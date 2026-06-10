Sát ngày áp dụng quy định ghế trẻ em trên ôtô, phụ huynh cần lưu ý gì?

Chỉ còn chưa đầy một tháng trước khi quy định bắt buộc sử dụng thiết bị hỗ trợ an toàn cho trẻ em. Phụ huynh cần lưu ý những gì trước khi trang bị ghế an toàn cho trẻ?

Theo Luật Trật tự an toàn giao thông, từ ngày 1/7, trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 135 cm khi ngồi trên ôtô bắt buộc ngồi hàng ghế sau, có thiết bị hỗ trợ an toàn. Nếu vi phạm, người lái có thể bị phạt tiền từ 800.000 đến một triệu đồng.

Như vậy, chỉ còn chưa đến 30 ngày, quy định liên quan đến ghế trẻ em sẽ có hiệu lực. Vậy thời điểm này, các chủ xe nên lưu ý những gì khi muốn mua ghế an toàn trên ôtô cho trẻ để đảm bảo phù hợp quy định?

Ghế như nào là đạt chuẩn?

Thực tế Bộ Luật quy định bắt buộc sử dụng "thiết bị an toàn", không phải ghế trẻ em.

Điều này đồng nghĩa với việc chủ xe có thể trang bị các thiết bị có khả năng đảm bảo an toàn cho trẻ em ở tư thế ngồi hoặc nằm trên ôtô, được thiết kế để giảm nguy cơ chấn thương cho người dùng trong trường hợp xảy ra va chạm hoặc khi ôtô giảm tốc độ đột ngột, bằng cách hạn chế sự di chuyển của cơ thể trẻ em.

Tùy vào độ tuổi và thể trạng của trẻ, phụ huynh có thể chọn trang bị nôi, ghế an toàn hoặc đệm nâng. Ảnh: CDC.

Theo khuyến cáo của các chuyên gia an toàn, ghế an toàn cho trẻ em (CRS) bắt buộc phải đạt các tiêu chuẩn quốc tế nghiêm ngặt như ECE R44 hoặc ECE R129 (i-Size) của Châu Âu, hay FMVSS 213 của Mỹ.

Những tiêu chuẩn này đảm bảo khả năng bảo vệ vùng đầu, cổ và cơ thể trẻ trong các tình huống va chạm từ nhiều phía. Đặc biệt, việc sử dụng các móc khóa ISOFIX (hoặc LATCH) để cố định ghế vào khung xe là điều kiện tiên quyết.

Các thiết bị an toàn này có thể bao gồm, ghế nôi quay mặt về sau (Rear-Facing Car Seat), ghế nôi quay mặt về trước (Forward-Facing Car Seat) và ghế nâng (Booster Seat).

Tùy vào độ tuổi của trẻ, phụ huynh sẽ sử dụng các loại ghế, đệm phù hợp, miễn đảm bảo các phần dây đai, khóa an toàn có thể bảo vệ trẻ trong trường hợp nguy hiểm.

Tùy độ tuổi và thể trạng của trẻ, phụ huynh có thể lựa chọn trang bị nôi, ghế an toàn hay đệm nâng. Ảnh: Maxi Cosi.

Cụ thể theo Trung tâm Ngăn ngừa và kiểm soát dịch bệnh Mỹ (CDC), trẻ sơ sinh đến 2-4 tuổi nên được đặt trong nôi quay mặt về phía sau nhằm tránh tác động của túi khí nếu phát nổ khi xảy ra tai nạn. Với trẻ từ 2-5 tuổi, phụ huynh có thể chuyển sang loại ghế nôi quay mặt về phía trước. Từ 5-13, tùy vào thể trạng của trẻ, chủ xe có thể chọn trang bị ghế trẻ em dạng nâng, đệm nâng.

Xe không có ISOFIX vẫn dùng được ghế trẻ em

Nhiều tranh luận trên mạng xã hội trong thời gian gần đây xoay quanh câu chuyện liệu với các mẫu xe đời cũ chưa được trang bị ISOFIX, ghế trẻ em sẽ không thể lắp vào xe. Tuy nhiên điều này không hoàn toàn đúng.

Đa phần các mẫu xe trên thị trường hiện nay đều được lắp kèm vị trí kết nối ISOFIX ở hàng ghế sau. Thậm chí với một số mẫu xe từ Volvo, hãng còn trang bị sẵn đệm nâng an toàn cho trẻ tích hợp bên trong ghế ngồi hàng 2.

Ghế trẻ em có thể lắp vào xe thông qua chốt ISOFIX hoặc dây đai an toàn. Ảnh: Phúc Hậu.

Ngoài ra thị trường ghế trẻ em hiện nay cũng đa dạng các sản phẩm với các hình thức kết nối khác nhau. Ghế trẻ em có thể được lắp vào khu vực hàng 2 bằng chốt ISOFIX hoặc dây đai an toàn hoặc kết hợp cả 2 giải pháp.

Trong trường hợp xe không có chốt ISOFIX, chủ xe hoàn toàn có thể cố định ghế thông qua hệ thống dây đai an toàn, theo hướng dẫn sử dụng từ nhà sản xuất ghế.

Ghế trẻ em giá ra sao?

Khi nhu cầu mua thiết bị an toàn hỗ trợ trẻ em trên ôtô tăng cao, kiểu dáng, mẫu mã ghế trẻ em cũng được phân phối đa dạng tùy vào nhu cầu người dùng.

Theo ghi nhận của Tri Thức - Znews, các mẫu ghế trẻ em phổ biến hiện nay dao động ở mức 2-5 triệu đồng, thường được sản xuất từ các thương hiệu Trung Quốc, Hàn Quốc, phân phối tại Việt Nam thông qua các chuỗi cửa hàng bán đồ cho trẻ em.

Ngoài các dòng sản phẩm phổ thông, phụ huynh nay cũng có thể tìm đến các thiết bị an toàn cho trẻ nhập khẩu từ châu Âu. Các thương hiệu phổ biến thường được nhắc tên trong các hội nhóm "bỉm sữa" bao gồm Cybex, Maxi Cosi hay Joie, Nuna.

Ghế trẻ em có thể có giá vài triệu, cũng có thể lên đến hàng chục triệu đồng. Ảnh: Gannon Burgett/Car and Driver.

Trên các sàn thương mại điện tử, các dòng sản phẩm đai, đệm nâng hay ghế trẻ em giá rẻ vẫn đang được phân phối rộng rãi.

Các sản phẩm này không tích hợp khung chịu lực bằng kim loại hoặc các lớp xốp hấp thụ xung lực chuyên dụng (như EPS/EPE) thường thấy ở ghế cao cấp. Mục đích chính của những đai và ghế này là cố định vị trí ngồi của trẻ trong điều kiện vận hành thông thường.

Đương nhiên không phải ghế đắt tiền sẽ an toàn hơn, hay các thiết bị hỗ trợ phổ thông sẽ thiếu an toàn. Các dòng ghế, nôi nhập khẩu giá vài chục triệu thường được tích hợp hợp thêm các chức năng như xoay 360 độ, khay đựng cốc, khung thép hay thậm chí là loa nghe nhạc cho trẻ.

Tuy nhiên để đảm bảo an toàn cho trẻ trong mọi trường hợp, phụ huynh cũng nên quan tâm đến chất lượng vật liệu, độ cứng cáp khung ghế hay khả năng bảo vệ đầu, cổ của trẻ nếu xảy ra va chạm. Cảm giác ngồi trên ghế, đệm an toàn của trẻ cũng cần được lưu tâm, tránh tình trạng trẻ "vừa ngồi vào ghế đã quấy khóc".

Đai an toàn không có khung chịu lực thường được bán với giá rẻ trên sàn thương mại. Ảnh: Vice Deal.

Nhìn chung tùy vào điều kiện tài chính, phụ huynh có thể lựa chọn các sản phẩm hỗ trợ an toàn cho trẻ phù hợp. Điều quan trọng nhất khi chọn mua ghế không nên là chi phí hay câu chuyện luật pháp mà là các công nghệ tích hợp trong ghế, tiêu chuẩn an toàn và khả năng bảo vệ trẻ.