Ferrari khẳng định không làm xe tự lái

Đại diện Ferrari cho rằng hãng muốn làm xe hướng đến niềm vui của con người, không phải những con chip.

Ảnh: Reuters.

Giám đốc điều hành của Ferrari vừa đưa ra những nhận định đanh thép về việc từ bỏ cuộc đua phát triển siêu xe tự lái, khẳng định giá trị cốt lõi của thương hiệu siêu xe Italy nằm ở trải nghiệm cầm lái thực thụ của con người.

Hãng xe xứ Maranello đang trải qua một giai đoạn bận rộn chưa từng có khi đặt mục tiêu ra mắt đều đặn 4 mẫu ôtô mới mỗi năm trong giai đoạn từ năm 2026 đến cuối năm 2030. Điều này đồng nghĩa với việc sẽ có tổng cộng 20 dòng sản phẩm mới xuất hiện chỉ trong vòng 5 năm, một số lượng sản phẩm khổng lồ đối với một thương hiệu xe thể thao siêu sang vốn chỉ đạt doanh số giới hạn 13.640 chiếc trên toàn cầu vào năm 2025.

Dù sở hữu cấu hình động cơ nào, tất cả các siêu xe "Ngựa chồm" trong tương lai đều có chung một đặc điểm độc nhất là quyền kiểm soát tối cao luôn thuộc về người lái.

Giám đốc điều hành Benedetto Vigna đã thẳng thừng loại bỏ khả năng xuất hiện của một chiếc Ferrari tự hành hoàn toàn, đồng thời đặt dấu hỏi về mục đích mua siêu xe nếu chủ sở hữu không thể tự mình trải nghiệm nó.

Vị thuyền trưởng của hãng xe Italy cam kết sẽ luôn giữ lại chiếc vô-lăng trên mọi sản phẩm để bảo đảm khách hàng được tận hưởng niềm vui lái xe thay vì giao phó toàn bộ cho hệ thống máy tính.

"Chúng tôi sẽ không chế tạo những chiếc ôtô tự hành hoàn toàn, một tuyên bố rõ ràng và dứt khoát", ông Benedetto Vigna đã chia sẻ.

Ông Vigna cho rằng con người nên được tận hưởng niềm vui khi cầm lái những mẫu xe Ferrari. Ảnh: Motor1.

Ông nhấn mạnh thêm rằng hãng muốn con người có được niềm vui cầm lái chứ không phải các con chip máy tính, và mỗi chiếc xe xuất xưởng bắt buộc phải có vô-lăng cùng một người đàn ông hoặc một người phụ nữ ngồi phía sau để điều khiển, nếu không thì việc mua một chiếc Ferrari sẽ không còn ý nghĩa.

Mặc dù từ chối công nghệ tự hành cấp độ cao, thương hiệu xe sang nước Italy khẳng định vẫn tiếp tục nghiên cứu và nâng cấp các tính năng hỗ trợ người lái cơ bản như hệ thống cảnh báo chệch làn đường hay kiểm soát hành trình thích ứng.

Tuy nhiên, một chiếc Ferrari trang bị công nghệ tự lái từ Cấp độ 3 (Level 3) trở lên hoàn toàn không nằm trong kế hoạch phát triển của hãng.

Quyết định này không gây quá nhiều bất ngờ cho giới chuyên môn bởi tệp khách hàng trung thành của hãng xuống tiền mua siêu xe là để tìm kiếm cảm giác phấn khích khi chinh phục các cung đường đèo uốn lượn, chứ không phải tìm kiếm một phương tiện di chuyển thông thường từ nhà đến cơ quan, nơi mà công nghệ tự lái phát huy tác dụng rõ rệt nhất.

Những đại gia sở hữu dòng xe này hoàn toàn đủ tiềm lực tài chính để sở hữu thêm những mẫu xe phổ thông khác nếu họ cần trải nghiệm công nghệ tự hành.