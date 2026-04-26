Nhà phân phối Wuling sẽ xây 2.100 trụ sạc tại Việt Nam trong năm 2026?

Theo kế hoạch, TMT Motors sẽ xây dựng 2.100 trụ sạc cho xe điện tại Việt Nam ngay trong năm nay. Đây là một phần trong mục tiêu 30.000 trụ sạc mà nhà phân phối Wuling từng công bố.

Trong báo cáo thường niên 2025 của TMT Motors, nhà phân phối Wuling tại Việt Nam đã thông tin về kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng cho ôtô điện tại Việt Nam.

Trong đó, TMT Motors sẽ đẩy mạnh xây dựng trạm sạc trên toàn quốc, với kế hoạch rõ ràng cho 2.100 trụ sạc trong năm nay. Số này bao gồm 750 trụ sạc tại Hà Nội, 750 trụ tại TP.HCM và 600 trụ sạc tại các tỉnh thành khác.

TMT Motors cũng sẽ tiếp tục xây dựng hoàn thiện nhà máy ôtô điện tại Hưng Yên với công suất 3.000 xe/năm. Đơn vị này cho biết tính đến hết năm 2025 đã cho lắp ráp và sản xuất được hơn 2.653 ôtô điện từ dây chuyền của nhà máy.

Đáng chú ý, TMT Motors xác nhận kế hoạch xây dựng nhà xưởng xe máy điện tại Hưng Yên, công suất dự kiến 2.000 xe/năm. Đơn vị này cũng đồng thời đặt mục tiêu sở hữu doanh số 20.000 chiếc xe điện ngay trong năm 2026.

Trong nội dung báo cáo thường niên, TMT Motors cũng cho biết sẽ tái cấu trúc toàn bộ hệ thống đại lý, thanh lý các đại lý không đủ tiêu chuẩn, song song với tuyển dụng và bổ sung thêm các chủ đầu tư (đại lý 3S) đủ năng lực, kinh nghiệm kinh doanh trong lĩnh vực ôtô thương mại và xe điện đạt chuẩn TMT.

Về chiến lược phát triển trung và dài hạn, TMT Motors cho biết sẽ hướng tới trở thành một trong những công ty đứng đầu Việt Nam về ôtô tải, xe điện với hệ thống cơ sở hạ tầng cho trạm sạc và đại lý phủ khắp cả nước. TMT Motors sẽ hướng tới đầu tư xây dựng nhà máy pin cho xe điện và nhà máy năng lượng điện mặt trời.

Về kết quả hoạt động kinh doanh, TMT Motors cho biết tổng doanh số trong năm 2025 đạt 4.416 xe, tương đương gần 55% kế hoạch đặt ra. Nhóm ôtô điện đóng góp doanh số 1.234 xe, chỉ đạt 36,25% so với kế hoạch ban đầu 3.404 xe cho năm vừa rồi.

Hiện, TMT Motors đang phân phối các dòng xe điện của thương hiệu Wuling gồm Bingo và Macaron.

Theo thông tin trên website hãng, TMT Motors dự kiến tiếp tục giới thiệu thêm nhiều sản phẩm của Wuling, từ xe điện đến xe hybrid, bao gồm các mẫu MPV như Grango và Dario, hay nhóm SUV gồm Bingo S, Xingguang 560 và Xingguang L.