Hơn 1,3 triệu xe Jeep toàn cầu có nguy cơ tự bốc cháy do lỗi điện

Trong hơn 1,3 triệu xe từ thương hiệu Jeep bị triệu hồi, có khoảng 125.000 xe đến từ các thị trường quốc tế, bao gồm Việt Nam.

Tập đoàn Stellantis vừa phát đi thông báo triệu hồi khẩn cấp quy mô lớn đối với hơn 1,33 triệu chiếc ôtô thuộc hai dòng xe Jeep Wrangler và Jeep Gladiator trên toàn thế giới.

Chiến dịch triệu hồi toàn cầu này áp dụng cho các phiên bản Jeep Wrangler và Jeep Gladiator được sản xuất trong giai đoạn từ giữa năm 2020 đến cuối năm 2024, thuộc các đời xe từ 2021 đến 2025.

Trong tổng số hơn 1,33 triệu phương tiện bị ảnh hưởng, thị trường Mỹ chiếm số lượng lớn nhất với 1.076.999 chiếc (bao gồm 787.887 xe Wrangler và 289.112 xe Gladiator). Số lượng còn lại phân bổ tại thị trường Canada với khoảng 106.000 xe, Mexico khoảng 23.000 xe và gần 125,000 xe tại các khu vực quốc tế khác.

Điều này đồng nghĩa với việc toàn bộ các xe Wrangler và Gladiator được phân phối tại Việt Nam khi còn thuộc JVA nằm trong danh sách bị ảnh hưởng.

Nguyên nhân được xác định do lỗi hệ thống điện có thể gây cháy xe tự phát, ngay cả khi phương tiện đã tắt máy và đang đỗ trong bãi.

Những chiếc Jeep Wrangler Rubicon từng được phân phối tại Việt Nam giai đoạn 2020-2025 có thể bị ảnh hưởng bởi đợt triệu hồi. Ảnh: Bối Hạ.

Theo hồ sơ kỹ thuật được đệ trình lên Cơ quan Quản lý An toàn Giao thông Đường cao tốc Quốc gia Mỹ (NHTSA), các kỹ sư điều tra phát hiện đầu nối dây dẫn của bơm trợ lực lái thủy lực điện tử (EHPSP) trên xe có thể gặp hiện tượng điện trở cao bất thường.

Sự cố này xuất phát từ một lỗi trong quá trình chế tạo linh kiện, khiến giắc cắm không được cố định hoàn toàn hoặc bị lỏng theo thời gian, dẫn đến việc sinh nhiệt quá mức khi dòng điện chạy qua và làm nóng chảy lớp vỏ bọc bảo vệ. Trong những tình huống hy hữu, lượng nhiệt tích tụ lớn này sẽ kích hoạt ngọn lửa bùng phát từ khoang động cơ và thiêu rụi các vật liệu dễ cháy xung quanh.

Quy trình xác định lỗi phần cứng này đã được Stellantis và các cơ quan an toàn độc lập theo dõi gắt gao trong một thời gian dài. Hãng xe từng tiến hành phân tích các báo cáo cháy đầu tiên vào năm 2023 nhưng tạm đóng hồ sơ do tỷ lệ xảy ra thấp. Đến tháng 8/2024, cuộc điều tra được mở lại sau khi ghi nhận số lượng sự cố tăng lên, đồng thời NHTSA cũng vào cuộc thiết lập một cuộc thăm dò độc lập đối với các vụ cháy khoang động cơ của dòng xe này.

Tính đến thời điểm hiện tại, hãng xe đã ghi nhận ít nhất 72 báo cáo thực địa liên quan đến lỗi hệ thống điện này, bao gồm 35 trường hợp cháy được xác định có nguồn gốc chính xác từ vị trí giắc cắm bơm trợ lực lái và một trường hợp bị thương nhẹ, song chưa ghi nhận vụ tai nạn nghiêm trọng hay ca tử vong nào.

Nhà sản xuất ôtô Mỹ đưa ra khuyến cáo đặc biệt đối với các chủ sở hữu xe nằm trong diện ảnh hưởng cần chủ động đỗ phương tiện ở các khu vực ngoài trời, tránh xa các tòa nhà, công trình nhà ở hoặc các phương tiện khác để phòng ngừa rủi ro cháy lan gây thiệt hại tài sản trước khi sự cố được khắc phục triệt để.

Trước khi mang xe đến trạm dịch vụ, người lái có thể nhận biết sớm dấu hiệu hư hỏng thông qua việc vô-lăng đột ngột bị nặng do mất lực hỗ trợ điện hoặc màn hình điều khiển trung tâm hiển thị cảnh báo áp suất "Service Power Steering".

Tại Việt Nam, Ram và Jeep thuộc Stellantis vừa được chuyển giao nhà phân phối, chính thức về tay Thaco Auto. Thương hiệu vừa giới thiệu 3 phiên bản của Wrangler bao gồm Rubicon, Sahara và Sport với giá dao động 2,99- 3,49 tỷ đồng .

Trong khi đó, những chiếc Gladiator từng được bán với giá lên đến 4,24 tỷ đồng cho phiên bản Rubicon.