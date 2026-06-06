Cận cảnh bán tải Kia Tasman tại Việt Nam, chưa có giá bán

Kia Tasman chưa được công bố giá hay cơ hội mở bán tại thị trường Việt. Tại Hàn Quốc, giá của mẫu bán tải này khởi điểm khoảng 37,5 triệu Won (tương đương 24.000 USD ). Ngoài ra, Kia còn phân phối thêm tùy chọn X-Pro chuyên off-road với giá lên đến 52,4 triệu Won, khoảng 33.600 USD .