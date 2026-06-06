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Xe Ôtô

Cận cảnh Geely Okavango - SUV 7 chỗ giá từ 739 triệu đồng mới ra mắt

  • Thứ bảy, 6/6/2026 17:42 (GMT+7)
  • 16 phút trước

Mẫu xe Geely Okavango 7 chỗ được bán với giá khởi điểm là 739 triệu, trở thành một trong những mẫu xe có giá bán dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV cỡ C.

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Bên cạnh Geely Coolray thế hệ mới, Tasco còn giới thiệu Okavango, mẫu SUV 7 chỗ nhằm hoàn thiện dải sản phẩm tại Việt Nam. Xe có số đo dài x rộng x cao lần lượt là 4.827 x 1.902 x 1.757 mm, nhỉnh hơn Monjaro (4.770 x 1.895 x 1.689 mm). Tuy nhiên, trục cơ sở của Okavango là 2.845 mm, thấp hơn so với mẫu SUV cỡ D cùng nhà - 2.804 mm.

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Nhìn từ thiết kế đến kích thước, có thể thấy Okavango mang nhiều đường nét của Monjaro. Mặt ca lăng nổi bật với lưới tản nhiệt, đèn pha LED có khả năng điều chỉnh độc lập. Chi tiết viền chrome trên Monjaro đã được thay thế bằng kim loại đen bóng.

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Xe vẫn được trang bị mâm 19 inch ở cả 2 phiên bản Executive và Premium. Bộ ốp mâm hợp kim đa chấu tối giản kiểu boomerang.

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Có thể thấy thiết kế đuôi của Geely Okavango thay đổi so với mẫu SUV cỡ D cùng nhà. Cặp đèn hậu của mẫu SUV 7 chỗ thanh mảnh hơn, khá tương đồng thiết kế đèn trên Coolray mới.
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Vì được sắp xếp cấu hình 3 hàng ghế, cốp xe của Okavango khá bé.

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Nội thất trên Okavango cũng được mang thiết kế tối giản. Vô lăng D-cut với các phím chức năng khá tương tự Coolray.

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Màn hình trung tâm kích thước 14,6 inch, khu vực yên ngựa cũng được sử dụng chung kiểu thiết kế của Coolray thế hệ mới, khác hẳn kiểu dáng ốp gỗ trên Monjaro. Phiên bản cao cấp được trang bị ghế lái, ghế phụ chỉnh điện, đi kèm nhớ vị trí. Hệ thống âm thanh 6 loa xuất hiện ở cả 2 bản.

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Hàng ghế 2 và 3 đều sở hữu cửa gió điều hòa. Không gian hàng 3 vẫn ngồi khá thoải mái.

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Okavango được trang bị động cơ 1.5L Turbo hộp số ly hợp kép 7 cấp, cho công suất 174 mã lực, mô men xoắn 290 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 6,8 lít/100 km.
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Xe được bán với 2 phiên bản là Executive với giá 739 triệu và Premium với giá 799 triệu đồng. Đây là mức giá đủ cạnh tranh để Okavango đứng cùng với các đối thủ SUV cỡ C 7 chỗ như Mitsubishi Destinator (780-855 triệu) hay Honda CR-V (1,029-1,25 tỷ đồng). Còn để nhìn rộng ra, Okavango sẽ là lựa chọn mới cho người đang "ngắm nghía" nhóm xe 7 chỗ tầm trung với một số cái tên như Toyota Innova Cross (730 triệu-1,003 tỷ), Honda BR-V (629-705 triệu) hay là BYD M6 (756 triệu đồng).

Sách hay đọc trên xe

Chuyên mục Xe gửi tới độc giả những tựa sách hay với nhiều chủ đề hấp dẫn. Trên những chặng hành trình với những chiếc xe, không hiếm khi chúng ta có những khoảnh khắc nghỉ ngơi, thư giãn, và những trang sách là người bạn đồng hành lý thú.

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