Thị trường xe công nghệ Trung Quốc lao đao - đông tài, thiếu khách

Khi kinh tế khó khăn, càng nhiều người chọn nghề tài xế taxi công nghệ như một chiếc phao cứu sinh. Điều này đã khiến thị trường taxi tại Trung Quốc rơi vào khủng hoảng.

Ảnh: South China Morning Post.

Cơ quan quản lý giao thông thành phố Thâm Quyến (Trung Quốc) vừa đưa ra khuyến cáo khẩn cấp về tình trạng bão hòa toàn diện của thị trường gọi xe trực tuyến, đồng thời chỉ ra hàng loạt rủi ro lớn đối với những người có ý định gia nhập ngành hoặc đầu tư mua ôtô chạy taxi dịch vụ.

Theo số liệu thống kê từ Cục Giao thông vận tải Trung Quốc, tính đến ngày 30/4, đô thị công nghệ này đã ghi nhận sự góp mặt của 26 nền tảng gọi xe ứng dụng cùng lượng phương tiện hoạt động khổng lồ.

Cụ thể, cơ quan chức năng đã cấp tổng cộng 142.247 giấy phép vận hành hợp pháp dành cho xe ôtô và 394.872 giấy phép hành nghề tài xế đang còn hiệu lực. Tính đến cuối tháng 4, Trung Quốc có 399 nền tảng gọi xe công nghệ được cấp phép, khoảng 5,23 triệu tài xế có giấy phép hành nghề và 2,25 triệu xe công nghệ có giấy phép vận tải.

Sự bùng nổ quá nóng về số lượng người tham gia đã đẩy thị trường vào giai đoạn cạnh tranh khốc liệt.

Đông tài, ít đơn

Dữ liệu phân tích vận hành trong tháng 4 cho thấy hiệu suất khai thác của mỗi đầu xe đã sụt giảm nghiêm trọng.

Theo CTN News, Sự can thiệp của các thuật toán phân bổ đơn hàng từ các nền tảng công nghệ càng khiến thu nhập của người lao động bị xé nhỏ và thu hẹp đáng kể. Những tài xế từng dễ dàng hoàn thành từ 50 đến 60 chuyến giao hàng mỗi ngày trước đây nay chỉ có thể kiếm được khoảng 10 đến 15 đơn.

China Daily thống kê con số còn thấp hơn. Cụ thể, trung bình một chiếc ôtô công nghệ tại Thâm Quyến chỉ tiếp nhận khoảng 13,01 đơn hàng mỗi ngày. Thậm chí, khoảng 32.202 xe ghi nhận số lượng đơn hàng dưới con số 10 trong giai đoạn cuối năm 2025.

Lượng xe công nghệ tăng cao, trong khi nhu cầu sử dụng vẫn đứng yên khiến lượng đơn hàng trung bình đi xuống. Ảnh: Lihao.

Cục Giao thông vận tải thành phố ghi nhận mỗi tài xế trong số hơn 400.000 xe đăng ký hợp pháp chỉ hoàn thành trung bình chưa đầy 5 chuyến xe mỗi ngày. Về mặt tài chính, một tài xế bắt buộc phải đạt từ 15 đến 20 chuyến xe mỗi ngày mới đủ bù đắp các chi phí cố định bao gồm tiền thuê xe, phí sạc điện hoặc nhiên liệu và bảo hiểm.

Hiệu suất dưới 5 chuyến đồng nghĩa với việc nhiều tài xế đang phải ôm vô lăng suốt 14 tiếng đồng hồ liên tục và chịu lỗ ròng mỗi ngày chỉ để hy vọng đón được một chuyến xe đi sân bay hoặc nhà ga.

Trước thực trạng này, chính quyền thành phố đặc biệt khuyến cáo những cá nhân đang có ý định đầu tư phương tiện cần phải tiến hành khảo sát thị trường thật kỹ lưỡng, đồng thời đưa ra những đánh giá duy lý về mức thu nhập thực tế trước khi ký kết các hợp đồng kinh tế.

Bên cạnh áp lực cạnh tranh về lượng đơn hàng, cơ quan chức năng cũng vạch trần hàng loạt chiêu trò trục lợi từ các đơn vị trung gian không chính thống.

Nhiều tài xế mới đã sập bẫy các bài quảng cáo sai sự thật trên mạng xã hội với những lời hứa hẹn đường mật về mức thu nhập cao ngất ngưởng, dẫn đến việc phải bấm bụng chịu các khoản phạt đền bù kinh tế rất nặng khi muốn chấm dứt hợp đồng thuê xe sớm.

Chính phủ phát cảnh báo

Trước tình hình căng thẳng trên, chính quyền các thành phố lớn như Thượng Hải, Thành Đô và Quảng Châu đã phải phát đi những khuyến cáo công khai chưa từng có tiền lệ, kêu gọi người dân không nên mù quáng gia nhập các công việc tự do như taxi công nghệ, không tự ý bỏ công việc hiện tại và đặc biệt không vay tiền lãi suất cao để mua hoặc thuê xe chạy dịch vụ.

Chính phủ Trung Quốc cảnh báo người dân về xu hướng chuyển sang công việc tự do không hề "màu hồng" như quảng cáo. Ảnh: CTN News.

Nhiều địa phương thậm chí đã áp dụng biện pháp mạnh khi tạm dừng cấp giấy phép vận hành cho xe công nghệ mới nhằm bảo vệ nguồn thu nhập của nhóm tài xế hiện tại

Dù các nhà bảo vệ quyền lao động đang ra sức kêu gọi các ứng dụng công nghệ cam kết mức lương tối thiểu theo giờ hoặc giới hạn số lượng tài xế hoạt động, các nền tảng này vẫn tỏ ra rất do dự trước áp lực cạnh tranh khốc liệt về giá, khiến hàng triệu tài xế vẫn phải tiếp tục chôn chân trên những góc phố để chờ đợi một tiếng chuông báo đơn hàng mới ngày một thưa thớt.

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