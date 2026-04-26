Mẫu xe sắp ra mắt Việt Nam có bản nâng cấp, chạy hơn 800 km/lần sạc

So với mẫu xe từng được hứa hẹn mang đến Việt Nam, Zeekr 7X nâng cấp có thiết kế mới mẻ hơn, công nghệ cao cấp hơn.

Tại Triển triển lãm Ôtô Bắc Kinh 2026, Zeekr đã chính thức giới thiệu mẫu xe nâng cấp (facelift) của SUV điện 7X. Mẫu xe này không chỉ thay đổi nhẹ về ngoại hình mà còn đánh dấu bước tiến lớn về công nghệ khi chuyển sang kiến trúc điện 900 V, giúp cải thiện đáng kể hiệu suất vận hành và tốc độ sạc.

Về thiết kế, Zeekr 7X facelift trông thể thao hơn với cản trước mới có các hốc hút gió mở rộng và cản sau tích hợp bộ khuếch tán gió. Dải đèn LED xuyên suốt phía trước giờ đây sẽ chuyển sang màu xanh lam khi xe ở chế độ lái tự động.

Bên trong khoang lái, cấu trúc màn hình vẫn được giữ nguyên với bảng đồng hồ 13,02 inch và màn hình cảm ứng trung tâm 16 inch độ phân giải 3.5K. Zeekr cung cấp tùy chọn ghế ông chủ ở phía sau với khả năng ngả điện, tích hợp bàn làm việc và màn hình OLED 13 inch riêng biệt để tối ưu hóa trải nghiệm hạng thương gia.

Xe được phân phối tại thị trường nội địa với 3 phiên bản chính. Bản tiêu chuẩn Max sử dụng pin LFP 75 kWh có giá từ 229.800 NDT (khoảng 800 triệu VNĐ), trong khi bản Max Long-range với pin NMC 103 kWh có giá 249.800 NDT.

Thiết kế ngoại thất và nội thất của Zeekr 7X facelift. Ảnh: Paultan.

Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau với công suất được nâng lên mức 503 mã lực, giúp xe tăng tốc từ 0-100 km/h trong khoảng 5 giây.

Đứng đầu bảng là phiên bản Ultra có giá 269.800 NDT (khoảng 940 triệu VNĐ), sở hữu hệ dẫn động 4 bánh với tổng công suất lên tới 795 mã lực và mô-men xoắn 812 Nm. Sức mạnh này cho phép phiên bản Ultra tăng tốc 0-100 km/h chỉ trong 2,98 giây.

Sự thay đổi quan trọng nhất nằm ở hệ thống điện áp 900V thay thế cho hệ thống 800V trước đây. Nhờ nâng cấp này, phiên bản sử dụng pin 103 kWh hiện hỗ trợ sạc 6C, cho phép nạp pin từ 10% lên 80% trong vòng 10 phút, nhanh hơn 6 phút so với phiên bản cũ.

Tầm vận hành tối đa của xe theo tiêu chuẩn CLTC cũng đạt mức 802 km đối với biến thể pin lớn nhất.

Tất cả các biến thể tại Trung Quốc đều được trang bị hệ thống G-Pilot H7 với 31 cảm biến, bao gồm cả LiDAR gắn trên nóc xe. Zeekr 7X được kỳ vọng sẽ sớm đưa bản nâng cấp này tới các thị trường quốc tế, trong đó có Đông Nam Á, để tăng sức cạnh tranh với các đối thủ trong phân khúc SUV điện hạng sang cỡ trung.

Trước đó, Zeekr từng hứa hẹn mang 7X bản tiền nhiệm đến Việt Nam. Ảnh: Zeekr.

Trước đó, Zeekr cũng từng hé lộ sẽ mang 7X đến Việt Nam. Tuy nhiên thời gian chính thức ra mắt thương hiệu vẫn đang là ẩn số, dù đại lý đầu tiên của hãng đã dần được hình thành, nằm tại trục đường Trần Hưng Đạo (TP.HCM).