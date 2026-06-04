Cận cảnh Italjet Dragster 300 bản giới hạn - xe tay ga giá 225 triệu

Mới đây, một đơn vị chuyên kinh doanh môtô, xe máy nhập khẩu ở TP.HCM đã chính thức ra mắt phiên bản Gresini Edition của dòng xe tay ga phân khối lớn Italjet Dragster 300. Xe được bán giới hạn 40 xe tại Việt Nam trong năm nay, chỉ dành cho các khách hàng đã đặt trước.