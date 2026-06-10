Uber sắp triển khai dịch vụ robotaxi tại Anh

Uber chuẩn bị triển khai dịch vụ robotaxi tại London, đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành xe tự lái tại Anh quốc.

Người dân London có thể sớm được trải nghiệm dịch vụ gọi xe tự lái đầu tiên tại Anh khi Uber chuẩn bị triển khai đội xe robotaxi sử dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) của startup Wayve trong những tháng tới, sau khi nhận được sự chấp thuận từ các cơ quan quản lý.

Uber sẽ kết hợp cùng startup xe tự hành Wayve để triển khai dịch vụ robotaxi tại London (Anh). Mẫu xe được lựa chọn là dòng crossover thuần điện Ford Mustang Mach-E.

Người dùng tại London có thể đăng ký để có cơ hội trở thành những hành khách đầu tiên sử dụng dịch vụ robotaxi của Uber ngay khi được cấp phép hoạt động. Đây sẽ là lần đầu tiên công chúng tại Anh có thể gọi một chiếc xe tự hành thông qua ứng dụng gọi xe.

Những chiếc robotaxi mang thương hiệu Uber x Wayve được phát triển trên nền tảng mẫu xe điện Ford Mustang Mach-E. Dù có khả năng tự lái, giai đoạn đầu triển khai vẫn sẽ có các nhân viên được đào tạo ngồi sau vô lăng để giám sát hệ thống và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết.

Dù có khả năng tự lái, giai đoạn đầu triển khai vẫn sẽ có các nhân viên được đào tạo ngồi sau vô lăng để giám sát hệ thống và sẵn sàng can thiệp khi cần thiết. Wayve cho biết công nghệ của hãng đã được thử nghiệm trên các tuyến đường tại London từ năm 2018.

Wayve cho biết công nghệ của hãng đã được thử nghiệm trên các tuyến đường tại London từ năm 2018. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh cùng các radar để thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, sau đó được xử lý trực tiếp trên xe bằng các thuật toán AI.

Uber khẳng định giá cước của các chuyến robotaxi sẽ không cao hơn so với dịch vụ thông thường. Việc triển khai xe tự lái được Uber xem là một ưu tiên chiến lược trong bối cảnh hãng cạnh tranh quyết liệt với các đối thủ nhằm tận dụng công nghệ được kỳ vọng sẽ giúp tối ưu hóa hành trình, giảm chi phí vận hành và nâng cao hiệu quả dịch vụ.

Đáng chú ý, Uber khẳng định giá cước của các chuyến đi bằng robotaxi sẽ không cao hơn so với dịch vụ thông thường. Xe được trang bị hệ thống camera quan sát toàn cảnh cùng radar để thu thập dữ liệu môi trường xung quanh, sau đó được xử lý trực tiếp trên xe bằng các thuật toán AI.

Wayve không phải doanh nghiệp duy nhất nhắm đến thị trường robotaxi tại thủ đô nước Anh. Công ty cho biết công nghệ của mình có thể được triển khai trên nhiều nền tảng xe khác nhau, giúp mở rộng quy mô nhanh chóng với quy mô toàn quốc.

Waymo, công ty con của Alphabet, cũng đang thử nghiệm xe tự hành trên đường phố London và dự kiến khai trương dịch vụ thương mại trong năm nay. Bên cạnh đó, Uber và đối thủ Lyft cũng đã công bố kế hoạch thử nghiệm các mẫu xe tự lái Apollo Go của Baidu tại London trong năm nay.

Wayve là một trong những startup xe tự hành nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại châu Âu. Công ty đã hợp tác với Uber từ năm 2024 và được định giá khoảng 8,6 tỷ USD .

Wayve là một trong những startup xe tự hành nhận được nhiều sự quan tâm nhất tại châu Âu. Công ty đã hợp tác với Uber từ năm 2024 và vào tháng 2/2026 đã huy động thành công 1,5 tỷ USD từ các nhà đầu tư, bao gồm Uber, Mercedes-Benz, Stellantis và Nissan. Sau vòng gọi vốn này, Wayve được định giá khoảng 8,6 tỷ USD , cho thấy niềm tin mạnh mẽ của giới đầu tư vào tương lai của công nghệ xe tự hành.