VinFast Feliz II - xe máy điện cho dân văn phòng lẫn tài xế dịch vụ

Thiết kế gọn gàng, vận hành êm ái, đổi pin nhanh và chi phí sử dụng thấp là yếu tố giúp VinFast Feliz II ghi điểm trong lòng khách hàng.

Nhờ sự tiện lợi và đa nhiệm, Feliz II trở thành mẫu xe máy điện phù hợp nhu cầu đi lại hàng ngày lẫn vận doanh dịch vụ.

Dạo phố thoải mái, chi phí bằng 1/3 xe xăng

Thừa hưởng phong cách của dòng Feliz, Feliz II vẫn sở hữu kiểu dáng thanh thoát, thân xe gọn gàng cùng chiều cao yên phù hợp nhiều nhóm khách hàng. Chị Thùy Linh (phường Nha Trang, Khánh Hòa) lựa chọn Feliz II vì ngoại hình bắt mắt, đặc biệt tùy chọn màu đỏ mang đến outfit cá tính, nổi bật trên phố.

Feliz II vẫn sở hữu kiểu dáng thanh thoát, thân xe gọn gàng.

Ngoài ra, mẫu xe của VinFast còn vận hành êm ái và thân thiện với môi trường. Với chị Linh, mẫu xe điện sạch, dễ sử dụng cũng phù hợp nhịp sống tại thành phố du lịch đang hướng đến hình ảnh đô thị xanh.

“Xe chạy rất nhẹ nhàng, sạch sẽ và tiết kiệm. Tôi được miễn phí đổi pin đến 30/6/2028 nên chỉ mất 175.000 đồng tiền thuê pin mỗi tháng, tính ra chỉ bằng 1/3 tiền xăng trước đây”, chị Linh cho biết.

Theo chị Linh, riêng tại Nha Trang, dọc các tuyến đường như Trần Phú, Phạm Văn Đồng… đã có hàng chục tủ đổi pin, đủ để chị yên tâm đi làm, gặp gỡ bạn bè mà không phải tính toán quá nhiều.

Trong khi đó, với anh Phan Hiếu (phường Thanh Xuân, Hà Nội), giá trị của Feliz II lại nằm ở cảm giác “nhẹ đầu” trong quá trình sử dụng hàng ngày.

“Hết pin lại ra trụ đổi và chỉ mất chưa đầy 1 phút thao tác, không phải xếp hàng chen chúc. Dọc các tuyến đường lớn và siêu thị hiện cũng có nhiều tủ đổi pin nên việc chạy xe đi làm cũng thoải mái hơn nhiều”, anh Hiếu chia sẻ.

Về chi phí, anh Hiếu nhận định so với xe máy xăng truyền thống, người dùng không còn phải chi trả cho các khoản như thay dầu máy, bảo dưỡng động cơ phức tạp. Người dùng này cũng đánh giá cao trang bị pin LFP của Feliz II, loại pin nổi tiếng với độ an toàn và độ bền cao.

Công cụ sinh lời cho tài xế dịch vụ

Bài toán kinh tế của Feliz II càng trở nên hấp dẫn hơn với nhóm tài xế dịch vụ - những người thường xuyên di chuyển hàng trăm kilomet mỗi ngày. Nhờ chính sách hỗ trợ từ Green Bike Platform, chi phí vận hành được tối ưu đáng kể. Đây cũng là điều anh Hoàng Phúc, tài xế GSM sử dụng Feliz II từ cuối tháng 3, cảm nhận rõ trong quá trình làm việc.

“Chúng tôi được miễn phí thuê pin 3 năm bên cạnh miễn phí đổi pin nên gần như chẳng mất chi phí nào, chạy bao nhiêu gần như cầm về được toàn bộ số tiền. Nếu 'cày' chăm chỉ hơn 170 km/ngày, xe điện giúp tôi tiết kiệm hơn 2 triệu đồng/tháng so với xe xăng”, anh Phúc tính toán.

Chính sách thuê pin giúp người dùng tiết kiệm chi phí khi sử dụng Feliz II.

Theo nhiều đại lý, mùa hè 2026 là thời điểm phù hợp để người dùng “xuống tiền” sở hữu VinFast Feliz II. Mẫu xe này có giá niêm yết 24,9 triệu đồng đi kèm loạt chính sách hỗ trợ từ VinFast. Cụ thể, trong khuôn khổ chương trình “Mãnh liệt vì tương lai xanh”, khách hàng được ưu đãi 6% giá trị xe, hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ (tương đương khoảng 2% giá trị xe).

Sau khi áp dụng chương trình hỗ trợ, giá lăn bánh của Feliz II được đưa về mức 22,9 triệu đồng. Ngoài ra, người dùng cũng có thể lựa chọn hình thức trả góp với mức trả trước 0 đồng.

Từ người dùng đô thị cần phương tiện đi lại gọn gàng, tiết kiệm đến tài xế dịch vụ muốn tối ưu chi phí vận hành, VinFast Feliz II đang chứng minh sức hấp dẫn bằng giá trị thực tế. Đây cũng là lý do mẫu xe điện đổi pin này ngày càng được nhiều khách hàng lựa chọn.