TikTok làm xe điện?

Kế hoạch ra mắt một thương hiệu ôtô hoàn toàn mới vừa được công bố với sự hậu thuẫn từ ByteDance, tập đoàn mẹ của TikTok.

Thương hiệu mới này là kết quả của sự hợp tác giữa hãng xe Seres và Volcano Engine, nền tảng điện toán đám mây và trí tuệ nhân tạo (AI) thuộc ByteDance, tập đoàn mẹ của ứng dụng mạng xã hội TikTok.

Bước đi mang tính bước ngoặt này diễn ra ngay sau một đợt tái cấu trúc nguồn vốn quy mô lớn của thương hiệu Landian cũ. Các nguồn tin từ tờ CarnewsChina cho biết Saidou Technology đang khẩn trương chuẩn bị để trình làng mẫu ôtô đầu tiên ngay trong năm nay.

Phương tiện mới được định vị là một mẫu crossover lai giữa kiểu dáng SUV và sedan, đồng thời mang đến cả hai tùy chọn hệ truyền động bao gồm thuần điện hoàn toàn và phiên bản hybrid mở rộng tầm vận hành (EREV). Dây chuyền lắp ráp thương mại của dòng xe này sẽ được đặt tại nhà máy Phoenix của Seres, khu vực đang được tái thiết lập hệ thống máy móc để phù hợp với khung gầm mới.

Sự khác biệt cốt lõi giúp thương hiệu mới cạnh tranh trên thị trường nằm ở trải nghiệm người dùng được vận hành sâu bằng các thuật toán trí tuệ nhân tạo. Khác với thương hiệu Aito vốn đang sử dụng hệ thống lái xe thông minh Qiankun của tập đoàn công nghệ Huawei, dòng xe Saidou được kỳ vọng sẽ tận dụng tối đa hệ thống khoang lái thông minh cùng năng lực xử lý ngôn ngữ tư duy lớn của nền tảng Volcano Engine.

Volcano Engine (thuộc ByteDance) sẽ là công ty chịu trách nhiệm về mảng công nghệ cho mẫu xe mới. Ảnh: Jieman.

Mặc dù đóng vai trò cung cấp các tính năng thông minh, trang bị công nghệ bên trong cabin, phía Volcano Engine một lần nữa khẳng định đơn vị này không có kế hoạch trực tiếp tham gia vào phân khúc phát triển phần mềm tự hành mà chỉ tập trung cung cấp hạ tầng đám mây và các giải pháp hỗ trợ lưu trữ.

Thương hiệu ôtô thế hệ mới này hướng đến mục tiêu tiếp cận nhóm khách hàng trẻ tuổi, có lối sống năng động và sẽ thiết lập một kênh phân phối bán hàng độc lập cho cả thị trường nội địa lẫn các khu vực xuất khẩu quốc tế.

Đây được xem là sự thay đổi chiến lược toàn diện so với thương hiệu Landian tiền nhiệm, vốn từng gặp rất nhiều áp lực cạnh tranh ở phân khúc xe phổ thông có giá bán dao động từ 100.000 đến 150.000 NDT. Sự chuyển dịch này diễn ra trong bối cảnh các đối thủ đồng hương như Leapmotor hay Xiaomi cũng đang lên kế hoạch tung ra các thương hiệu con trong giai đoạn cuối năm.