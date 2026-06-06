Cận cảnh bán tải Kia Tasman tại Việt Nam, chưa có giá bán

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Chiếc bán tải đầu tiên của Kia vừa bất ngờ được trưng bày tại TP.HCM. Đây là phiên bản 2 hàng ghế (double-cab) với màu sơn be Tan Beige. Xe sử dụng khung gầm rời giống các mẫu SUV và bán tải truyền thống, đi ngược xu hướng xây dựng từ khung gầm liền khối trên các mẫu xe khác của Kia.
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Xe mang thiết kế hầm hố với nhiều chi tiết dập nổi, cắt xẻ. Đầu xe vuông vức cùng kiểu thiết kế Tiger Face. Khoảng sáng gầm xe đạt mức 224 - 252 mm, với khả năng lội nước lên đến 800 mm.
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Lưới tản nhiệt cỡ lớn ở trung tâm mặt ca lăng, phần ốp cản trước dày bản.
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Đuôi xe vuông vức với logo thương hiệu được khắc to ở trung tâm. Cản sau được trang bị thêm bệ bước chân.
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Đèn hậu đặt dọc ở 2 bên.
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Khoang chở hàng của Tasman được trang bị nhiều tiện nghi như bậc thang, ổ điện dân dụng và đèn chiếu sáng, sàn trượt...với dung tích khoảng 1.173 lít và tải trọng dao động ở mức 1.017-1.195 kg.
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Bên hông thân xe có thêm một hộc đồ, đặt ở trên bánh xe sau bên phải.
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Khác với phong cách hầm hố bên ngoài, không gian nội thất lại mang phong cách hiện đại tương tự các mẫu SUV cùng nhà. Hàng ghế trước rộng rãi, tựa đầu dày bản, ghế sau khá dựng và chỗ để chân cũng không quá thoải mái.
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Vô lăng bọc da đa chức năng với nhiều phím bấm.
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Các phím chức năng không chỉ được bố trí ở khắp vô lăng mà còn dàn trải xung quanh táp lô. Điều này có phần đi ngược với xu hướng màn hình cảm ứng khổng lồ của các mẫu xe hiện đại.
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Khu vực yên ngựa được trang bị đế sạc không dây và hộc giữ đồ. Trung tâm táp lô gồm màn hình chính liền khối 12.3-inch + 5-inch + 12.3-inch, trong đó màn hình ở giữa 5 inch giúp điều khiển các tính năng tiện nghi ghế và điều hòa.
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Bên cạnh hộc đồ ở hàng ghế trước dung tích 33 lít, khi lật 2 hàng ghế sau lên, người lái còn được trang bị thêm một hộc đồ dài bí mật ngang thân xe nhằm chứa các dụng cụ.
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Mẫu xe trưng bày ở TP.HCM được sản xuất tại Hàn Quốc. Tại quê nhà, Kia Tasman được trang bị động cơ xăng tăng áp 2.5L Theta 3, công suất tối đa 281 mã lực và mô-men xoắn cực đại 421 Nm. Đi kèm hộp số 8 cấp, xe có khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 8,5 giây, vận tốc tối đa 185 km/h.
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Kia Tasman chưa được công bố giá hay cơ hội mở bán tại thị trường Việt. Tại Hàn Quốc, giá của mẫu bán tải này khởi điểm khoảng 37,5 triệu Won (tương đương 24.000 USD). Ngoài ra, Kia còn phân phối thêm tùy chọn X-Pro chuyên off-road với giá lên đến 52,4 triệu Won, khoảng 33.600 USD.
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