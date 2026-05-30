Mitsubishi hồi sinh SUV Pajero?

Mitsubishi Australia vừa tung động thái xác nhận việc mang danh xưng huyền thoại Pajero trở lại dải sản phẩm SUV 7 chỗ.

Trên trang chủ của Mitsubishi Australia, hãng xe bất ngờ đăng tải hình ảnh một dải đèn LED cùng dòng chữ "Pajero". Đi kèm bức ảnh là dòng trạng thái "The PAJERO is ready to write its next chapter", đồng nghĩa với "dòng PAJERO đã sẵn sàng viết tiếp chương mới".

Điều này có thể xem là lời xác nhận chính thức của thương hiệu Nhật Bản về việc hồi sinh tên gọi huyền thoại Pajero để đặt tên cho dòng SUV 7 chỗ cỡ lớn thế hệ mới, thay thế cho dòng Pajero Sport hiện hành.

Thế hệ SUV mới sẽ loại bỏ hậu tố Sport để trở lại với tên gọi Pajero nguyên bản. Khác với cấu trúc khung gầm liền khối của những thế hệ Pajero cũ, mẫu xe mới sẽ chuyển sang sử dụng nền tảng khung gầm rời dạng thang dựa trên dòng xe bán tải Triton thế hệ mới.

"Hãng đã thực hiện các quy trình phát triển chuyên biệt cho không gian cabin cùng hệ thống treo trước và sau để bảo đảm tính đa dụng đặc trưng", đại diện thương hiệu đã chia sẻ với truyền thông quốc tế.

Sự xuất hiện của tân binh này được kỳ vọng sẽ tạo nên làn sóng quan tâm lớn từ nhóm người tiêu dùng. Theo tờ Drive, giám đốc chiến lược sản phẩm của Mitsubishi cho biết việc mang danh xưng này trở lại thị trường sẽ tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với những giá trị cốt lõi của thương hiệu.

Mẫu xe từng được bắt gặp lái thử, chuẩn bị ra mắt thị trường Australia. Ảnh: Drive.

Theo kế hoạch, mẫu ôtô 7 chỗ này sẽ được ra mắt toàn cầu vào mùa thu trong khoảng từ tháng 9 - tháng 11 trước khi chính thức mở bán tại các thị trường trọng điểm.

Về mặt vận hành, dòng Pajero mới sẽ được sản xuất tại nhà máy ở Thái Lan và nhiều khả năng sẽ thừa hưởng khối động cơ diesel tăng áp kép 2.4L mã 4N16 từ dòng bán tải Triton, cho công suất 150 kW tương đương 201 mã lực và mô-men xoắn 470 Nm.

Nhà sản xuất cũng để ngỏ khả năng điều chỉnh tăng thêm thông số sức mạnh cho phù hợp với định vị xe dòng flagship và có thể bổ sung các cấu hình lai điện nhẹ 48 V hoặc Hybrid cắm sạc trong tương lai.

Hệ truyền động PHEV có thể sẽ tận dụng nền tảng từ dòng Outlander PHEV với động cơ xăng 2.4L kết hợp 2 motor điện cho tổng công suất lên tới 221 kW trên phiên bản đời 2026, đi kèm khối pin lithium-ion 22,7 kWh.

Sự thay thế này được xem là bước đi bắt buộc khi dòng Pajero Sport hiện hành đã chính thức bị dừng dây chuyền sản xuất cho một số thị trường do không đáp ứng được các tiêu chuẩn an toàn mới về hệ thống phanh khẩn cấp tự động áp dụng từ tháng 3/2025.

Việc lấp đầy khoảng trống phân khúc bằng một cái tên quyền lực hơn sẽ giúp hãng tăng sức cạnh tranh trước các đối thủ nặng ký như Ford Everest hay Toyota Prado. Phiên bản nâng cấp này dự kiến sẽ đi kèm mức định giá cao hơn thế hệ cũ.