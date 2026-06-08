TikTok bác tin đồn làm xe điện

Công ty mẹ của TikTok bác bỏ tin đồn hợp tác ra mắt xe điện cùng nhà sản xuất ôtô Seres.

Theo Car News China, ByteDance - công ty mẹ của mạng xã hội TikTok - vừa phủ nhận kế hoạch ra mắt ôtô với Seres Group.

Tuyên bố nhấn mạnh rằng cả ByteDance lẫn các thương hiệu phụ thuộc hệ sinh thái AI Seedance đều không nắm giữ cổ phần kiểm soát tại Saidou Technology của Seres. ByteDance đồng thời cho biết không có kế hoạch ra mắt mẫu xe hay thương hiệu nào mới.

Các tin đồn về "xe TikTok" bắt đầu xuất hiện sau khi Chongqing Landian Technology - một công ty con của nhà sản xuất ôtô Seres - tiến hành tái cơ cấu, dẫn đến sự ra đời của thương hiệu mới mang tên Saidou Technology.

Động thái này dẫn đến khoản tiền trị giá 6,67 tỷ NDT (khoảng 952,9 triệu USD ) được rót vào từ nhiều nhà đầu tư. Một trong những cái tên đáng chú ý nhất trong đợt huy động vốn này là Wending Investment - nhánh đầu tư chiến lược của CATL.

Sau đó, một thông báo từ Saidou càng khiến các tin đồn này trở nên "đáng tin" hơn, cho biết chuẩn bị ra mắt một thương hiệu ôtô mới vào ngày 9/6. Cả Saidou lẫn công ty mẹ Seres đều tuyên bố thực thể mới sẽ "khám phá những khả năng vô hạn của những chiếc xe định nghĩa bằng AI", gợi mở về sự tích hợp sâu rộng công nghệ AI trên các phương tiện giao thông chuẩn bị ra mắt.

Tuy nhiên với thông báo mới nhất từ ByteDance, các mẫu xe mới của Saidou được dự đoán là sẽ chỉ tích hợp các năng lực AI và buồng lái thông minh của Volcano Engine và Dola.

Trong quá khứ, ByteDance cũng từng giữ khoảng cách với mảng sản xuất ôtô và các sản phẩm tự lái, thay vào đó chỉ tập trung vào công nghệ khoang lái tương tác.

Seres Group ban đầu có mối liên kết với Dongfeng Motor, sau đó bắt đầu gây dựng danh tiếng từ năm 2021 bằng SF5 - mẫu xe đầu tiên thuộc hệ sinh thái HIMA của Huawei.

Lần hợp tác này cũng giúp Seres trở thành cái tên quan trọng trong chiến dịch đẩy mạnh hoạt động của Huawei ở mảng ôtô. Seres và Huawei bắt tay ra mắt thương hiệu Aito trong cùng năm 2021.

Thương hiệu Landian của Seres tập trung vào phân khúc SUV cỡ nhỏ và xe giá rẻ, tuy nhiên không có quá nhiều thành công. Các dòng xe tiêu biểu gồm E3 thuần điện, bên cạnh các xe PHEV như E5 và E5 Plus.

Dù sở hữu giá bán dễ tiếp cận, các dòng xe Landian lại thiếu độ nhận diện thương hiệu, không thể tạo sức hút bên ngoài các thị trường nông thôn Trung Quốc. Dữ liệu do China EV DataTracker chia sẻ cho thấy trước khi bị khai tử, thương hiệu này chỉ bàn giao 472 xe cho khách hàng trong tháng 4, tương đương khoảng 0,1% thị phần xe mới tại quốc gia tỷ dân.

Việc Landian được cho "hồi sinh" trở thành Saidou diễn ra trong bối cảnh Seres đang nỗ lực hạn chế các khoản thua lỗ nhằm "làm đẹp" báo cáo tài chính.

Các tin đồn về khả năng tham gia của ByteDance không phải không có cơ sở, bởi ngay cả cái tên Saidou cũng có thể xem như sự kết hợp giữa Seres (Sai Li Si) và Dola AI (Dou Bao) của ByteDance.

Thông tin chi tiết về thương hiệu mới của Saidou dự kiến được công bố vào ngày 9/6 tới đây.