Fernando Alonso 'tức điên' với xe F1 hybrid

Nhà vô địch F1 2 lần Fernando Alonso không giấu được sự thất vọng với thế hệ xe F1 sử dụng công nghệ hybrid hiện tại.

Tay đua kỳ cựu Fernando Alonso tiếp tục bày tỏ sự bất mãn với các quy định kỹ thuật hiện hành của F1 sau buổi chạy thử đầu tiên (FP1) tại chặng đua Monaco Grand Prix. Nhà vô địch thế giới 2 lần cho rằng những chiếc xe đua hiện nay là thế hệ tệ nhất mà anh từng điều khiển trên đường phố Monaco.

Tay đua kỳ cựu Fernando Alonso tiếp tục bày tỏ sự bất mãn với các quy định kỹ thuật hiện hành của F1, cho rằng những chiếc xe đua hiện nay là thế hệ tệ nhất mà anh từng điều khiển trên đường phố Monaco.

Nguyên nhân chính khiến tay đua người Tây Ban Nha khó chịu nằm ở hệ thống thu hồi năng lượng để sạc pin cho bộ truyền động hybrid. Công nghệ này buộc các tay đua phải giảm ga hoặc điều chỉnh cách vào cua nhằm tối ưu hóa việc tái tạo năng lượng, thay vì liên tục đẩy xe đến giới hạn như trước đây.

Vấn đề này từng gây tranh cãi mạnh mẽ tại chặng đua ở Nhật Bản. Với hàng loạt khúc cua tốc độ cao vốn thường được xử lý bằng cách giữ chân ga tối đa, các tay đua mùa giải năm nay phải thay đổi đáng kể phong cách lái để phục vụ việc thu hồi năng lượng.

Tay đua kỳ cựu này nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng với quy chế kỹ thuật mới dành cho các mẫu xe hybrid. Tại Bahrain GP, anh cho biết: "Khúc cua số 12 trước đây thường được vào với tốc độ 260 km/h, giờ chỉ còn 200 km/h" do các tay đua phải tiết kiệm năng lượng cho hệ thống hybrid.

Nhiều người cho rằng đặc thù của đường đua Monaco với những góc cua chậm và hẹp sẽ giúp giảm bớt ảnh hưởng của hệ thống hybrid. Tuy nhiên, Fernando Alonso khẳng định điều ngược lại: "Cách sạc pin thông qua việc phanh và nhả ga tạo ra rất nhiều sự thiếu nhất quán trong hiệu ứng phanh động cơ của chiếc xe".

Tay đua này cho biết: "Có lúc bạn có nhiều lực hãm hơn, có lúc lại có chế độ tăng tốc, có lúc thì không. Nếu pin đã đầy, hệ thống sẽ không tiếp tục sạc nữa và khi đó bạn gần như không có phanh động cơ. Cảm giác giống như chiếc xe cứ tiếp tục lao về phía trước".

Nhà vô địch 4 lần Max Verstappen cũng chỉ trích thay đổi trên các mẫu xe mới, thậm chí gọi đó là "phản lại tinh thần đua xe", thậm chí đặt ra khả năng rời khỏi giải đua F1.

Tay đua 44 tuổi sau đó đưa ra nhận định thẳng thắn nhất của mình: "Đó đơn giản là hệ quả của các quy định hiện hành. Xe hybrid không nên tham gia đua xe. Đơn giản vậy thôi". Tay đua người Tây Ban Nha nhiều lần công khai bày tỏ sự không hài lòng với tình hình hiện tại của đội đua cũng như hướng phát triển của F1.

Tuy triển vọng của Aston Martin vẫn còn khá mờ nhạt, nhưng những phát biểu gay gắt của tay đua giàu kinh nghiệm Fernando Alonso đã một lần nữa làm dấy lên cuộc tranh luận về vai trò của công nghệ hybrid trong tương lai của F1. Trước đó, nhà vô địch 4 lần Max Verstappen cũng chỉ trích thay đổi trên các mẫu xe mới, thậm chí gọi đó là "phản lại tinh thần đua xe".