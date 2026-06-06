Suzuki Front thể thao ra mắt, liệu có đến Việt Nam?

So với bản tiêu chuẩn, Suzuki Fronx Sport trở nên hầm hố hơn , được tinh chỉnh nhiều từ bộ tem với thiết kế.

Suzuki Malaysia vừa chính thức giới thiệu phiên bản đặc biệt Suzuki Fronx Sport dành cho phân khúc SUV hạng B. Mẫu xe này được ra mắt đồng thời với bộ đôi Jimny Allgrip Plus và Jimny Rhino Plus tại thị trường này.

Được phát triển dựa trên nền tảng của mẫu Fronx Hybrid xuất xưởng cuối năm ngoái, phiên bản Fronx Sport có giá bán niêm yết là 130.888 RM (tương đương 28.200 USD ).

Song song với việc bổ sung biến thể mới, Suzuki Malaysia cũng công bố chính sách điều chỉnh giá cho phiên bản tiêu chuẩn, đưa mức giá của mẫu crossover mild-hybrid này xuống còn 118.888 RM để tăng tính cạnh tranh.

So với phiên bản tiêu chuẩn tương tự mẫu xe ở Việt Nam, Fronx Sport sở hữu hàng loạt chi tiết cá tính hóa ở ngoại thất nhằm tối ưu phong cách thể thao cho chiếc môtô và ôtô đô thị này. Phần cản trước được bổ sung tấm ốp lướt gió hạ thấp tạo cảm giác đầm chắc hơn, trong khi hệ thống ốp sườn hai bên hông được tinh chỉnh cơ bắp.

Toàn bộ lưới tản nhiệt phía trước cùng logo thương hiệu đều được sơn đen bóng độc quyền, kết hợp hài hòa với cánh lướt gió thể thao gắn trên cửa cốp sau và bộ khuếch tán gió dưới gầm.

Thiết kế hầm hố trên Suzuki Fronx Sport. Ảnh: Suzuki Malaysia.

Điểm nhấn bên hông xe đến từ bộ tem decal đặc trưng của phiên bản Sport chạy dọc thân và hệ thống mâm xe hợp kim kích thước 17 inch tùy chọn, đi kèm bộ lốp Continental UltraContact UC7 thông số 215/50R17 thay cho loại mâm 16 inch trên bản thường.

Bên trong khoang lái, bố cục bảng điều khiển trung tâm được giữ nguyên cấu trúc của dòng xe nguyên bản. Nâng cấp đáng chú ý nhất trên phiên bản thể thao là hệ thống camera hành trình chất lượng cao 4K ghi hình đồng thời cả phía trước và phía sau.

Các trang bị tiện nghi cao cấp khác vẫn được duy trì đầy đủ với vô-lăng ba chấu bọc da tích hợp lẫy chuyển số thể thao, cơ cấu cột tay lái điều chỉnh 4 hướng linh hoạt cùng hệ thống thông tin giải trí vận hành qua màn hình cảm ứng trung tâm kích thước 9 inch có khả năng kết nối không dây với Apple CarPlay và Android Auto, kết hợp bệ sạc điện thoại không dây tiện dụng.

Dù thay đổi lớn về ngoại hình, các thông số kỹ thuật phần cứng bên dưới nắp ca-pô của xe không thay đổi so với bản tiêu chuẩn.

Sức mạnh của xe được cung cấp bởi khối động cơ xăng 4 xi-lanh thẳng hàng K15C dung tích 1.5L hút khí tự nhiên. Khối động cơ này sản sinh công suất tối đa 103 mã lực tại vòng tua máy 6.000 vòng/phút và mô-men xoắn cực đại đạt 138 Nm tại 4.400 vòng/phút, truyền sức mạnh tới hệ dẫn động cầu trước thông qua hộp số tự động 6 cấp.

Được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, dòng xe thể thao mới được phân phối với 2 tùy chọn phối màu ngoại thất bao gồm màu Trắng tuyết ngọc trai kết hợp mui Đen Cool Black cá tính hoặc tùy chọn thuần màu Đen Cool Black.

Nhiều khả năng nếu ghi nhận sức bán tốt, bản thể thao của Fronx có thể sớm được giới thiệu ở Việt Nam. Hiện tại Suzuki đang bán Fronx với 3 phiên bản, giá dao động 520-649 triệu đồng.

Tại thị trường Việt, Fronx được đặt cùng bàn cân với các mẫu SUV cỡ A như Kia Sonet, Hyundai Venue hay Toyota Raize chứ không đứng cùng với các mẫu xe hạng B như tại Malaysia.