều chi tiết thay đổi, từ đèn hậu đến khu vực cản sau. Cặp đèn hậu nay trở nên thanh mảnh hơn. Thanh kim loại khắc tên nay trở thành một dải LED nối liền chạy ngang phần đuôi xe.
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Ốp mâm được thay đổi, trong khi kích thước giữ nguyên ở mức 18 inch.
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Vô lăng D-cut được giữ nguyên các phím chức năng. Tuy nhiên tổng thể khu vực táp lô được điều chỉnh nhiều đường nét. Ví dụ ở bên trái vô lăng, loạt phím chức năng như sấy kính đã được điều chỉnh.
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Yên ngựa nay đã được đổi mới hoàn toàn. Các phím chức năng được dời về dưới màn hình trung tâm, để lại yên ngựa đơn giản với cụm cần chuyển số và phím chuyển đổi chế độ lái.
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Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Coolray là màn hình trung tâm. Bản cũ có màn hình kích thước 10,25 inch, được nâng lên thành 14,6 inch ở mẫu xe thế hệ mới.
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Cánh gió cỡ lớn tiếp tục được trang bị trên bản Flagship.
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Geely cũng đã nâng cấp cho Coolray hệ thống hỗ trợ người lái, nổi bật với camera 360 thành 540 độ. Xe cũng được trang bị hệ thống ADAS đầy đủ với phanh khẩn cấp tự động (AEB), kiểm soát hành trình thích ứng (ACC) và hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS).
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Động cơ của Coolray được giữ nguyên, nhưng thông số động cơ lại thay đổi. Ở mẫu xe nâng cấp, máy xăng 1.5L Turbo cho công suất 175 mã lực, mô men xoắn 290 Nm. Trong khi ở bản tiền nhiệm, thông số lần lượt là 177 mã lực, 255 Nm.
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Điểm thay đổi còn nằm ở giá bán. Geely Coolray tiền nhiệm khi mới ra mắt được niêm yết ở mốc 538-628 triệu đồng với 3 phiên bản. Ở lần nâng cấp này, mẫu xe được bán từ 499-599 triệu đồng. Mức giá mới thể hiện nỗ lực của Tasco ở cuộc đua doanh số SUV năm nay. Và biết đâu với giá bán này, Coolray sẽ thật sự làm nên chuyện?
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