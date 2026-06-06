Cận cảnh Geely Okavango - SUV 7 chỗ giá từ 739 triệu đồng mới ra mắt

Xe được bán với 2 phiên bản là Executive với giá 739 triệu và Premium với giá 799 triệu đồng. Đây là mức giá đủ cạnh tranh để Okavango đứng cùng với các đối thủ SUV cỡ C 7 chỗ như Mitsubishi Destinator (780-855 triệu) hay Honda CR-V (1,029- 1,25 tỷ đồng ). Còn để nhìn rộng ra, Okavango sẽ là lựa chọn mới cho người đang "ngắm nghía" nhóm xe 7 chỗ tầm trung với một số cái tên như Toyota Innova Cross (730 triệu-1,003 tỷ), Honda BR-V (629-705 triệu) hay là BYD M6 (756 triệu đồng).