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Xe Ôtô

Dự thảo mới thi bằng lái ôtô, rớt lý thuyết sẽ không được thi sa hình

  • Thứ tư, 10/6/2026 13:33 (GMT+7)
  • 52 phút trước

Theo dự thảo, người tham gia thi sát hạch bằng lái ôtô cần hoàn thành các bài thi theo thứ tự, từ lý thuyết, sa hình đến đường trường.

Bộ Công an đang lấy ý kiến dự thảo Thông tư quy định sát hạch, cấp giấy phép lái xe, cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế. Ở mục dự thảo quy định việc công nhận kết quả sát hạch ghi nhận nhiều sự thay đổi.

Cụ thể theo điều 12 của Dự thảo, thi sát hạch bằng lái ôtô cần theo đúng quy trình từ thi sát hạch lý thuyết, thi sát hạch thực hành lái xe trong hình, cuối cùng là bài thi sát hạch lái xe trên đường.

Thí sinh khi không đạt nội dung sát hạch lý thuyết sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trong hình, không đạt nội dung sát hạch thực hành lái xe trong hình sẽ không được sát hạch thực hành lái xe trên đường.

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Người dự thi cần hoàn thành bài sát hạch lý thuyết để được tham gia dự thi sát hạch lái xe trong hình (sa hình). Ảnh: Khương Nguyễn.

Điều này đồng nghĩa với việc theo dự thảo, khi tham gia dự thi sát hạch, thí sinh cần đạt bài thi lý thuyết trước, sau đó được thi sa hình và đường trường.

Trước đây, thí sinh có thể thi sát hạch giấy phép lái xe và bảo lưu kết quả tùy vào nhu cầu. Ví dụ, khi không đạt bài sát hạch lý thuyết, người dự thi vẫn có thể thi tiếp tục các bài sa hình hay đường trường trong cùng ngày.

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

Bộ Công an đề xuất tăng số lượng câu hỏi thi bằng lái ôtô và xe máy

Theo dự thảo, người thi sát hạch bằng lái ôtô hạng B cần trả lời đúng 45/50 câu hỏi lý thuyết sẽ được chấm đạt.

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