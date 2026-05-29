Lamborghini đã đúng khi hoãn xe điện vô thời hạn?

Người đứng đầu Lamborghini chia sẻ về quyết định hoãn ra mắt xe điện vô thời hạn, giữa lúc siêu xe điện Ferrari Luce đang gây sốt khi chính thức trình làng.

Theo Motor1, đã gần 3 năm kể từ Lamborghini tiết lộ kế hoạch điện hóa. Tuy nhiên khác với bản thương mại Ferrari Luce đang gây xôn xao khi chính thức ra mắt tuần này, Lamborghini Lanzador hiện chỉ dừng lại ở một mẫu xe concept.

Hãng siêu xe Italy cũng xác nhận mẫu GT 2 cửa Lanzador sẽ là bản xem trước cho một siêu xe thuần điện mà khách hàng có thể mua trong tương lai, dù tương lai này dường như sẽ không đến sớm như kỳ vọng.

Theo kế hoạch ban đầu, Lamborghini Lanzador sẽ ra mắt vào năm 2028, nhưng sau đó dời sang năm 2029 và hiện đã bị hoãn vô thời hạn. Tương tự, biến thể thuần điện của Urus từng được lên kế hoạch mở bán trước năm 2030, nhưng đã bị hủy bỏ.

Lamborghini cho biết vẫn đang phát triển một mẫu xe điện, nhưng ngày ra mắt chính thức vẫn chưa được xác nhận và mẫu xe này chắc chắn không thể trình làng trước năm 2030.

Chia sẻ với CNBC, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini khẳng định việc trì hoãn điện hóa vô thời hạn là hướng đi đúng đắn.

“Qua quan sát thị trường, chúng tôi nhận thấy xu hướng chấp nhận xe điện của nhóm khách hàng đặc thù mà Lamborghini nhắm đến không hề tăng lên. Do đó, Lamborghini quyết định chuyển hướng từ xe thuần điện sang xe hybrid cắm sạc (PHEV)”, ông Stephan Winkelmann chia sẻ.

Khi được hỏi về Ferrari Luce, vị CEO Lamborghini chỉ nhận định rằng mỗi thương hiệu, mỗi hãng xe đều có chiến lược riêng và phải tự đưa ra quyết định cho riêng mình.

Chỉ vài tháng trước, CEO Stephan Winkelmann của Lamborghini từng chia sẻ với tờ The Sunday Times rằng xe điện là thú vui tốn kém.

“Việc đầu tư mạnh tay vào phát triển xe thuần điện khi thị trường và tệp khách hàng chưa sẵn sàng sẽ là một thú vui tốn kém, đồng thời là hành vi vô trách nhiệm về mặt tài chính đối với các cổ đông, khách hàng, cũng như đối với nhân viên của chúng tôi và gia đình họ”, CEO Lamborghini cho biết.

Lamborghini vẫn lên kế hoạch bổ sung dòng xe thứ tư, gia tăng tính đa dạng cho danh mục hiện có Temerario, Revuelto và Urus. Mẫu xe cấu hình 2+2 Lanzador đang được phát triển kỹ thuật để tích hợp động cơ đốt trong vào hệ truyền động PHEV, tương tự các dòng xe hiện tại của hãng.

Chuyên trang Motor1 bình luận bản thân Lamborghini hiểu rõ sự yêu thích mà khách hàng dành cho các khối động cơ đốt trong. Tuy nhiên, điện hóa vẫn là hướng đi tất yếu, do đó cách duy nhất để làm hài lòng khách hàng và các cơ quan quản lý là “PHEV hóa” xe dựa trên nền tảng là động cơ V8, V12.