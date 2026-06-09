Miễn phí trước bạ, giới nhà giàu mua ôtô điện tiết kiệm hàng tỷ đồng

Với chương trình ưu đãi 100% phí trước bạ dành cho ôtô điện, khách mua xe điện hạng sang có thể tiết kiệm vài trăm, thậm chí hàng tỷ đồng chi phí lăn bánh.

Chương trình ưu đãi 0% phí trước bạ dành cho xe điện được vừa được thông báo sẽ kéo dài đến hết năm 2030 theo Nghị định 202 của Chính phủ. Tại Việt Nam, mức lệ phí trước bạ đối với ôtô dao động 10-12% trên mức giá niêm yết. Như vậy với các mẫu ôtô điện hạng sang nhập khẩu, người mua có thể tiết kiệm vài trăm đến hàng tỷ đồng chi phí lăn bánh.

Rolls-Royce Spectre Series II

Rolls-Royce Spectre là mẫu xe điện đầu tiên của hãng xe "Spirit of Ecstasy". Khi vừa ra mắt vào năm 2024, chiếc xe điện siêu sang này có giá khởi điểm từ 18 tỷ và lên đến 20,6 tỷ cho bản Black Badge.

Phiên bản thế hệ mới - Spectre Series II vừa được ra mắt toàn cầu và đã sẵn sàng đặt cọc về Việt Nam. Phiên bản mới được bán hấp dẫn hơn, từ 17,8 tỷ cho mẫu xe tiêu chuẩn, trong khi tùy chọn Black Badge có giá 19,8 tỷ đồng .

Như vậy nếu làm một phép tính nhỏ, có thể thấy việc ưu đãi phí trước bạ đã có thể giúp các chủ xe siêu sang này tiết kiệm hơn khoảng từ 1,7 tỷ đồng chi phí lăn bánh nếu đặt mua mẫu xe điện Spectre Series II nếu so với chọn mua một mẫu xe xăng cùng tầm giá.

Rolls-Royce Spectre Series II thuần điện là mẫu xe điện đắt nhất tại Việt Nam. Ảnh: Rolls-Royce.

Rolls-Royce Spectre Series II sở hữu motor điện kép với tổng công suất 601 mã lực, mô men xoắn cực đại 1.015 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-96 km/h trong 4,45giây ở bản tiêu chuẩn. Với phiên bản giới hạn Black Badge, thời gian tăng tốc 0-100 km/h là 4,3 giây.

Chiếc coupe siêu sang chạy điện sử dụng bộ pin Lithium-ion có dung lượng 112,4 kWh, cho phép khả năng di chuyển tối đa từ 582 đến 628 km. Với khả năng sạc nhanh 195 kW (DC), người lái chỉ tốn khoảng 28 phút để có thể sạc đầy từ 10% lên 80%.

Maserati GranCabrio Folgore

GranCabrio Folgore là mẫu xe mui trần thuần điện đầu tiên trong phân khúc xe sang toàn cầu từ Maserati. Xe được bán với giá khởi điểm 13,314 tỷ đồng . Như vậy khi ra biển số, nhờ vào chương trình hỗ trợ phí trước bạ dành cho xe điện, người mua GranCabrio Folgore có thể tiết kiệm từ 1,3 tỷ đồng chi phí lăn bánh.

Maserati GranCabrio Folgore được bán với giá 13,314 tỷ đồng . Ảnh: Phúc Hậu.

Maserati GranCabrio Folgore được trang bị 3 motor điện công suất 300 kW, bao gồm 2 motor phía trước và một đặt ở trục sau. Tổng công suất đầu ra của mẫu mui trần thuần điện đạt 751 mã lực ở chế độ vận hành tiêu chuẩn, có thể tăng lên thành 818 mã lực với chế độ MaxBoost cùng mô-men xoắn cực đại 1.350 Nm.

Maserati GranCabrio Folgore được trang bị gói pin dung lượng 92,5 kWh, cho phép vận hành trên quãng đường tối đa 447 km. Kiến trúc điện 400 V hỗ trợ sạc nhanh DC công suất 150 kW, cho phép nạp lại 20-80% dung lượng pin chỉ trong 20 phút.

Mercedes-Benz G 580 EQ

Mercedes-Benz G 580 EQ là mẫu xe chạy điện đầu tiên của dòng G-Class. Thời điểm vừa giới thiệu tại Việt Nam, chiếc xe có giá bán khoảng 7,75- 8,68 tỷ đồng . Đến nay, giá của G 580 đã được nâng lên khoảng 7,99 tỷ đến 8,68 tỷ đồng .

Sau khi quy đổi chi phí, người mua dòng G điện có thể tiết kiệm từ 799 triệu đồng.

Người mua Mercedes-Benz G 580 EQ có thể tiết kiệm gần 800 triệu đồng phí lăn bánh. Ảnh: Phúc Hậu.

Mercedes-Benz G 580 EQ được trang bị 4 motor điện độc lập, sản sinh tổng công suất 587 mã lực, mô-men xoắn cực đại 1.164 Nm. Gói pin lithium-ion dung lượng 116 kWh cho phép mẫu SUV địa hình thuần điện di chuyển trên quãng đường tối đa 434-473 km sau mỗi lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP.

Porsche Cayenne EV

Porsche Cayenne EV dự kiến về Việt Nam từ cuối năm nay. Xe được bán với giá từ 4,72 tỷ cho bản tiêu chuẩn và lên đến 6,32 tỷ đồng với bản Turbo. Như vậy chi phí lăn bánh được ưu đãi giúp khách hàng tiết kiệm khoảng 472 triệu đồng.

Porsche Cayenne EV tiêu chuẩn sản sinh công suất 408 mã lực hoặc 442 mã lực với Launch Control, cho phép tăng tốc 0-100 km/h trong 4,8 giây và đạt tốc độ tối đa 230 km/h.

Bản S có công suất 544 mã lực (hoặc 666 mã lực với Launch Control), thời gian tăng tốc 0-100 km/h trong 3,8 giây, tốc độ tối đa 250 km/h.

Porsche Cayenne thuần điện sẽ về Việt Nam từ cuối năm nay. Ảnh: Porsche.

Bản Turbo mạnh nhất có công suất 857 mã lực, hoặc lên đến 1.156 mã lực và mô-men xoắn 1.500 Nm khi kích hoạt chức năng Launch Control. Porsche cho biết đây là chiếc xe thương mại mạnh nhất của hãng với khả năng tăng tốc 0-97 km/h trong 2,4 giây - so với 3,1 giây của chiếc Cayenne Turbo GT sử dụng động cơ đốt trong nhanh nhất.

Với việc bán song song bản EV với các bản động cơ đốt trong, Cayenne chạy điện trở thành lựa chọn thú vị tại Việt Nam cho những "tay chơi" yêu thích xe xanh. Phiên bản Turbo của Cayenne chạy điện trở thành mẫu xe có công suất tối đa mạnh nhất và tăng tốc nhanh nhất thị trường, kèm mức giá dưới 10 tỷ đồng , thậm chí vượt qua nhiều mẫu siêu xe thể thao gầm thấp.

Audi S6 e-tron

Chiếc xe điện mới nhất của Audi tại Việt Nam là S6 Sportback e-tron. Đây là chiếc sedan điện cùng phân khúc với Porsche Taycan có giá khởi điểm khoảng 4,199 tỷ đồng . Như vậy khi mua, khách hàng có thể tiết kiệm khoảng trên 400 triệu chi phí lăn bánh nhờ chương trình ưu đãi của Chính phủ.

Audi S6 Sportback e-tron được trang bị 2 motor điện, sản sinh công suất tối đa 496 mã lực, có thể tăng lên thành 543 mã lực khi kích hoạt Launch Control. Xe có thể tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây, tốc độ tối đa là 420 km/h.

Audi S6 e-tron là mẫu xe điện mới nhất được ra mắt tại Việt Nam. Ảnh: Đan Thanh.

Xe được trang bị gói pin 94,9 kWh cho phép hoạt động tối đa 678 km/lần sạc đầy, công bố theo chu trình WLTP. Cổng sạc được lắp ở cả 2 bên xe, cho phép sạc nhanh 10-80% pin trong 21 phút.

Xe sang Trung Quốc hưởng chung ưu đãi

Không chỉ các dòng xe điện nhập châu Âu hưởng lợi khi chương trình khuyến mại phí trước bạ được kéo dài, dải sản phẩm thuần điện hạng sang từ Trung Quốc cũng ưu đãi tương tự.

Ví dụ, chiếc Zeekr 009 sắp ra mắt Việt Nam dự kiến có giá khoảng 4,2 tỷ đồng . Xe được trang bị motor điện kép, kết hợp với hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian, cho công suất 912 mã lực, mô men xoắn cực đại 913 Nm. Xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 3,9 giây.

Mẫu MPV hạng sang thuần điện dự kiến có giá hơn 4,2 tỷ tại Việt Nam. Ảnh: Phong Vân.

Với chương trình ưu đãi phí trước bạ được kéo dài đến hết năm 2030, người mua mẫu MPV hạng sang này có thể tiết kiệm đến hơn 420 triệu đồng.

Ngoài Zeekr, dải sản phẩm thuần điện từ Lotus - thương hiệu xe thể thao chạy điện mới được Tasco phân phối tại Việt Nam cũng là các mẫu xe được hưởng ưu đãi. Chẳng hạn chiếc SUV Lotus Eletre hay sedan Emeya đang được bán với 5 phiên bản, giá dao động 4,488- 7,188 tỷ đồng .

Như vậy nếu quy đổi ưu đãi, người mua những chiếc SUV, sedan điện mới từ Lotus có thể tiết kiệm từ hơn 440 triệu đến hơn 700 triệu đồng chi phí lăn bánh cho đến hết năm 2030.

Khách mua sedan, SUV điện từ Lotus sẽ tiết kiệm từ hơn 400 triệu đồng chi phí lăn bánh. Ảnh: Đan Thanh.

Có thể thấy chính sách miễn 100% phí trước bạ được gia hạn đến hết năm 2030 là "cú hích" với phân khúc xe điện hạng sang. Việc không phải gánh khoản thuế 10-12% giúp giá lăn bánh thực tế giảm đi hàng trăm triệu đến hàng tỷ đồng, trực tiếp khỏa lấp rào cản về chi phí sở hữu cho nhóm khách hàng tinh hoa.