Cận cảnh Kia Sportage hybrid mới - thay thiết kế, giá có tăng?

Theo Thaco công bố, Kia Sportage hybrid mới được nhận đặt cọc từ đầu tháng 6. Giá bán cũng như số lượng phiên bản vẫn là ẩn số. Đây sẽ là một tùy chọn mới trong nhóm SUV cỡ trung, cạnh tranh cùng các đối thủ quen mặt như Mazda CX-5 (699-979 triệu), Ford Territory (739-875 triệu), Hyundai Tucson (769-989 triệu) hay BYD Sealion 6 (799-899 triệu) và Geely EX5 (839-969 triệu đồng).