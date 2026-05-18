Bán tải tiền tỷ - Toyota Hilux 'so găng' cùng Ford Ranger Wildtrak

Ở quanh mốc giá 1 tỷ đồng, Toyota Hilux Trailhunter và Ford Ranger Wildtrak V6 là những lựa chọn bán tải đáng chú ý tại thị trường Việt Nam.

Sau thời gian dài chứng kiến sự thống trị gần như tuyệt đối của Ford Ranger, phân phúc bán tải ở Việt Nam trải qua giai đoạn tương đối biến động khi Toyota Hilux soán ngôi đầu nhờ thế hệ mới, doanh số toàn phân khúc sa sút do nhiều lý do khác nhau và cả sự xuất hiện của các phiên bản Ford Ranger mới.

Trong bức tranh toàn cảnh đầy sôi động đó, màn "so găng" giữa Toyota Hilux Trailhunter và Ford Ranger Wildtrak V6 mới quanh khoảng giá 1 tỷ đồng thu hút sự quan tâm của khách Việt.

Toyota Hilux đã trẻ trung hơn

Khi Toyota Hilux bất ngờ vượt mặt Ford Ranger tại kỳ báo cáo tháng 2, nhiều nguyên nhân đã được đưa ra - bao gồm sự chững lại của toàn thị trường dịp Tết Nguyên đán. Dẫu vậy, các ý kiến đánh giá vẫn không thể phủ nhận sức hút mà thế hệ mới của Toyota Hilux có được, trước tiên nhờ ngoại hình trẻ trung hơn so với bản tiền nhiệm.

Toyota Hilux ở thế hệ mới đã trở nên trẻ trung hơn. Ảnh: Phúc Hậu.

Ở thế hệ mới, Toyota Hilux không còn những đường nét to bản ở đầu xe, thay vào đó là thiết kế gồm các đường cắt xẻ mạnh, kết hợp cụm lưới tản nhiệt 3D dạng đục lỗ.

Cụm đèn chiếu sáng chính sử dụng bóng Bi-LED dạng thấu kính, đặt cùng đèn ban ngày thiết kế mỏng và bố trí ngang hàng với logo Toyota dạng chữ.

Logo thương hiệu dạng chữ cũng được sử dụng ở đuôi xe. Cụm chữ "Toyota" cỡ lớn bố trí trên nắp thùng xe cũng là điểm nổi bật của Hilux khi nhìn từ phía sau.

Trong khi đó, Ford Ranger Wildtrak ở bản nâng cấp vừa ra mắt gần như không có sự thay đổi về ngoại hình. Thiết kế mạnh mẽ quen thuộc vẫn là đặc trưng trên mẫu bán tải cỡ trung thương hiệu Mỹ, với cụm đèn pha tạo hình chữ C ôm lấy lưới tản nhiệt và cản trước sơn màu đen bóng.

Các chi tiết còn lại ở thân xe, đuôi xe và thùng hàng trên Ford Ranger Wildtrak V6 không có sự khác biệt đáng kể so với bản tiền nhiệm.

Ford Ranger Wildtrak V6 bề thế hơn, ngoại hình không mấy khác biệt so với bản tiền nhiệm. Ảnh: Phong Vân.

Về kích thước, Ford Ranger Wildtrak V6 sở hữu các thông số dài x rộng x cao lần lượt 5.346 x 1.918 x 1.884 mm, khoảng sáng gầm xe ở mức 219 mm. Ở Toyota Hilux Trailhunter, các kích thước dài x rộng x cao lần lượt 5.320 x 1.885 x 1.815 mm, khoảng sáng gầm 312 mm.

Như vậy, Ford Ranger Wildtrak V6 sở hữu ngoại hình bệ vệ hơn so với đối thủ Toyota Hilux Trailhunter. Tuy nhiên, khoảng sáng gầm là điểm sáng của mẫu bán tải thương hiệu Nhật Bản, có thể mang lại chút lợi thế cho Toyota Hilux khi di chuyển địa hình.

Nội thất - Hilux khỏe khoắn, Ranger hiện đại

Tương tự ngoại thất, khoang lái của Toyota Hilux ở thế hệ mới cũng có những thay đổi đáng kể, giúp mẫu bán tải Nhật Bản trở nên trẻ trung và có phần khỏe khoắn hơn đáng kể.

Những đường nét cứng cáp và góc cạnh đóng góp chủ yếu vào đặc điểm này của khoang lái Toyota Hilux thế hệ mới. Tổng quan khoang cabin của mẫu bán tải mang lại cảm giác tương tự khi ngồi vào Toyota Land Cruiser Prado - mẫu SUV địa hình tiền tỷ của Toyota tại Việt Nam.

Khoang lái Toyota Hilux đã có những nâng cấp. Ảnh: Phúc Hậu.

Chẳng hạn, vô lăng tròn 3 chấu nhiều phím vật lý, cụm phím bấm ở khu vực yên ngựa hay cần số thẳng hàng, màn hình trung tâm 12,3 inch đặt nổi trên táp-lô là điểm tương đồng giữa Toyota Hilux và Toyota Land Cruiser Prado.

Ở chiều hướng ngược lại, Ford Ranger Wildtrak V6 vừa ra mắt Việt Nam vẫn giữ kiểu thiết kế khoang cabin quen thuộc đã và đang được nhiều khách hàng ưa chuộng.

Điểm nhấn của khu vực cabin vẫn là màn hình giải trí cảm ứng trung tâm đặt dọc kích thước 12 inch. Người dùng có thể tương tác với nhiều chức năng xe thông qua màn hình này. Mẫu bán tải Mỹ trang bị cần số điện tử tại khu vực yên ngựa - cũng là nơi đặt bộ phím gài cầu.

Ford Ranger Wildtrak V6 không có quá nhiều thay đổi ở nội thất. Ảnh: Phong Vân.

Nhìn chung, khoang lái của Toyota Hilux cho cảm giác khỏe khoắn kiểu "cổ điển" với nhiều đường nét góc cạnh, nhiều phím bấm vật lý. Ford Ranger Wildtrak trong khi đó vẫn duy trì thiết kế đơn giản, hiện đại với điểm nhấn đặc trưng là màn hình cảm ứng đặt dọc.

Sự thay đổi của Toyota Hilux ở thế hệ mới là đáng ghi nhận, tuy nhiên về mặt cảm quan vẫn có thể gây ra chút khó khăn cho người dùng trong lần đầu sử dụng xe.

Động cơ V6 - lời đáp trả của Ford Ranger Wildtrak

Nếu như ngoại hình hay nội thất của Ford Ranger Wildtrak không có sự khác biệt so với bản tiền nhiệm thì bên dưới nắp ca-pô, động cơ diesel V6 dung tích 3.0L là nâng cấp đáng chú ý nhất.

Sự xuất hiện của động cơ V6 cũng xem như lời đáp trả trực tiếp mà Ford Ranger dành cho động cơ turbodiesel 2.8L - trang bị đã trở thành mặc định trên dòng Toyota Hilux thế hệ mới.

Nhờ động cơ V6 3.0L mới, Ford Ranger Wildtrak có thể sản sinh công suất cực đại 250 mã lực, cung cấp lượng mô-men xoắn cực đại 600 Nm. Trong khi đó, động cơ turbodiesel 2.8L trên Toyota Hilux cho công suất đầu ra tối đa 201 mã lực, mô-men xoắn cực đại 500 Nm ở bản Trailhunter.

Động cơ dầu V6 3.0L của Ford Ranger (ảnh phải) là lời đáp trả dành cho động cơ turbodiesel 28L trên Toyota Hilux. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Xét về thông số, Ford Ranger Wildtrak V6 tỏ ra mạnh mẽ hơn ngay cả khi phải so sánh với phiên bản Trailhunter cao cấp nhất của Toyota Hilux. Do vậy, việc Ford mang tùy chọn động cơ V6 về gắn cho Ranger Wildtrak có thể xem như lời đáp trả dành cho nỗ lực làm mới đến từ đối thủ Nhật Bản.

Máy to, nhiều chấm hẳn nhiên sẽ đi kèm với mức tiêu thụ nhiên liệu cao - có thể ảnh hưởng đến chi phí vận hành, nhất là những khi giá dầu neo ở mức cao.

Tuy nhiên ở phân khúc bán tải, đôi khi việc điều khiển một mẫu xe cồng kềnh, ồn ào khi vận hành đã là một niềm vui của chủ xe, thay vì phải cân đo đong đếm, tính toán để hạ thấp mức tiêu thụ nhiên liệu.

Chọn xe nào?

Sau khi ra mắt thế hệ mới, Toyota Hilux hiện có giá cao nhất 903 triệu đồng ở bản Trailhunter. Ở chiều ngược lại, Wildtrak V6 chưa phải bản cao cấp nhất của Ford Ranger nhưng có giá bán 1,093 tỷ đồng , tức chênh lệch gần 200 triệu đồng so với đối thủ Nhật Bản.

Khoảng chênh lệch 190 triệu đồng có thể cụ thể hóa bằng sự khác biệt về sức mạnh động cơ giữa 2 dòng xe. Toyota Hilux rẻ hơn nhưng Ford Ranger lại đang nắm giữ lợi thế về mặt hình ảnh, bởi đại diện Mỹ trong thời gian khá dài được gọi bằng danh xưng "vua bán tải" trên thị trường Việt Nam.

Ford Ranger Wildtrak V6 đắt hơn gần 200 triệu đồng so với Toyota Hilux Trailhunter. Ảnh: Phúc Hậu, Phong Vân.

Với việc trang bị động cơ V6, Ford Ranger Wildtrak đã không để đối thủ phải chờ đợi lâu và nhanh chóng vượt lên về khả năng vận hành. Dẫu vậy, Toyota Hilux ở thế hệ mới vẫn là một mẫu xe khá trẻ trung, sở hữu ngoại hình ấn tượng dễ thu hút sự chú ý khi di chuyển trên đường.

Ở thời điểm hiện tại, những quan ngại của khách Việt về khả năng lưu thông của bán tải trong nội đô các thành phố lớn về cơ bản đã được giải quyết. Từ nền tảng này, sự mới mẻ của Toyota Hilux và cả dòng Ford Ranger trong lần cập nhật, ra mắt thế hệ mới có thể sẽ giúp phân khúc bán tải tìm lại sự sôi động như ngày nào.