Bán tải vẫn đà giảm bán tại Việt Nam

Thị trường bán tải tại Việt Nam giảm doanh số ở kỳ báo cáo gần nhất. Tuy nhiên, bán tải vẫn có tiềm năng tìm lại đà tăng trưởng trong tương lai gần.

Thị trường bán tải tại Việt Nam tiếp tục chứng kiến biến động tương đối lớn. Thông tin về phân loại bán tải vào nhóm ôtô tải, hay các quy định hạn chế lưu thông đã ảnh hưởng ít nhiều đến tình hình kinh doanh của bán tải ở đại lý.

Vua bán tải cũng giảm doanh số

Tại Việt Nam, Ford Ranger được xem như "vua bán tải" nhờ doanh số luôn duy trì ổn định ở mức cao, thậm chí tạo ra khoảng cách khá lớn so với các đối thủ xếp sau.

Tháng 2 vừa qua, Toyota Hilux tận dụng thành công quãng trầm của thị trường xe Việt giai đoạn Tết Nguyên đán để leo lên ngôi đầu phân khúc bán tải. Đến tháng 4, tưởng như Hilux sẽ có thể tái lập thành tích tương tự khi mẫu xe Nhật Bản là bán tải duy nhất tăng trưởng dương về doanh số.

Báo cáo từ Hiệp hội các nhà sản xuất ôtô Việt Nam (VAMA) cho thấy Toyota Hilux đã bán tốt hơn so với thành tích của chính mình hồi tháng 3. Dù chưa thể vượt qua đỉnh doanh số 871 xe đạt được vào tháng 2, Toyota Hilux vẫn bán được 684 xe cho khách Việt trong tháng 4, tăng nhẹ so với doanh số ghi nhận tại kỳ báo cáo liền trước.

Trong khi đó, Ford Ranger bất ngờ sa sút tại kỳ báo cáo gần nhất, doanh số đạt 933 xe, giảm đáng kể so với lượng tiêu thụ 1.449 xe từng ghi nhận hồi tháng 3. Lượng tiêu thụ 933 xe vẫn giữ cho Ford Ranger ở vị trí dẫn đầu phân khúc, nhưng thứ hạng trên bình diện toàn thị trường đã ảnh hưởng ít nhiều.

Bán tải ở Việt Nam vẫn chật vật Doanh số bán tải ở Việt Nam trong 2 tháng gần nhất (Số liệu: VAMA) Nhãn Tháng 3 Tháng 4 Ford Ranger xe 1449 933 Toyota Hilux

650 684 Mitsubishi Triton

467 212 Isuzu D-Max

92 11

Mitsubishi bán được 212 xe Triton cho khách hàng Việt Nam trong tháng 4, còn doanh số Isuzu D-Max cũng giảm mạnh về mức 11 xe ở cùng kỳ.

Đà sa sút của "vua bán tải" Ford Ranger khiến doanh số toàn phân khúc giảm về 1.840 xe trong tháng 4. Đây cũng là lượng tiêu thụ bán tải thấp nhất năm nay, ngang bằng tổng doanh số phân khúc từng ghi nhận hồi tháng 2 - thời điểm thị trường xe Việt gần như "đóng băng" do trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.

Dù giảm mạnh doanh số, Ford Ranger vẫn là bán tải được khách Việt chọn mua nhiều nhất từ đầu năm. Tổng doanh số Ranger đạt 5.045 xe sau 4 tháng, còn Toyota Hilux ghi nhận doanh số 2.333 xe trong cùng kỳ.

Toyota Hilux chưa thể tái lập thành tích dẫn đầu phân khúc. Ảnh: Phúc Hậu.

Mitsubishi Triton bán được 1.184 xe cho khách Việt từ đầu năm, trong khi Isuzu D-Max tiếp tục chật vật ở vị trí cuối cùng với doanh số 317 xe, tương đương hơn 79 xe/tháng.

Đường vẫn rộng mở cho bán tải

Dù khá chật vật trong tháng 4, bán tải thực ra vẫn rộng đường tìm lại sức bán tốt như giai đoạn trước, nhất là khi các thành phố lớn tại Việt Nam gồm Hà Nội và TP.HCM đã có những làm rõ liên quan đến hạn chế lưu thông của loại phương tiện này.

Cụ thể, TP Hà Nội đã cho phép các loại ôtô tải pickup được phép lưu thông 24/24h, không bị hạn chế bởi Quyết định 01/2026 như trước đây. Sở Xây dựng TP.HCM cũng xác nhận nhóm xe tải van dưới 950 kg và xe bán tải được phép di chuyển vào nội đô TP.HCM bất kỳ lúc nào.

Raptor V6 là cú hích của thị trường xe bán tải Việt. Ảnh: Phong Vân.

Dù vẫn phải tuân thủ các lệnh cấm, hạn chế giao thông cũng như phân làn và giới hạn tốc độ như ôtô tải thông dụng nếu có biển báo, việc 2 thành phố lớn tại Việt Nam không còn cấm lưu thông theo giờ với bán tải phần nào tháo gỡ rào cản tâm lý khách hàng.

Không những vậy, sự xuất hiện của Ford Ranger Raptor V6 tại Việt Nam cũng đang thu hút sự chú ý lớn, cùng với dư âm tích cực từ thế hệ mới của Toyota Hilux vẫn còn kéo dài là những cơ sở để tin tưởng vào sự phục hồi doanh số của nhóm xe này.

Việc bán tải VF Wild của VinFast có khả năng sớm tham gia thị trường như bán tải điện phạm vi mở rộng (EREV) đầu tiên cũng thu hút sự chú ý của khách hàng. Tính đa dạng về kiểu loại hệ truyền động sẽ giúp thị trường bán tải trở nên hấp dẫn hơn tại Việt Nam.