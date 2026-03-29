Tay đua người Hà Lan, Max Verstappen thừa nhận có thể chia tay F1 khi không còn thấy hứng thú với cách thi đấu hiện tại.

Verstappen dọa rời F1 vì luật mới.

Verstappen khiến làng đua xe chú ý khi công khai khả năng rời F1 sau mùa giải 2026. Tay đua của Red Bull cho biết không còn cảm thấy thoải mái với các quy định hiện hành, thậm chí gọi đó là “phản lại tinh thần đua xe”.

Tại chặng đua Nhật Bản, Verstappen chỉ cán đích thứ 8, kém người chiến thắng Kimi Antonelli tới nửa phút. Trước đó, anh xếp thứ 6 tại Melbourne và không thể hoàn thành chặng đua tại Trung Quốc. Đây là lần đầu tiên sau 9 năm, Verstappen có ba chặng liên tiếp nằm ngoài top 5.

Dù vậy, tay đua người Hà Lan khẳng định thành tích không phải vấn đề lớn nhất. Anh cho biết bản thân có thể chấp nhận việc không cạnh tranh podium ở mọi chặng đua. Tuy nhiên, cảm giác khi thi đấu mới là điều khiến anh không hài lòng.

“Khi bạn không còn tận hưởng cách vận hành của giải đấu, mọi thứ trở nên không tự nhiên với một tay đua. Tôi vẫn cố thích nghi, nhưng cách đua hiện tại không dễ chịu”, Verstappen chia sẻ. Anh nhấn mạnh rằng điều đó khiến bản thân phải suy nghĩ nghiêm túc về tương lai.

Tay đua 28 tuổi thừa nhận liên tục tự hỏi liệu việc tiếp tục thi đấu có còn “đáng giá”. Verstappen cho biết muốn dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bạn bè, nhất là khi không còn cảm thấy vui với môn thể thao mình theo đuổi.

Hiện Verstappen còn hợp đồng với Red Bull đến năm 2028, nhưng các điều khoản về thành tích có thể cho phép anh rời đội sớm. Mercedes được cho là vẫn quan tâm đến tay đua này, dù chưa có động thái cụ thể.

Tương lai của Verstappen vì thế vẫn bỏ ngỏ. Nhưng việc một nhà vô địch nhiều lần lên tiếng về sự thiếu hứng thú cho thấy Formula 1 đang đứng trước nguy cơ mất đi một trong những tay đua hàng đầu.