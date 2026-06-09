Chủ xe điện VinFast chia sẻ chi phí bảo dưỡng chỉ vài trăm nghìn đồng

Nhiều chủ xe VinFast cho biết chi phí bảo dưỡng, sửa chữa thấp hơn kỳ vọng. Cùng chính sách hậu mãi và mạng lưới dịch vụ rộng khắp, người dùng thêm an tâm sở hữu xe điện dài hạn.

Không chỉ giúp tiết kiệm chi phí nhiên liệu, xe điện VinFast còn được nhiều người dùng đánh giá cao nhờ chi phí bảo dưỡng, sửa chữa ở mức hợp lý. Đây được xem là một trong những yếu tố góp phần giảm tổng chi phí sở hữu xe trong dài hạn.

Xe xăng bảo dưỡng nhiều lần, xe điện kéo dài chu kỳ bảo dưỡng

"15.000 km bảo dưỡng lần đầu, hết 364.500 đồng", anh Nguyễn Cường (Bắc Giang) chia sẻ hóa đơn sau lần đầu đưa chiếc VinFast VF 6 đi bảo dưỡng. Theo ghi nhận từ cộng đồng người dùng VinFast, mức chi phí vài trăm nghìn đồng cho một lần bảo dưỡng định kỳ khá phổ biến đối với nhiều chủ xe điện.

Một trong những nguyên nhân là xe điện có cấu tạo đơn giản hơn xe động cơ đốt trong, với ít chi tiết chuyển động và không cần thay dầu động cơ định kỳ. Nhờ đó, xe điện VinFast hiện có chu kỳ bảo dưỡng định kỳ khoảng 15.000 km, dài hơn so với mức 5.000 km thường thấy ở nhiều dòng xe xăng.

Nhiều chủ xe VinFast cho biết chi phí bảo dưỡng định kỳ ở mức vài trăm nghìn đồng, với chu kỳ bảo dưỡng đến 15.000 km.

Anh Trần Việt, chủ sở hữu xe VF 8, cho biết sau hơn 11.000 km sử dụng, xe của anh vẫn chưa đến kỳ bảo dưỡng đầu tiên. Theo tính toán của anh, nếu sử dụng mẫu xe xăng có kích thước tương đương trên cùng quãng đường, chi phí nhiên liệu và bảo dưỡng sẽ cao hơn đáng kể.

"Nếu vận hành xe xăng tương đương trong cùng quãng đường, tôi sẽ phải chi khoảng 10 triệu đồng cho hai lần bảo dưỡng và khoảng 22 triệu đồng tiền nhiên liệu. Tổng cộng, mức chi phí chênh lệch có thể đến hơn 30 triệu đồng", anh chia sẻ.

Không chỉ người dùng cá nhân, nhiều tài xế dịch vụ cũng đánh giá cao khả năng tiết kiệm chi phí vận hành của xe điện. Anh Hoàng Văn Ngạn (Hà Nội), hiện vận hành xe Limo Green trên nền tảng Xanh SM Platform, cho biết yếu tố kinh tế là một trong những lý do khiến anh quyết định chuyển sang xe điện.

"Với tần suất di chuyển liên tục, chi phí thay dầu và bảo dưỡng định kỳ của xe xăng là khoản đáng cân nhắc. Khi sử dụng xe điện, khoản chi này giảm đáng kể", anh nói.

Theo anh Ngạn, công nghệ phanh tái sinh trên xe điện cũng góp phần tối ưu chi phí sử dụng. Hệ thống này giúp thu hồi năng lượng trong quá trình giảm tốc, đồng thời giảm mức độ sử dụng phanh cơ học.

"Má phanh có thể bền hơn nhờ tần suất sử dụng thấp hơn, từ đó kéo dài thời gian thay thế phụ tùng", anh nhận xét.

Chi phí sửa chữa và thay thế phụ tùng ở mức dễ tiếp cận

Bên cạnh chi phí bảo dưỡng, nhiều chủ xe cũng đánh giá tích cực về chi phí thay thế phụ tùng và dịch vụ hậu mãi. Anh Nguyễn Anh Phong, tài xế dịch vụ tại Hà Nội, cho biết anh từng sử dụng mẫu xe hạng A trước khi chuyển sang VinFast VF 5. Trong lần thay cụm đèn hậu phía sau cho chiếc VF 5, tổng chi phí tại xưởng dịch vụ chính hãng vào khoảng hơn 700.000 đồng.

"Trước đây, tôi từng thay một bên đèn hậu cho chiếc xe với chi phí hơn 2 triệu đồng. Điều tôi thấy thuận tiện là có thể thay phụ tùng chính hãng ngay tại xưởng dịch vụ với mức giá phù hợp", anh Phong cho biết.

Ngoài chi phí sử dụng, chính sách bảo hành cũng là yếu tố được nhiều người dùng quan tâm. Hiện các dòng xe điện VinFast được áp dụng thời gian bảo hành 7-10 năm tùy mẫu xe, dài hơn so với mặt bằng chung của nhiều dòng xe sử dụng động cơ đốt trong trên thị trường.

Người dùng đánh giá tích cực về giá phụ tùng, chính sách bảo hành và mạng lưới dịch vụ của VinFast.

Song song đó, hệ sinh thái dịch vụ của hãng tiếp tục được mở rộng. Theo thông tin từ doanh nghiệp, người dùng hiện được hỗ trợ bởi mạng lưới hơn 150.000 cổng sạc và hơn 400 xưởng dịch vụ trên toàn quốc. Mạng lưới này giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận dịch vụ bảo dưỡng, sửa chữa và hỗ trợ kỹ thuật trong quá trình sử dụng xe.

Theo giới quan sát, cùng với việc mở rộng hạ tầng sạc và hệ thống dịch vụ, chính sách hậu mãi đang trở thành yếu tố cạnh tranh quan trọng trên thị trường xe điện. Đối với người dùng, đây là cơ sở để cân nhắc tổng chi phí sở hữu và sử dụng xe trong dài hạn.