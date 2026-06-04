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Xe Xe máy

Cận cảnh Italjet Dragster 300 bản giới hạn - xe tay ga giá 225 triệu

  • Thứ năm, 4/6/2026 14:35 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Đơn vị kinh doanh cho biết sẽ chỉ có 40 xe Italjet Dragster 300 Gresini Edition đến tay khách Việt trong năm nay.

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Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu ở TP.HCM đã chính thức ra mắt phiên bản Gresini Edition của dòng xe tay ga phân khối lớn Italjet Dragster 300. Xe được bán giới hạn 40 xe tại Việt Nam trong năm nay, chỉ dành cho các khách hàng đã đặt trước.
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Nhìn từ chính diện, Italjet Dragster 300 Gresini Edition giữ nguyên kiểu thiết kế ấn tượng với nhiều đường cắt xẻ, hệ thống chiếu sáng LED cùng bộ cánh gió khí động học. Phiên bản này được khoác bộ tem xanh-đỏ đặc trưng của đội đua Gresini Racing.
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Ở phiên bản Gresini Edition, xe tay ga Italjet Dragster 300 vẫn giữ nguyên thiết kế lộ thiên cấu trúc cơ khí, với hệ khung sườn nhôm sơn đỏ khá ấn tượng.

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Cấu trúc gắp đơn trên bánh trước kết hợp giảm xóc đơn dạng lò xo bố trí giữa xe, gần bình xăng cũng tạo ra điểm nhấn cho mẫu xe tay ga thương hiệu Italy.
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Mâm xe 5 chấu kép, trang bị phanh đĩa với ABS.
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Yên xe phù hợp cho một người ngồi.
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Phần đuôi xe gọn gàng, nhọn và vuốt cao về sau kèm họa tiết đèn hậu khá ấn tượng.

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Giảm xóc sau cũng là dạng lò xo đơn.
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Italjet Dragster 300 được trang bị hệ thống lái độc lập I.S.S (Independent Steering System), mang lại khả năng vận hành ổn định, cảm giác lái chính xác và độ phản hồi tốt khi vào cua ở tốc độ cao.
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Xe sử dụng chìa khóa cơ, trang bị một màn hình nhỏ ở đầu xe hiển thị các thông số vận hành.
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"Trái tim" của Italjet Dragster 300 Gresini Edition vẫn là động cơ xy-lanh đơn 4 thì, dung tích 278 cc, làm mát bằng chất lỏng. Thiết lập này mang lại công suất tối đa 23,8 mã lực, mô-men xoắn cực đại 26 Nm.
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Italjet Dragster 300 Gresini Edition được bán giới hạn 40 xe tại Việt Nam trong năm nay, giá 225 triệu đồng. Mẫu xe tay ga nhập khẩu được đánh giá không phải là lựa chọn dành cho số đông.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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