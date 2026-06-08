Chiếc Harley-Davidson lai xăng-điện của 'Aquaman' Jason Momoa

Diễn viên thủ vai Aquaman Jason Momoa tiếp tục điện hóa các mẫu xe cổ, lần này là 3 chiếc Harley-Davidson cùng 2 mẫu ôtô của Land Rover.

Theo Carscoops, Jason Momoa đang cho thấy niềm đam mê trong lĩnh vực điện hóa khi liên tiếp gắn motor điện cho các dòng xe cổ.

Khởi đầu với một chiếc Rolls-Royce Phantom II đời 1929, sau đó đến Bentley Blower EV và gần đây, một cặp Land Rover hàng hiếm cùng 3 chiếc Harley-Davidson đã được diễn viên thủ vai Aquaman giao cho một đơn vị chuyên điện hóa các mẫu xe xăng. Electrogenic - xưởng độ chuyên thực hiện điện hóa tại Anh - là đơn vị đã được Jason Momoa chọn mặt gửi vàng.

Với 2 mẫu môtô Harley-Davidson Model JD đời 1920, xưởng độ Electrogenic đã không tháo bỏ động cơ xăng nguyên bản mà thay vào đó, gắn thêm motor điện và bộ pin để biến chúng thành những chiếc xe hybrid cắm sạc (PHEV).

Nhờ đó, Jason Momoa có thể lựa chọn vận hành xe bằng nguồn điện công suất 15 mã lực, hoặc sử dụng động cơ xăng nguyên bản công suất 20 mã lực, hay kết hợp cùng lúc cả hai. Motor điện sở hữu mô-men xoắn 260 Nm, cung cấp đủ lực kéo để loại bỏ hoàn toàn cần khởi động bằng chân truyền thống.

Còn với chiếc Harley-Davidson Model FD đời 1921, Electrogenic đã điện hóa hoàn toàn sau khi xác nhận động cơ nguyên bản ở trạng thái không thể sửa chữa.

Cả ba chiếc xe đều sử dụng bộ pin dung lượng 2,7 kWh đặt kín đáo bên trong các túi chứa đồ hông xe, cho phép xe di chuyển thuần điện hơn 80 km. Xưởng độ cho biết hệ thống phanh cũng được nâng cấp hiện đại hơn.

Các mẫu xe Land Rover được điện hóa theo cách "truyền thống" hơn. Trong đó, chiếc Series I đời 1949 và nhà di động cắm trại Series IIA 109 Dormobile đời 1961 đều đã được chuyển đổi thành những mẫu xe thuần điện.

Xưởng độ Electrogenic vẫn giữ lại hệ thống dẫn động bốn bánh và hộp số phụ nguyên bản của, đồng nghĩa duy trì khả năng off-road nhưng cho phép xe di chuyển nhanh và êm ái hơn nhiều.

Series I được trang bị gói pin dung lượng 48 kWh và motor điện công suất 201 mã lực, còn Dormobile sử dụng bộ pin dung lượng 62 kWh kết hợp cùng motor điện công suất 161 mã lực.

Cả hai mẫu xe đều có thể vận hành trên quãng đường tối đa khoảng 240 km/lần sạc đầy, có thể sạc nhanh qua cổng sạc CCS. Mẫu xe cắm trại Dormobile còn thay thế hệ thống bếp gas nguyên bản bằng bếp từ, trở thành "căn nhà di động cổ điển" nhưng thực sự vận hành hoàn toàn bằng điện.