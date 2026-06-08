Tháng 6, xe 7 chỗ nào đang giảm giá?

Trong tháng 6, đâu là những mẫu xe 7 chỗ đang được giảm giá sâu trên thị trường nhằm kích cầu mua sắm giữa năm?

Nhóm xe 7 chỗ tại thị trường Việt khá đa dạng, bao gồm các mẫu MPV bình dân, cao cấp, SUV cỡ C hay SUV hạng D tầm giá khoảng một tỷ đồng. Đây cũng chính là phân khúc thu hút người dùng Việt, đánh đúng tâm lý "càng nhiều ghế càng tốt".

Vậy trong giai đoạn giữa năm nếu có nhu cầu mua xe 7 chỗ, đâu sẽ là những cái tên đang ưu đãi và có giá bán tốt? Dưới đây là tổng hợp ưu đãi từ Tri Thức - Znews cho các mẫu xe 7 chỗ, ở đa dạng phân khúc.

Mazda CX-8 giảm đến 60 triệu

Thaco Auto vừa bổ sung phiên bản tiêu chuẩn 2.5 Luxury cho CX-8 với giá bán chỉ 899 triệu đồng. Bên cạnh đó, hãng đồng thời đưa ra mức khuyến mại trị giá 10 triệu, đưa giá của mẫu SUV 7 chỗ về mốc 889 triệu đồng.

Mazda CX-8 vừa được bổ sung phiên bản giá rẻ và ưu đãi thêm 10 triệu đồng. Ảnh: Mazda.

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn, các tùy chọn còn lại của Mazda CX-8 đều được hưởng ưu đãi lên đến 60 triệu đồng. Hiện tại, Mazda CX-8 được phân phối tổng 4 phiên bản tại Việt Nam, giá khởi điểm 899 triệu. Phiên bản cao nhất, 2.5 Signature AWD, được bán với giá 1,149 tỷ đồng .

Mitsubishi giảm từ MPV đến SUV

Trong tháng 6, mẫu SUV 7 chỗ Destinator và bản MPV ăn khách Xpander đang được hưởng nhiều ưu đãi.

Mitsubishi Destinator bản Premium được giảm 35 triệu theo gói ưu đãi tài chính, tặng kèm một gói film cách nhiệt và bảo hiểm vật chất, tương đương 25 triệu đồng. Phiên bản Ultimate được giảm 35 triệu và tặng kèm gói film cách nhiệt, nâng tổng giá trị khuyến mại lên 50 triệu đồng.

Như vậy, sau khi áp dụng khuyến mại, giá của Destinator Premium được giảm còn 720 triệu, trong khi bản Ultimate có giá bán sau ưu đãi khoảng 805 triệu đồng.

Destinator được giảm giá toàn bộ phiên bản, cao nhất 85 triệu đồng. Ảnh: Đan Thanh.

Với Xpander, cả 3 phiên bản gồm MT, AT và AT Premium đều đang được giảm giá khoảng 67-85 triệu đồng. Trong đó, tùy chọn AT trị giá 598 triệu được hưởng mức khuyến mại cao nhất là 85 triệu, đưa giá bán về mức 513 triệu đồng.

Tùy chọn gầm cao của Xpander cũng được được hưởng gói ưu đãi tài chính 80 triệu, đưa giá của mẫu xe về mức 619 triệu đồng.

MPV Toyota giảm phí trước bạ

Trong tháng 6, 2 mẫu MPV phổ thông của hãng xe Nhật là Veloz Cross và Avanza Premio đang được hỗ trợ 100% phí trước bạ và tặng kèm một năm bảo hiểm thân vỏ. Sau quy đổi, ưu đãi của Veloz Cross dao động 73-75 triệu, trong khi giá trị khuyến mại của Avanza Premio là 65-70 triệu đồng.

Cả Veloz Cross và Avanza Premio đều được ưu đãi phí trước bạ. Ảnh: TMV.

Trong trường hợp thanh toán qua hình thức trả góp, người mua được hưởng ưu đãi 0% lãi suất trong 12 tháng đầu tiên.

Loạt giảm giá cho SUV 7 chỗ

BYD Sealion 8 bản sản xuất năm 2025 được giảm 20 triệu, tặng kèm ứng dụng BYD App, bảo hiểm vật chất, thảm sàn và bộ sạc các loại. Tổng giá trị ưu đãi hơn 88 triệu đồng. Với mẫu xe số VIN 2026, giá trị khuyến mại tổng gần 50 triệu đồng.

Mẫu MPV bình dân chạy điện M6 được hưởng tổng khuyến mại cho bản Standard số VIN 2025 là khoảng 40,5 triệu đồng.

Trong khi đó, khách mua M6 Standard số VIN 2026 được tặng bảo hiểm vật chất thời hạn một năm trị giá 9,1 triệu cùng một thiết bị sạc cầm tay, thiết bị chuyển đổi nguồn với tổng giá trị là 11,5 triệu đồng.

BYD giảm giá Sealion 8 lên mức 88 triệu đồng. Ảnh: Phong Vân.

Làn sóng ưu đãi dồn dập dành cho nhóm xe 7 chỗ trong tháng 6/2026 đang mở ra cơ hội mua sắm tốt nhất từ đầu năm cho người tiêu dùng gia đình.

Trong bối cảnh thị trường bước vào giai đoạn thấp điểm và có sự cạnh tranh gay gắt, những gói trợ giá thực dụng này không chỉ giúp người dùng tối ưu hóa bài toán kinh tế ban đầu, mà còn là đòn bẩy quan trọng giúp các mẫu xe duy trì doanh số trước hàng loạt đối thủ mới đang xuất hiện.