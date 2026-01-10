Giá bán 45 triệu của xe máy điện Honda CUV e: cho thấy điều gì?

So với dự đoán, giá bán của CUV e: thấp hơn khá nhiều. Vậy Honda đang toan tính gì trong việc định giá mẫu xe máy điện?

Honda vừa công bố giá bán của mẫu xe máy điện CUV e: sau nửa năm phân phối dưới hình thức cho thuê. Mức giá của xe lần lượt là 45 triệu cho bản thuê pin và 65 triệu đồng khi khách hàng mua pin bộ 2 pin của hãng.

Đây chắc chắn không phải một giá bán thấp so với thị trường xe máy điện hiện tại. Tuy nhiên, đây lại là con số gây bất ngờ cho nhiều người quan tâm CUV e:.

Chấp nhận "lỗ" lấy lòng người dùng?

Không thể phủ nhận thị trường xe máy điện Việt Nam đang là địa bàn của các sản phẩm giá phổ thông, dao động khoảng 30 triệu đồng/chiếc. Và việc mở bán một chiếc xe máy điện với giá khởi điểm vượt mốc 45 triệu là một bước đi khá liều lĩnh của Honda.

Tuy nhiên giá này được xem là thấp hơn khá nhiều so với mức từng được hé lộ. Vào tháng 6/2025, trong bảng giá lệ phí trước bạ xe máy được công bố bởi Bộ Tài Chính, giá của mẫu xe máy điện này được kê khai ở mốc 158,6 triệu đồng.

Thời điểm vừa xuất hiện, xe được dự đoán có giá hơn 100 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Vì vậy khi vừa xuất hiện, nhiều người từng dự đoán khi mở bán, CUV e: sẽ được định giá vượt mốc 100 triệu đồng tại Việt Nam.

Ở thị trường lân cận như Thái Lan, giá của CUV e: phiên bản được trang bị Roadsync tương tự Việt Nam cũng vào khoảng 96.000 THB, tương đương khoảng 80,3 triệu đồng. Còn tại Indonesia, phiên bản này có giá khoảng 59,65 triệu Rupian - gần 93 triệu đồng.

Mức giá 45-65 triệu đồng có thể xem là nỗ lực của hãng trong việc định giá sản phẩm thấp, hy sinh lợi nhuận đầu để mở rộng tệp khách hàng sử dụng xe máy điện đổi pin/sạc pin.

Kỳ vọng hệ sinh thái "trạm đổi pin"

Về câu chuyện chọn mua hay thuê CUV e:, chi phí cũng như thời gian sử dụng xe sẽ trở thành yếu tố quyết định chính. Và trong 2 phiên bản được mở bán, CUV e: cho thuê pin được đánh giá có khả năng thu hút khách hàng hơn bởi các lợi điểm về chi phí.

Theo Honda, phiên bản này đã đi kèm 2 dock sạc cỡ lớn để khách hàng chủ động sạc pin tại nhà, chi phí thuê theo tháng là 250.000 đồng/tháng. Nếu làm một phép tính, có thể thấy chi phí mua xe kèm pin của CUV e: tương đương thời hạn thuê pin trong khoảng 6,5 năm.

Ngoài ra, hệ thống trạm đổi pin của Honda dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4 cũng chỉ áp dụng với khách hàng mua CUV e: ở bản thuê pin.

Trạm đổi pin của Honda dự kiến đi vào hoạt động từ tháng 4. Ảnh: Đan Thanh.

Như vậy nếu đặt lên bàn cân, Honda CUV e: bản thuê pin không chỉ thu hút nhờ giá bán ban đầu thấp hơn, mà còn có ưu điểm về việc dễ dàng đổi pin trong tương lai.

Điều này còn cho thấy Honda đang đặt nhiều quyết tâm vào kế hoạch "bành trướng" thị phần xe máy điện tại Việt Nam, nơi mà hãng từng thành công với xe máy xăng trong hàng chục năm qua.

Và hơn hết, việc bán giá thấp hơn dự kiến, đặt nhiều lợi điểm ở bản thuê pin còn thể hiện tham vọng xây dựng hệ sinh thái trạm đổi pin của Honda, mở rộng độ phủ người dùng hơn là lợi nhuận trên mỗi đầu xe.

Chỉ khi có một cộng đồng người dùng đủ lớn, mạng lưới trạm đổi pin dự kiến ra mắt vào tháng 4 tới đây mới có thể vận hành tối ưu công suất và thực sự phát huy giá trị tiện dụng.

Khi CUV e: trở nên phổ biến, Honda có thể nắm lợi thế lớn trong việc định hình thói quen sử dụng xe máy điện kiểu mới. Việc sở hữu một lượng lớn khách hàng trung thành sử dụng chung một chuẩn pin không chỉ giúp hãng bành trướng thị phần nhanh chóng, mà còn tạo ra rào cản cạnh tranh nhờ hệ thống hạ tầng đổi pin độc quyền.

Ẩn số về hạ tầng và sự tiện dụng

Dù mức giá 45-65 triệu đồng có lẽ phần nào giải quyết được bài toán chi phí ban đầu, nhưng sự thành bại của CUV e: vẫn phụ thuộc lớn vào trải nghiệm thực tế khi xe lăn bánh.

So với các mẫu xe cùng tầm giá, Honda CUV e: có quãng đường di chuyển khá ngắn, dao động khoảng 70 km/lần sạc. Ngoài ra do ưu tiên vị trí lắp đặt pin, cốp xe gần như không thể chứa được bất kỳ món đồ nào, ngoại trừ giấy tờ hoặc ví nhỏ, áo mưa gấp gọn.

Cốp xe không còn chỗ, khối lượng pin là rào cản của Honda CUV e:. Ảnh: Phúc Hậu.

Như câu chuyện từng chia sẻ ở bài trải nghiệm trước, việc mang 2 viên pin có khối lượng tổng 20 kg đến dock sạc khoảng 2-3 lần/tuần có thể là trải nghiệm không quá thoải mái với người dùng, đặc biệt là khách hàng nữ.

Và để có thể giải quyết được "nỗi lo quãng đường", Honda cần một lộ trình lắp đặt trạm đổi pin thần tốc và dày đặc để mang đến sự an tâm cho người dùng thuê pin.

Nếu mật độ trạm chỉ tập trung ở các quận trung tâm, kế hoạch này sẽ khó có thể thành công do "bóng ma tâm lý - hết pin, dắt bộ" trong trường hợp cần di chuyển đường xa hoặc liên tỉnh. Điều này vẫn sẽ ngăn cản người dùng chuyển đổi sang xe điện đổi pin.

Nhìn chung, CUV e: là sản phẩm mở màn 2026 phù hợp của Honda, vừa thăm dò thị trường, vừa đặt những viên gạch đầu tiên cho kế hoạch xây dựng hệ sinh thái đổi pin tại Việt Nam. Còn câu chuyện thành công hay thất bại, doanh số bán ra sao có lẽ sẽ thể hiện rõ từ sau tháng 4 năm nay - thời điểm các trạm đổi pin đi vào hoạt động.