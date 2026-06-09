SUV off-road 'kiểu Defender' xuất hiện tại Trung Quốc

Mẫu SUV off-road từ GAC dự kiến mở bán từ quý III năm nay, cạnh tranh cùng FangChengBao 5 của BYD hay Tank 400.

Đại diện hãng xe GAC vừa chính thức xác nhận mẫu SUV việt dã cỡ lớn trang bị hệ truyền động hybrid cắm sạc (PHEV) mang tên GAC Yue 7 sẽ chính thức mở bán tại thị trường Trung Quốc vào quý 3. Đây là dòng xe gầm cao có chiều dài tổng thể đạt mốc 5.000 mm, sở hữu cấu hình pin lớn 46 kWh cho phép vận hành thuần điện quãng đường 188 km và được định vị để cạnh tranh trực tiếp với Denza B5 cùng các dòng xe địa hình cơ bắp khác.

Trước khi chốt tên gọi chính thức, GAC Yue 7 từng được hé lộ tại thị trường nội địa dưới mã hiệu xe việt dã GAC Trumpchi T75. Đến tháng 4/2026, mẫu xe này đã có màn ra mắt công chúng tại Triển lãm Ôtô Bắc Kinh (Beijing Auto Show) trước khi Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc (MIIT) công bố các thông số kỹ thuật cốt lõi trong quá trình kiểm định chất lượng sản phẩm.

Khác với các dòng xe địa hình truyền thống sử dụng kết cấu khung gầm rời, Yue 7 sở hữu kết cấu thân xe liền khối (unibody) nhưng được gia cố đặc biệt để tối ưu hóa năng lực vượt địa hình.

Mẫu SUV mới sở hữu phom dáng to lớn với ngôn ngữ thiết kế hình khối vuông vức, cụm đèn pha chữ nhật cỡ lớn, vòm bánh xe mở rộng cơ bắp và cản trước sau hầm hố, khá tương tự kiểu dáng của mẫu SUV Defender của Land Rover.

GAC Yue 7 có thiết kế khá tương tự mẫu SUV Defender của Land Rover. Ảnh: GAC.

Trên nóc xe được tích hợp hệ thống cảm biến LiDAR 896 dòng do tập đoàn công nghệ Huawei cung ứng để phục vụ các tính năng tự hành thông minh. Khu vực đuôi xe nổi bật với cửa cốp dạng mở bản lề ngang tích hợp lốp dự phòng treo ngoài đặc trưng của các dòng xe địa hình.

Cụ thể, các thông số kích thước chiều dài, chiều rộng và chiều cao của xe lần lượt đạt mức 5.045 mm, 2.030 mm và 1.933 mm đi kèm chiều dài cơ sở 2.900 mm với cấu hình không gian 5 chỗ ngồi bên trong cabin.

Về cấu hình phần cứng, mẫu xe việt dã này ứng dụng hệ thống hybrid cắm sạc GMC 3.0 tiên tiến kết hợp hệ dẫn động bốn bánh thông minh i-4WD. Trái tim của Yue 7 là khối động cơ xăng tăng áp dung tích 1.5L, sản sinh công suất tối đa 125 kW (tương đương 168 mã lực). Khối động cơ đốt trong này sẽ phối hợp vận hành cùng bộ đôi môtơ điện công suất cao để đạt tổng công suất cực đại toàn hệ thống lên tới 400 kW (tương đương 536 mã lực).

Khách hàng sẽ có 2 tùy chọn dung lượng pin bao gồm gói 28,3 kWh và gói cao cấp 46 kWh, mang lại tầm hành trình thuần điện dao động trong khoảng từ 116 km đến 188 km tùy phiên bản.

Sự xuất hiện của dòng xe này là mảnh ghép chiến lược để hãng giành lại thị phần trong phân khúc xe đa dụng gầm cao vốn đang bị cạnh tranh gắt gao. Các số liệu thống kê từ cơ quan theo dõi dữ liệu xe điện China EV DataTracker cho thấy sản lượng bàn giao của GAC Trumpchi tại thị trường nội địa trong tháng 4/2026 đạt 14.848 phương tiện, ghi nhận mức sụt giảm doanh số khoảng 25,8% so với cùng kỳ năm ngoái.