Bán tải của Ford, Kia giảm giá mạnh tại Australia

Kia và Ford đồng loạt giảm giá cho bán tải Tasman và Ranger PHEV để cải thiện tính cạnh tranh tại thị trường Australia.

Theo Carscoops, Kia vừa giảm giá mạnh tay với bán tải Tasman tại thị trường Australia, trong khi Ford cũng có động thái tương tự dành cho Ranger phiên bản PHEV để tăng tính cạnh tranh.

Kia ban đầu đặt mục tiêu doanh số thường niên 20.000 xe tại thị trường Australia dành cho bán tải Kia Tasman, tương đương lượng tiêu thụ khoảng 1.600 xe/tháng. Tuy nhiên sau 4 tháng đầu năm, hãng cũng chỉ bán được tổng cộng 1.600 xe Tasman cho khách hàng xứ sở chuột túi.

Trước tình hình kinh doanh không mấy khả quan như trên, Kia đã phải điều chỉnh giá bán cho phiên bản X-Pro 4WD, giảm 13.000 AUD (khoảng 9.300 USD ) để về mức 64.990 AUD (khoảng 46.400 USD ).

Các phiên bản còn lại của bán tải Kia Tasman cũng được giảm giá tại thị trường Australia, với mức giảm áp dụng 6.500-11.500 AUD tùy phiên bản, tương đương thấp hơn 4.600- 8.200 USD so với giá ban đầu. Nhờ đó, bản tiêu chuẩn của xe hiện khởi điểm 51.990 AUD, tương đương khoảng 37.100 USD .

Giám đốc Kia Australia Damien Meredith thừa nhận bán tải Tasman đã không đáp ứng được kỳ vọng, do đó hãng cần phải làm nhiều hơn để thúc đẩy doanh số.

Trong diễn biến tương tự, Ford Ranger PHEV tại Australia cũng phải giảm giá bán nhằm cải thiện tính cạnh tranh. Phiên bản PHEV của mẫu bán tải cỡ trung ra mắt thị trường này để đối đầu trực tiếp BYD Shark 6, ban đầu có giá khởi điểm 71.990 AUD, tương đương khoảng 51.400 USD .

Ford Ranger PHEV được giảm giá để tăng tính cạnh tranh trước BYD Shark 6. Ảnh: Ford.

Tuy nhiên ở thời điểm hiện tại, giá bán của xe đã được giảm 15.000 AUD (xấp xỉ 10.700 USD ) về mức 59.000 AUD, tương đương 42.100 USD , đã bao gồm chi phí lăn bánh.

Chương trình giảm giá giúp Ford Ranger PHEV có tính cạnh tranh hơn khi đặt cạnh BYD Shark 6 bản Premium, hiện có giá 61.605 AUD (khoảng 44.000 USD ) bao gồm các khoản thuế, phí lăn bánh.

Theo Carscoops, Ford Ranger PHEV có phần thua thiệt trước BYD Shark 6 về sức mạnh động cơ (278 mã lực so với 430 mã lực), nhưng bù lại sở hữu sức kéo 3.500 kg, trong khi đối thủ Trung Quốc bị giới hạn sức kéo 2.500 kg ở bản tiêu chuẩn.