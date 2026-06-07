Cận cảnh Kia Sportage hybrid mới - thay thiết kế, giá có tăng?

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Kia vừa giới thiệu mẫu SUV cỡ C Kia Sportage thế hệ mới. Phiên bản hybrid cũng lần đầu tiên được giới thiệu tại thị trường Việt.
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Xe được xây dựng trên hệ thống khung gầm N3 mới. Kích thước của Sportage hybrid mới lần lượt là 4.685 x 1.865 x 1.665 mm, nhỉnh hơn đôi chút về chiều dài so với bản xăng cũ (4.600 x 1.865 x 1.700 mm). Trục cơ sở 2.755 mm.
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Đầu xe nổi bật với cụm đèn LED thiết kế "star-map" dạng mảnh chạy ngang viền nắp ca pô. Lưới tản nhiệt cỡ lớn đặt ở trung tâm. Tổng thể đường nét của Sportage mới được thừa hưởng phong cách của các mẫu SUV điện cùng nhà tại thị trường phương Tây.
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Đèn chiếu sáng trước với 4 bi cầu nay được đặt nép sang hết bên. Xung quanh đầu xe có đến 6 cảm biển cảnh báo va chạm, radar, camera 360 độ và đèn sương mù đặt liền với hệ thống lấy gió ở cản trước.
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Đuôi xe vuốt về sau giúp tổng thể chiếc xe trở nên thể thao hơn. Thiết kế đèn gần giống với mẫu xe tiền nhiệm, chỉ khác đôi chút về họa tiết đèn. Cốp xe dung tích 600 lít và nâng lên mức 1.870 lít khi gập hàng ghế thứ 2.
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Cabin của Sportage hybrid mới mang thiết kế hiện đại và công nghệ hơn hẳn so với bản tiền nhiệm.
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Khu vực táp lô phẳng với toàn bộ chi tiết đều được đặt chìm hơn, hướng về phía người lái.
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Vô lăng kiểu mới mang cảm giác không quá nịnh mắt. Đây không phải là vô lăng D-cut, cũng không phải dạng tròn truyền thống. Màn hình giải trí trung tâm cảm ứng dạng cong nối liền có kích thước 12,3 inch.
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Khu vực yên ngựa với các phím chức năng nay đã được Kia thay đổi vị trí, bao gồm một hộc để ly, đế sạc không dây. Bên phải là cụm nút chỉnh ghế, sưởi và làm mát ghế.
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Sportage bản hybrid được trang bị máy xăng 1.6L kết hợp motor điện, cho tổng công suất 231 mã lực, mô men xoắn 367 Nm. Đi kèm khối động cơ là hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động AWD.
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Xe được trang bị phím chuyển chế độ lái trên vô lăng, giúp người lái dễ dàng thao tác ở đa dạng cung đường.
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Theo Thaco công bố, Kia Sportage hybrid mới được nhận đặt cọc từ đầu tháng 6. Giá bán cũng như số lượng phiên bản vẫn là ẩn số. Đây sẽ là một tùy chọn mới trong nhóm SUV cỡ trung, cạnh tranh cùng các đối thủ quen mặt như Mazda CX-5 (699-979 triệu), Ford Territory (739-875 triệu), Hyundai Tucson (769-989 triệu) hay BYD Sealion 6 (799-899 triệu) và Geely EX5 (839-969 triệu đồng).
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