Sốc với mức phạt 700.000 USD của Ferrari

Ferrari áp dụng mức phạt 700.000 USD đối với các hành vi làm rò rỉ thông tin, giúp hãng giữ kín mọi chi tiết về mẫu xe điện Ferrari Luce cho đến thời điểm ra mắt.

Một màn ra mắt xe mới thường khó tránh khỏi những thông tin bị rò rỉ trước ngày công bố chính thức. Tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra với mẫu xe điện Ferrari Luce khi mọi thông tin đều được giữ kín cho đến phút chót. Theo tiết lộ mới đây, bí quyết nằm ở mức phạt lên tới 700.000 USD dành cho bất kỳ cá nhân nào làm lộ thông tin.

YouTuber nổi tiếng Shmee150 đã được mời đến buổi lễ ra mắt của "siêu xe" điện Ferrari Luce. Theo như anh mô tả, không khí tại sự kiện được kiểm soát chặt chẽ hơn rất nhiều so với trước đây.

Thông tin này được YouTuber nổi tiếng Tim Burton, hay còn được biết đến với tên gọi Shmee150, chia sẻ sau khi tham dự sự kiện ra mắt mẫu xe điện đầu tiên của Ferrari. Theo anh, bầu không khí tại sự kiện được kiểm soát chặt chẽ hơn rất nhiều so với những màn ra mắt xe thường thấy của hãng siêu xe Italy.

Điểm đáng chú ý nhất là các thỏa thuận bảo mật được cho là đi kèm mức phạt lên tới 700.000 USD nếu xảy ra bất kỳ hành vi rò rỉ thông tin nào. Đây là con số rất lớn ngay cả trong ngành công nghiệp ôtô, nơi các thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) vốn đã là điều quen thuộc.

Những người tham dự được yêu cầu phải ký thỏa thuận không tiết lộ thông tin (NDA) trước khi tiếp xúc với mẫu xe điện này. Nếu làm rò rỉ thông tin, mức phạt cao nhất lên đến 700.000 USD .

Nhờ những biện pháp cứng rắn này, Ferrari gần như đã chặn đứng hoàn toàn các vụ rò rỉ trước ngày ra mắt, điều ngày càng hiếm thấy trong thời đại mạng xã hội và điện thoại thông minh.

Theo Shmee150, ngay khi đến sự kiện, các nhà báo đã phải niêm phong toàn bộ thiết bị cá nhân. Điện thoại, máy tính xách tay hay các thiết bị ghi hình riêng đều không được phép sử dụng. Thay vào đó, hãng bố trí đội ngũ quay phim và chụp ảnh riêng, sau đó cung cấp các đoạn video, hình ảnh cho truyền thông ngay trước khi lệnh cấm đăng tải thông tin được gỡ bỏ.

Giới truyền thông bị niêm phong toàn bộ thiết bị cá nhân. Thay vào đó, Ferrari bố trí đội ngũ quay phim và chụp ảnh riêng. Thậm chí, mỗi cá nhân chỉ có 30 phút để quan sát và tìm hiểu mẫu EV dưới sự giám sát chặt chẽ hãng.

Không chỉ kiểm soát thiết bị, Ferrari còn hạn chế đáng kể thời gian tiếp xúc với xe. Các khách mời được cho là chỉ có khoảng 30 phút để quan sát và tìm hiểu mẫu xe này dưới sự giám sát chặt chẽ của đội ngũ truyền thông hãng.

Cách tổ chức này cho thấy thương hiệu muốn kiểm soát hoàn toàn thông điệp truyền thông về Ferrari Luce trước khi công chúng có cơ hội đưa ra đánh giá. Và khi những hình ảnh đầu tiên của mẫu xe điện này xuất hiện trên mạng, phản ứng của cộng đồng đã nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi trên nhiều nền tảng trực tuyến.