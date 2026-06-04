Lại thêm SUV đô thị nhập Malaysia đến Việt Nam năm nay?

Mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom dự kiến cập bến thị trường Việt Nam vào quý III năm nay để cạnh tranh trong phân khúc SUV đô thị cỡ B.

Công ty WTC Automotif (WTCA), một đơn vị thành viên thuộc Tập đoàn Tan Chong chịu trách nhiệm phân phối và lắp ráp thương hiệu xe GAC tại Malaysia, vừa công bố sẽ xuất khẩu mẫu SUV đô thị GAC GS3 Emzoom sang thị trường Việt Nam.

Mẫu SUV thuộc phân khúc B này được hoàn thiện dưới dạng lắp ráp tại nhà máy Segambut đặt tại Kuala Lumpur (Malaysia) của Tan Chong, sở hữu phong cách thiết kế góc cạnh và thể thao đặc trưng.

Sức mạnh của xe đến từ khối động cơ xăng tăng áp cuộn kép, phun xăng trực tiếp GDI dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 177 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 270 Nm. Toàn bộ sức mạnh được truyền xuống cầu trước thông qua hộp số tự động ly hợp kép ướt 7 cấp.

Tại thị trường Malaysia, dòng xe này vừa được cập nhật giá bán dao động từ 116.800 RM cho phiên bản Exclusive đến 126.800 RM cho phiên bản cao cấp Premium R, tương đương khoảng 29.000- 31.500 USD .

GAC GS3 dự kiến ra mắt Việt Nam từ quý III năm nay. Ảnh: Paultan.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, từ cuối tháng 5, một số đại lý GAC đã bắt đầu nhận đặt cọc mẫu SUV này. Nhân viên tư vấn tại đại lý cho biết xe dự kiến được ra mắt vào quý III, với giá bán dao động 600-700 triệu đồng. Khi ra mắt, đây sẽ là đại diện SUV đầu tiên của GAC tại Việt Nam, phân phối cùng các đàn anh MPV hạng trung, cao cấp như M6, M8 hay M8 Pro.

Dù sở hữu cấu hình động cơ tăng áp 177 mã lực mạnh mẽ cùng thiết kế góc cạnh thể thao, tân binh nhà GAC chắc chắn sẽ phải đối mặt với một cuộc chiến giành thị phần không hề dễ dàng trước những đại diện từ Nhật Bản, Hàn Quốc đã có chỗ đứng nhất định và dải sản phẩm xe máy xăng lẫn xe điện đang bùng nổ tại Việt Nam.