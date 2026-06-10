Dự thảo mới thi bằng lái ôtô, rớt lý thuyết sẽ không được thi sa hình

Theo dự thảo, người tham gia thi sát hạch bằng lái ôtô cần hoàn thành các bài thi theo thứ tự, từ lý thuyết, sa hình đến đường trường.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Ở mục dự thảo quy định việc công nhận kết quả sát hạch ghi nhận nhiều sự thay đổi.

Cụ thể theo điều 12 của Dự thảo, thi sát hạch bằng lái ôtô cần theo đúng quy trình từ thi sát hạch lý thuyết, thi sát hạch thực hành lái xe trong hình, cuối cùng là bài thi sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh khi không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trên đường.

Người dự thi cần hoàn thành bài sát hạch lý thuyết để được tham gia dự thi sát hạch lái xe trong hình (sa hình). Ảnh: Khương Nguyễn.

Điều này đồng nghĩa với việc theo dự thảo, khi tham gia dự thi sát hạch, thí sinh cần đạt bài thi lý thuyết trước, sau đó được thi sa hình và đường trường.

Trước đây, thí sinh có thể thi sát hạch giấy phép lái xe và bảo lưu kết quả tùy vào nhu cầu. Ví dụ, khi không đạt bài sát hạch lý thuyết, người dự thi vẫn có thể thi tiếp tục các bài sa hình hay đường trường trong cùng ngày.