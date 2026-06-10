BYD muốn trở thành hãng xe lớn nhất thế giới?

Theo chủ tịch BYD, ông trùm xe điện Trung Quốc hoàn toàn có khả năng trở thành nhà sản xuất ôtô lớn nhất thế giới trong 5 năm tới.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của tập đoàn BYD vừa diễn ra vào đầu tháng 6, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Wang Chuanfu đã bày tỏ sự tự tin mạnh mẽ vào tương lai của doanh nghiệp.

Ông đưa ra dự báo đầy táo bạo rằng BYD sẽ chính thức giành lấy ngôi vị hãng sản xuất ôtô lớn nhất thế giới tính theo quy mô sản lượng trong vòng 5 năm tới.

Người đứng đầu BYD nhấn mạnh sự phát triển vượt bậc của các hãng xe Trung Quốc trên bản đồ quốc tế. Ông nhận định các sản phẩm của BYD, nhờ lợi thế cạnh tranh về giá bán đang thiết lập vị thế lấn lướt trước nhiều đối thủ bản địa tại các thị trường nước ngoài.

Mặc dù ban đầu tập đoàn chỉ đặt mục tiêu xuất khẩu khiêm tốn ở mức 1,6 triệu phương tiện cho năm nay, ông Wang Chuanfu tiết lộ các xu hướng tiêu dùng thực tế cho thấy BYD hoàn toàn có khả năng vượt qua cột mốc này.

Kiên trì theo đuổi chiến lược "chủ nghĩa dài hạn", vị thuyền trưởng này khẳng định tầm quan trọng của việc nội địa hóa chuỗi cung ứng và sản xuất nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng ổn định, bền vững, hướng tới mục tiêu đôi bên cùng có lợi tại các thị trường quốc tế.

Ông Wang Chuanfu cho rằng BYD sẽ sớm trở thành nhà sản xuất ôtô hàng đầu trong 5 năm tới. Ảnh: BYD.

Bàn về tương lai của cuộc đua số hóa ngành xe, ông Wang Chuanfu cho rằng đặt lòng tin vào dải xe tích hợp trí tuệ nhân tạo.

Với hơn 3,15 triệu phương tiện tích hợp hệ thống hỗ trợ lái thông minh của hãng đang lăn bánh trên toàn cầu, BYD đang thu thập dữ liệu vận hành với tốc độ kinh ngạc lên tới 200 triệu km mỗi ngày. Kho cơ sở dữ liệu khổng lồ này chính là nền tảng cốt lõi để hãng nâng cấp các tính năng tự hành cấp độ cao hơn.

Chủ tịch BYD dự báo các công nghệ tự hành Cấp độ 3 (L3) và Cấp độ 4 (L4) sẽ tiến ra thị trường thương mại sớm hơn nhiều so với kỳ vọng của giới chuyên môn. Ông khẳng định doanh nghiệp đã hoàn thiện công tác chuẩn bị toàn diện từ chip bán dẫn, thuật toán phần mềm cho đến hệ sinh thái dữ liệu.

"Chỉ cần các hành lang pháp lý được ban hành đầy đủ, BYD sẽ lập tức cất cánh", ông Wang Chuanfu nhấn mạnh.

Trước những mối quan ngại từ phía các cổ đông về biên lợi nhuận tại thị trường nội địa và định vị thương hiệu, người đứng đầu tập đoàn khẳng định con đường tiến lên phân khúc cao cấp của BYD bắt buộc phải dựa vào công nghệ cốt lõi.

Ông dẫn chứng rằng tại nhiều thị trường quốc tế lớn như Úc, châu Âu và Nam Mỹ, BYD vốn đã được người tiêu dùng công nhận là một thương hiệu xe sang tiệm cận cao cấp.

Tuy nhiên theo CNC, định vị thương hiệu của BYD đang chứng kiến sự phân hóa rõ rệt giữa thị trường trong nước và quốc tế. Tại thị trường Trung Quốc, việc một lượng lớn xe phân khúc giá rẻ của BYD được các tài xế sử dụng để chạy dịch vụ gọi xe công nghệ, với tần suất liên tục nhiều giờ khiến không gian nội thất xe dễ bị xuống cấp, đã vô tình tạo ra những tác động không mấy tích cực đến hình ảnh cao cấp mà hãng đang nỗ lực xây dựng tại quê nhà.